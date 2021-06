Entretien avec l’AP : le chef de l’aide à l’ONU déclare que nous devons lutter contre les causes des crises

NATIONS UNIES — Le chef humanitaire sortant de l’ONU a averti que « l’explosion » des besoins d’aide humanitaire ces dernières années continuera de s’aggraver jusqu’à ce que les grandes puissances s’attaquent aux causes profondes de la faim et du désespoir – conflits, extrémisme, changement climatique, mauvaise gouvernance, corruption et la violence, pour n’en nommer que quelques-uns.