Entretien avec l’auteur de Fashion Killa, Sowmya Krishnamurthy

Le nouveau livre de la journaliste de divertissement Sowmya Krishnamurthy Fashion Killa : comment le hip-hop a révolutionné la haute couture arrive en rayon mardi 10 octobre 2023 et BOSSIP a discuté avec elle du projet qui a duré trois ans !

Sowmya Krishnamurthy dit que son livre « Fashion Killa » a été inspiré par un article qu’elle a écrit

Le livre est une lecture incontournable pour les fans de mode et de hip-hop et va bien au-delà de tout ce qui existait auparavant dans les bibliothèques ou les musées. Vraiment un incroyable guide de référence pour tout étudiant en style qui s’intéresse à la façon dont le genre rap et ses stars ont façonné les tendances au cours des cinq dernières décennies, a révélé Krishnamurthy. la motivation derrière l’écriture du livre est née alors qu’elle recherchait un article il y a des années.

« L’origine était un article que j’avais rédigé pour XXL quelques années auparavant et il contenait peut-être 2000 mots et pendant que je faisais mes recherches », a déclaré Krishamurthy à BOSSIP. «J’ai interviewé A$AP Ferg et des stylistes qui ont travaillé avec Travis Scott, Misa Hylton et des gens comme ça. J’ai été vraiment surpris de voir qu’il n’y avait pas de livre sur le sujet, car j’ai essayé de le chercher et il n’y avait rien de très complet. Il y avait de beaux livres, ce genre de choses, mais personne n’avait vraiment approfondi le sujet. J’ai en quelque sorte mis cela de côté, mais quand est venu le temps de réfléchir à ce que je voulais pour mon premier projet de livre, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d’important mettant en valeur un sujet qui n’avait peut-être pas été, en particulier dans le monde branché. espace de saut. Il était donc tout à fait logique d’écrire ce livre. C’est plutôt génial car c’est une rétrospective de 50 ans qui commence en 1973 et se termine en 2023, donc c’est vraiment 50 ans de hip hop qui résument ce livre.

Nous sommes super excités par Killa de la mode, d’autant plus qu’il arrive à l’intersection du mois de la mode et du 50e anniversaire du hip-hop, un moment qui n’a pas du tout échappé à Krishnamurthy. En fait, elle nous dit qu’elle était très intentionnelle quant au moment choisi pour la sortie de son livre.

« J’étais très catégorique sur le fait que je voulais que ce livre sorte cette année parce que c’est une étape importante et comme nous l’avons vu dans les concerts, la programmation et les artistes célébrés, cela a été une excellente année pour élever le hip-hop. et pour vraiment mettre en valeur un grand nombre d’OG, une grande partie de la vieille école, en mettant en valeur certaines de ces voix méconnues et pour moi, la mode s’inscrit vraiment dans cet espace », a déclaré Krishnamurthy. « Vous verrez beaucoup de noms établis, de superstars, que ce soit Pharrell ou Kanye, mais je voulais aussi m’assurer que nous mettions en avant des gens comme Lil Kim qui a une si longue contribution au hip-hop et à la haute couture, mais qui n’a pas vraiment reçu de distinctions au sein de l’institution de la mode en ce qui me concerne. Je me concentre également sur cette idée selon laquelle le hip-hop est si expansif ; bien que l’histoire commence à New York, nous allons sur la côte ouest, vous savez, plongeant dans des choses comme la culture d’échange, l’influence mexicaine-américaine sur l’esthétique, des choses de cette nature ; aller dans le Sud et mettre en valeur des artistes comme Andre 3000 et Young Thug, qui ont non seulement pris des risques en matière de mode, mais qui ont vraiment fait avancer le débat sur l’idée d’identité de genre et l’ont redéfinie ; et ensuite, à l’étranger, nous devons parler de Paris et de Milan, de lieux comme Tokyo en ce qui concerne le streetwear, donc montrer à quel point cette conversation est mondiale était également très important. Je pense que cela correspond très bien au 50e anniversaire du hip-hop, car même si le hip hop est une forme d’art américaine dans la culture américaine, il a réellement influencé le monde entier.

