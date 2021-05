Entretien avec Brendan Rodgers: le manager de Leicester City face à l’adversité que son équipe a dû surmonter cette saison | Actualités du football

Si le but non autorisé de Chelsea avait été maintenu et que Ben Chilwell avait été l’homme responsable de la réalisation des rêves de son club d’enfance, cela aurait été une histoire de domination du grand club. L’histoire du diplômé de l’académie de Leicester City aidant à assurer la longue attente du club pour la gloire de la FA Cup se poursuivrait.

Au lieu de cela, après leur victoire dramatique à Wembley samedi soir, l’accent est mis sur la réussite de Leicester. Alors que Chilwell a commencé sur le banc, les 50 millions de livres sterling payés par Chelsea ont été réinvestis dans Timothy Castagne et le très impressionnant Wesley Fofana. Combien doit valoir le défenseur français maintenant?

C’est Leicester, le club qui a réussi à transformer le miracle en quelque chose de plus – un succès durable. Ils ont peut-être eu le frottement de l’herbe verte de Wembley dans un jeu aux marges fines, mais le leur reste une histoire de défis défiés et d’adversité surmontée.

On a beaucoup parlé des blessures de Liverpool cette saison. La perte de Harry Maguire – une autre vente de Leicester – a eu un impact important à Manchester United ces derniers temps. Mais les revers ont été une caractéristique de la saison de Brendan Rodgers. Il a même perdu Jonny Evans en finale de la coupe.

C’est une équipe qui ne cesse de trouver un moyen.

Tous les arrières centraux ont raté des matchs. James Justin volait avant que la blessure ne mette fin à sa saison. James Maddison et Harvey Barnes sont descendus en succession rapide. Même la brèche de Covid-19 en avril aurait pu les perturber davantage si elle n’avait pas été si bien gérée.

À première vue, les progrès ont été fluides et sereins, sans creux à long terme. Leicester n’a pas terminé le mois en dehors du top quatre depuis octobre. Mais il y a eu des défis. Le crédit doit aller à Rodgers et à ses joueurs pour avoir fait face à eux.

« Nous avons été blessés par des joueurs importants », raconte-t-il Sky Sports. «Mais ce que j’ai toujours essayé de voir, c’est comment nous pouvons tirer le meilleur parti des actifs dont nous disposons.

« Plutôt que de nous plaindre de ce que nous n’avons pas de disponible et de la qualité qu’ils ont, examinons ce que nous avons et comment nous pouvons réussir à faire ce travail. Chaque fois que nous avons eu une bosse en cours de route, nous avons analysé et être honnête avec nous-mêmes.

« Cela n’a jamais vraiment traîné sur une longue période. C’est un grand témoignage pour les joueurs qu’ils ont eu cette attitude positive avant les matchs.

« Je voudrais penser que c’est l’environnement que nous avons créé ici, qui est un environnement honnête et réfléchi. Nous analysons toujours comment nous pouvons nous améliorer. »

















Les fans de Leicester se sont réunis dans la ville pour regarder leur équipe remporter la FA Cup



Ndidi commence la saison en défense

Dès le départ, la situation était loin d’être idéale. Ayant quitté le top quatre le dernier jour de la saison dernière, perdant ainsi le football de la Ligue des champions, la pause estivale n’a pas été aussi optimiste qu’elle aurait pu l’être. Un bon départ était impératif.

« Premier match de la saison, aller à West Brom en sachant que ce serait un match difficile contre une équipe nouvellement promue. C’était un défi pour nous. »

Le problème était qu’Evans était blessé et que Fofana n’était pas encore arrivée. Rodgers a dû demander au milieu de terrain Wilfred Ndidi de se substituer à la défense. Leicester avait l’air mûr pour une surprise, mais ils ont remporté ce premier match 3-0, puis le suivant 4-2 au King Power Stadium.

