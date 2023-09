Entretien avec Bishal Dutta, réalisateur d’horreur folklorique

Un dévoreur d’âme démon hante deux filles amérindiennes de première génération dans une ville de banlieue dans laquelle elles ne s’intègrent déjà pas tout à fait dans le premier film d’horreur de Bishal Dutta. Il vit à l’intérieur.

io9 a récemment rencontré le cinéaste pour discuter de son film phare de Neon et de la façon dont les démons de la mythologie hindoue ont inspiré le long métrage sur les créatures de passage à l’âge adulte produit par les mêmes personnes qui ont amené le public au film de Jordan Peele. Sortir. Megan Suri (Visage impassible) incarne Samidha dans une histoire rafraîchissante sur des mères et des filles confrontées ensemble à des malédictions générationnelles – sous la forme d’un démon suceur d’âme qui s’attaque à la douleur et à la solitude de ceux qui font face à l’isolement.

Sabina Graves, io9 : Félicitations pour le film, je suis tellement fan du folklore mondial et des démons des mythes. Il vit à l’intérieur a vraiment apporté une tradition dont je n’avais jamais entendu parler et l’a fusionnée avec une histoire de passage à l’âge adulte pertinente. Combien de temps cette idée a-t-elle percolé dans votre cerveau et qu’est-ce qui a fait qu’il s’agisse de votre premier long métrage ?

Dutta : Je savais que je voulais faire un film d’horreur comme premier film. J’avais l’impression qu’il y avait une opportunité de raconter une histoire très personnelle dans ce média, mais aussi de rendre cette histoire personnelle très universelle et de la rendre très pertinente pour tout le monde, peu importe d’où vous venez, peu importe comment vous avez grandi. en haut. Et cela vient en partie de ce genre d’histoires de fantômes que j’ai entendues en grandissant et que je n’ai pas prises au sérieux en grandissant. Mais en vieillissant, je me suis dit : « Et si c’était vrai ? »

Mon grand-père, lorsqu’il était jeune homme en Inde, est allé chez un ami de la famille et il a découvert que la fille de cet ami de la famille avait un pot, un pot Mason à qui elle parlait, et qu’il était vide. Et un jour, il lui a dit : « Hé, tu sais que ce truc est vide, n’est-ce pas ? Et elle s’est mise en colère contre lui et elle a ouvert le pot et lui a jeté quelque chose, mais rien n’en est sorti. [He] rentre chez lui et des trucs de fou commencent à se produire – des chevaux au galop en pleine nuit, il entend ça frapper toute la nuit et puis le gros: il sort un paquet de cacahuètes, le laisse sur la table, [and] il entend mâcher. Quand il se retourne… tout est parti. Et puis mon grand-père… il vient de sortir de là et s’en va immédiatement. C’est une histoire que j’ai entendue tant de fois en grandissant. Et je me suis dit : « Bien sûr, grand-père, bien sûr », n’est-ce pas ? Mais alors que je préparais mon premier film, je me disais que ce genre d’histoires, celles qui sont en quelque sorte transmises, il y a quelque chose de si unique en elles. Il y a quelque chose ici qui va résonner chez beaucoup de gens. C’est donc vraiment de là qu’est venue l’idée : prendre ce genre d’histoires que nous entendons en grandissant dans nos cultures, et en faire une grande créature démoniaque de film de monstres.

io9 : C’était tellement étrange et amusant. Et j’ai adoré le design de la créature. Quelles ont été vos inspirations pour cela ? Le mangeur d’âmes était-il basé sur une œuvre d’art de Pishacha, ou sur des descriptions de ce que les gens ont vu dans leurs récits ?

Dutta : Absolument. Je veux dire, tout d’abord, il s’agissait de prendre en compte le type d’œuvres d’art culturelles qui existent dans nos textes et de les considérer comme une interprétation. J’ai travaillé avec Todd Masters là-dessus ; il a fait la Reine Borg dans Star Trek : premier contact et est un brillant concepteur de monstres. Nous avons beaucoup parlé de la façon dont pouvons-nous prendre ces idées et en faire une chose très physique et réelle ? Et je suis tellement content d’avoir pu travailler avec des effets pratiques pour ce film parce que les films qui ont inspiré les visuels étaient incroyablement texturés. Je pense beaucoup à, dans Hellraiser, le Frank à moitié formé lorsqu’il se régénère – comme sa texture visqueuse et nerveuse. Ou je pense à Tête de citrouille ou je pense à la fin de La mouche. Ce sont des films qui m’ont vraiment marqué pour ce genre de qualité de texture. Nous avons donc beaucoup parlé de la façon dont nous pouvons donner à cette chose l’impression qu’elle existe dans un espace tridimensionnel de notre réalité, tout en restant fidèle à cette idée d’incarnation de la haine, de la colère et de la solitude. C’était vraiment un exercice d’équilibre consistant à essayer de garder un aspect réaliste par rapport à ce qu’un public achèterait en tant que créature qui pourrait exister, tout en étant également fidèle à sa source dans la mythologie.

Image: NÉON

io9 : Incroyable. L’une de mes choses préférées dans le film est la façon dont il exploite l’anxiété de la première génération de ne pas être d’où viennent vos parents, et de ne pas non plus avoir l’impression d’être vraiment d’où vous avez grandi. Qu’est-ce qui était si important pour vous de capturer et d’honorer en ce qui concerne cette expérience d’enfant d’immigrés ?