Nous ne pourrions être plus d’accord.

Krishnamurthy nous a dit qu’elle avait mené plus de 100 interviews pour le livre, notamment Pusha T, Slick Rick et Raekwon, ainsi que des créateurs et des icônes de la mode telles que Dapper Dan, Tommy Hilfiger et April Walker. Nous avons dû demander s’il y avait quelqu’un sur sa liste de souhaits à qui elle n’avait pas eu l’occasion de parler et elle a raconté comment une interview avec Kanye West s’est avérée ne pas être prévue.

« En fait, je parlais à l’équipe de Kanye de faire quelque chose », a expliqué Krishnamurthy à BOSSIP. « J’ai peut-être été quelques jours plus tard ou juste à peu près à ce moment-là, il a vraiment commencé ses commentaires publics, ce qui a fini par lui faire perdre son contrat avec Adidas… C’était une période intéressante car il faisait encore de la presse et j’ai dû prendre du recul et être très perspicace, « si je poursuis cette interview, est-ce que ce livre va apporter un bénéfice, n’est-ce pas ? » En regardant ses interviews à l’époque, il voulait parler de ce dont il voulait parler et peu importait à qui il parlait, s’il était ou non. Boire des champions ou il parlait à Chris Cuomo – il est vraiment entré avec un certain message et pour moi, cela n’a rien ajouté au livre et ce n’était certainement pas pertinent pour les conversations que je voulais avoir, alors obtenir cette interview juste pour dire vous l’avez, je me sentais irresponsable. « J’ai également des sentiments éthiques personnels à l’égard des personnes qui l’interviewaient à cette époque et pour moi, je viens de prendre la décision que si cela ne contribue pas à cette histoire, vous savez qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre cela », a ajouté Krishnamurthy.

Bien que faire des choix difficiles, comme décider qui ne pas interviewer et comment utiliser le matériel provenant de plus de 100 sources, s’est avéré un défi pour Krishnamurthy, la publication de Fashion Killa : comment le hip-hop a révolutionné la haute couture est un rêve devenu réalité du journaliste devenu auteur.

« Les anthologies hip-hop sont encore très nouvelles dans le monde littéraire », a déclaré Sowmya. « Quand les gens pensent aux livres sur le hip-hop, il s’agit généralement soit de mémoires d’artistes, soit de beaux livres. Cette idée d’une histoire complète abordant un sujet à travers le prisme journalistique, il n’y a qu’une poignée de titres… J’espère que mon livre et d’autres du même genre reflètent l’importance que, même si le hip hop n’est peut-être pas aussi omniprésent dans le monde, monde littéraire tel que j’aimerais qu’il soit, des titres comme celui-ci finissent par faire bouger les choses là où ils montrent que ces histoires sont importantes et qu’elles doivent être traitées avec le même respect et la même intégrité que, disons, la musique rock ou la musique pop. « Depuis que je suis enfant, je voulais travailler dans le hip-hop et c’était mon rêve depuis que je suis enfant à Kalamazoo, Michigan et pouvoir être dans cette industrie aussi longtemps que je le peux, et emménager dans ce genre de statut OG, surtout en tant que femme de couleur, je suis très reconnaissante », a ajouté Krishnamurthy. «Je veux vraiment utiliser ma plateforme et mon accès pour développer ces histoires importantes du hip-hop, pour les documenter. Je pense que c’est tellement important. Beaucoup de ces grands magazines que nous avons lus en grandissant n’existent plus. Même sur certains sites Web, vous essayez d’aller en ligne pour voir certaines de vos anciennes interviews et elles ont été supprimées et je veux juste m’assurer que lorsqu’il s’agit de cela, la prochaine génération d’écrivains, de fans ou d’artistes a sa place. où ces histoires sont racontées et documentées.

Fashion Killa : comment le hip-hop a révolutionné la haute couture est disponible en librairie et en ligne dès maintenant.