« Wilf a joué là-bas à domicile contre Burnley aussi et a été exceptionnel », a déclaré Rodgers. « Le début de la saison a consisté à placer les joueurs dans des positions où ils ne jouent peut-être pas tellement, mais c’est quelqu’un en qui j’ai toujours eu une immense confiance. Il a tous les attributs.

« Faire ce bon départ était important pour nous. »

Changements de formation essentiels

Avec Evans de retour contre Manchester City, Rodgers a mis en œuvre son premier changement de formation de la saison, optant pour trois à l’arrière et gagnant 5-2 au stade Etihad.

En décembre, il a revisité les quatre arrières avec Caglar Soyuncu désormais indisponible et l’a suivi pendant une grande partie de l’hiver avant que d’autres blessures ne le conduisent à un autre changement.

« C’était une question de disponibilité des joueurs, en regardant leurs forces », dit-il.

« Pendant une grande partie de la saison, nous avons eu Jonny, Cags et Wesley Fofana aussi. Il fallait donc s’adapter à ce que nous avions et regarder les forces des joueurs.

Image:

La flexibilité tactique de Leicester City a été évidente tout au long de la saison



«J’ai toujours aimé que mes équipes jouent avec des systèmes différents et aient cette flexibilité. La forme de l’équipe évolue au cours des matchs, que vous commenciez avec un trois ou un quatre.

«L’un des avantages d’avoir des centaines de matchs en tant qu’entraîneur des jeunes était de jouer avec tous les systèmes différents et de connaître les forces que vous tirez de différents systèmes.

«Mes journées d’entraîneur chez les jeunes ont vraiment porté leurs fruits cette saison car nous avons dû être flexibles et nous avons dû trouver des moyens de maîtriser différents systèmes. C’est un grand témoignage pour les joueurs qu’ils ont su s’adapter et réagir. si positivement. «

Remodeler le côté après des blessures

S’il y a eu une période clé de la saison de Leicester où leurs ambitions semblaient susceptibles d’être déjouées, c’était sûrement la dernière semaine de février. Maddison s’est blessé contre Aston Villa dimanche, avant que le Slavia Prague ne les élimine d’Europe jeudi.

« Je sentais juste à ce moment-là que nous étions très malheureux. Nous avions une équipe mince. Nous voulions continuer en Europe, mais nous manquions de chiffres à ce moment-là. Nous n’avions pas cette force en profondeur pour faire face. Nous avons ensuite perdu à le week-end aussi, ce qui n’était pas si bon. »

Cette défaite 3-1 à domicile contre Arsenal a vu Barnes subir une grave blessure.

L’ailier était dans la forme de sa vie et si la sortie de la Ligue Europa a été un coup dur pour le moral, les conséquences durables de l’absence d’un autre acteur clé auraient pu être encore plus dommageables. D’autant plus que Leicester avait l’air si mal en point contre Arsenal.

«C’est après ce match que nous l’avons regardé et que nous avons pensé que ce n’était pas vraiment nous», explique Rodgers. « Ce n’était pas une équipe que je regardais et que je pouvais vraiment identifier notre façon de jouer. Nous étions un peu plats, toutes les lignes droites. C’était trop lent, il n’y avait pas de tempo dans le jeu. C’est après ce match que j’ai eu pour trouver une solution différente parce que je n’appréciais pas de nous regarder jouer.

« C’est ce que nous avons pu faire. »

Tirer le meilleur parti d’Iheanacho

La décision de Rodgers de revenir à trois à l’arrière, mais cette fois avec deux à l’avant, s’est avérée une révélation, Kelechi Iheanacho transformant sa carrière aux côtés de l’altruiste Jamie Vardy.

« Encore une fois, il s’agissait d’examiner les actifs qui n’étaient pas disponibles », ajoute Rodgers.

«Nous devions avoir des buteurs dans l’équipe et avoir cette créativité car il ne sert à rien de jouer un système similaire si vous n’avez pas les joueurs pour jouer comme vous le souhaitez.

