Entretien avec Hito Steyerl à propos de son spectacle au Centre Pompidou

Si un artiste peut donner un sens à cette période qui défie les sens, ce serait Hito Steyerl : poète lauréat de la dislocation numérique et du bouleversement social.

Dans ses installations vidéo, ses essais et ses conférences-performances, l’artiste allemande a démantelé les frontières entre Internet et ce qu’on appelle « le monde réel », en sondant comment les technologies numériques se déversent de l’écran dans les zones de guerre, les marchés financiers, les développements immobiliers et les enchères. Maisons. Avec un humour amer et un habile mélange d’images haute et basse résolution, Steyerl a souligné la violence et l’absurdité qui résultent de la fusion de la vie humaine et des données – d’où l’ironie brutale de sa désignation, en 2017, comme « Non. 1″ sur une liste plus ou moins arbitraire de « les 100 personnes les plus influentes de l’art.«

L’exposition « Hito Steyerl : I Will Survive » a été présentée l’année dernière au musée K21 de Düsseldorf ; il est maintenant visible, après un certain temps, au Centre Pompidou à Paris, jusqu’au 5 juillet. « I Will Survive » est l’exposition européenne la plus importante de Steyerl à ce jour, et avec ses œuvres antérieures les plus renommées, elle lance « SocialSim », une nouvelle installation faisant un clin d’œil à la pandémie et à la violence policière. Ici, des policiers animés s’infectent non pas avec un nouveau coronavirus mais avec des accès de danse – ce qui s’est vraiment produit il y a 500 ans, lors de la tristement célèbre Peste dansante de Strasbourg.

Bien que son travail soit sans cesse d’actualité – d’autres vidéos de « I Will Survive » évoquent le « Salvator Mundi » manquant et les points communs de la marque de mode Balenciaga et du populisme de droite – Steyerl a toujours apporté une profonde ambivalence à l’égard des nouvelles technologies. Son scepticisme semble plus valable que jamais après les nombreux mois que nous avons passés devant nos écrans, et dans une conversation récente, condensée et éditée ci-dessous, Steyerl m’a expliqué pourquoi nous devrions comprendre notre année de peste comme moins une perturbation qu’une accélération. (Nous avons parlé par liaison vidéo et Steyerl est apparu devant un fabuleux arrière-plan Zoom de fleurs roses.)