Image:

Kelechi Iheanacho est sous la forme de sa vie pour Leicester City sous Rodgers



« Chaque système a ses avantages, mais il s’agit de tirer le meilleur parti du système. Notre idée reste à peu près la même en termes d’agressivité que nous voulons dans le jeu. »

L’idée que Rodgers n’avait guère d’autre choix que de se tourner vers Iheanacho est erronée. Le choisir était une chose. Trouver un moyen de l’aider à marquer 12 buts en neuf matchs en était une autre.

« On peut dire que ça nous a été imposé », raconte le patron de Leicester. « Mais nous aurions pu très facilement continuer à jouer avec le même système et cela n’aurait pas fonctionné. »

L’unité après la controverse sur Covid-19

Au milieu de la séquence de notation spectaculaire d’Iheanacho est venu un autre revers inattendu du genre qui aurait facilement pu saper une grande partie du bon travail accompli.

Maddison, Ayoze Perez et Hamza Choudhury ont tous été exclus de l’équipe itinérante pour le match contre West Ham en avril après avoir enfreint les règles du coronavirus en assistant à une fête.

Iheanacho a marqué deux fois mais Leicester a perdu 3-2 au stade de Londres.

Rodgers a immédiatement reconnu qu’il avait le potentiel d’être un grand moment de la saison. « Le récit », dit-il, « je peux définir cela si je ne le traite pas de la bonne manière. »

Il a pris le coup à court terme pour assurer le succès à long terme.

















Rodgers salue la victoire finale de la FA Cup comme une journée historique pour le club



«Nous avons tous été déçus», explique-t-il. « Si je ne m’intéressais qu’à moi, ces gars-là auraient été impliqués dans le match de West Ham, mais nous devions prendre une position plus large pour le club et ce que nous défendons ici avec notre environnement.

« Pour être tout à fait honnête, vous pouvez faire des amendes aux joueurs, mais cela ne fait aucune différence pour les joueurs modernes. Mais si vous leur enlevez leur football, c’est quelque chose qu’ils aiment et qui leur manque.

«Les garçons savent que je les aime ici. Nous voulons les faire réussir et ils le savent. Mais ils savent aussi qu’il y a un engagement à cela si vous voulez réussir.

« Malheureusement, ces joueurs ont enfreint cela.

« Je n’allais jamais me brouiller avec eux, je ne travaille pas de cette façon. Mais il devait y avoir une sanction pour cela. Une fois ce match terminé, nous avons pu tracer une ligne en dessous. »

« Les garçons impliqués se sont levés et ont parlé honnêtement. Cela nous a rapprochés et ils étaient prêts à se battre pour le reste de la saison. C’est un moment auquel nous avons réagi positivement. »

Quel avenir pour Leicester de Rodgers?

En un sens, c’est l’histoire de l’année de Leicester. Chaque défi a été relevé. Le résultat est que cette saison la plus difficile est devenue l’une des plus réussies du club.

Dans le processus, Rodgers redéfinit sa propre réputation. Malgré tous ses triomphes avec le Celtic, son premier trophée majeur en Angleterre est arrivé sept ans après s’être rapproché de Liverpool.

Mais la FA Cup ne ressemble pas à une fin. Leicester ne peut pas le permettre avec un match revanche aussi énorme avec Chelsea qui se profile mardi. Et même si ce match ne va pas dans le sens de Leicester, le sentiment persiste qu’il s’agit d’un club entre de bonnes mains, prêt pour le prochain défi.

« Tout peu d’adversité, si vous l’encadrez de la bonne manière peut être une partie vraiment positive de votre apprentissage », conclut Rodgers. «C’est quelque chose que nous essayons toujours de faire ici.

« Quand je pense à où nous en étions il y a un an, c’est une équipe qui a évolué, mûri et amélioré. Cela ne facilite pas les choses car c’est toujours un énorme défi de rivaliser avec Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool et Arsenal et Tottenham, ces équipes qui ont été continuellement là-haut.

« Mais nous avons montré que nous sommes prêts à concourir et à nous battre pendant toute la durée. C’est quelque chose qui me rend fier et me donne une grande ambition de continuer avec cela. »