Dutta : Je m’identifie certainement à [main character] L’expérience de Sam, et j’essaie de travailler sur beaucoup de ces angoisses très spécifiques que j’avais et que je sais que certaines autres personnes avaient. Quand j’allais à l’école, ma grande peur était de sentir la nourriture indienne, n’est-ce pas ? Et maintenant, aujourd’hui, je me dis : « C’est la meilleure odeur du monde. Je veux le sentir chaque fois que je peux. Mais il y avait toutes ces angoisses. Mais je pense qu’au fond, ce que j’ai ressenti, c’est qu’il y a une sorte d’expérience binaire. C’est bizarre parce que cette expérience binaire est intégrée au film où les gens me demandent : « Est-ce que le film est un film indien ou est-ce un film américain ? Et pour moi, c’est les deux, tout comme je suis les deux. Le défi thématique du film était de positionner, en particulier Sam et [her mother] Poorna des deux côtés de ce spectre, ce genre de thèse et d’antithèse. Mais au final, nous ne disons pas que l’un d’eux a raison, mais qu’ils se rencontrent au milieu et synthétisent en quelque sorte une réponse finale à cette question d’identité.

io9 : Certainement. J’ai abordé la relation mère-fille dans le même sens. J’ai grandi sans être entièrement lié à mes parents à bien des égards, mais je me suis senti plus attiré par la façon dont, au Mexique, nous célébrons la présence de ceux que nous avons perdus à travers Dia de los Muertos. J’ai eu l’impression d’être visité par une famille que je n’avais pas connue – ce genre de guérison générationnelle à travers les racines culturelles. J’ai aimé l’effrayant et le surnaturel toute ma vie pour cette raison. Et ce n’est que récemment que ma mère l’a eu maintenant. Était-ce le cas dans votre enfance, ou cela a-t-il joué un rôle dans la genèse du film ?

Dutta : Je pense que oui. Et je pense que vous touchez à quelque chose qui est tout à fait exact, à savoir qu’il existe un fossé, tout comme il y en a pour chaque génération parent-enfant. Avec les parents immigrés, en particulier, il y a certaines choses auxquelles on ne peut pas s’identifier parce qu’ils ont grandi dans un endroit complètement différent. Mais ensuite, les choses auxquelles vous pouvez vous identifier, vous vous y accrochez bien plus. Donc à votre avis, cet amour de l’horreur et des thrillers. J’y pense beaucoup avec mes parents. Mes parents sont venus ici en 1997 et ils ne parlaient pas très bien l’anglais à l’époque, mais ils sont allés voir Titanesque trois fois cette année-là. Je pense à quoi Titanesque signifie et je pense à ce que signifient les films, et c’est quelque chose que j’ai tellement hâte de partager avec mes parents quand je le peux. Il y a ce genre d’expérience communautaire d’être assis dans un film, surtout d’être effrayé par un film de la même manière que leurs histoires de fantômes m’ont fait peur quand j’étais plus jeune. Le cinéma est cet outil incroyable dont nous disposons pour nous connecter avec nos générations précédentes.

io9 : Oui, et je peux aussi dire dans votre film que vous avez un tel amour pour le cinéma. Quelles ont été vos références thématiques en matière de genre et quels films vous ont inspiré ?

Dutta : J’ai beaucoup réfléchi à ce que j’appelle le genre de films d’horreur des années 80 adjacents à Amblin. J’ai vraiment beaucoup réfléchi à Cauchemar sur Elm Street et Esprit frappeur, Par exemple. Je suis devenu très fasciné par ces films dont le sens semblait très latent, mais qui n’essayaient pas nécessairement, à l’extérieur, d’être subversifs ou d’être particulièrement lourds sur le plan thématique. Alors j’ai pensé à Christine ou environ Biscuits au gingembre.

io9 : Amour Biscuits au gingembre.

Dutta : Je veux dire, cela marie si parfaitement l’horreur avec le drame pour capturer à quoi ressemble cette expérience. Et je pense qu’une des choses que les films aiment Biscuits au gingembre ou Christine m’a montré que les émotions que l’on ressent en tant qu’adolescent sont d’une telle ampleur que, vraiment, l’horreur est le genre le plus honnête avec lequel les explorer. C’est vraiment l’ampleur que ces choses paraissent à ce moment-là. Ce furent donc des influences massives, je pense, en termes de narration. Je ne sais pas si je me remettrai un jour de quelque chose comme Extraterrestres ou Terminateur 2. C’étaient deux films qui ont grandi et qui englobaient vraiment ce qu’ils voulaient faire avec le cinéma et ce genre de sensations fortes – ce contrôle total que le cinéaste exerce sur le public est une sorte de montagnes russes, de hauts et de bas. C’étaient des films auxquels je reviens encore, Mâchoires certainement. Je pensais beaucoup à quelque chose comme Le Karaté Kidvous savez, et comment incorporer la texture d’un film comme celui-là.

io9 : Cela a également donné Buffy contre les vampires ambiance.

Dutta : Quelqu’un vient de mentionner Buffy et c’est ce genre de lien entre l’expérience des adolescents dans l’horreur. Vous pourriez même regarder quelque chose comme Loup adolescent. Je voulais faire quelque chose qui soit amusant, comme ces films et qui me donnerait toujours ce genre de sentiment quand j’avais 13, 14, 15 ans, en regardant des trucs comme Insidieux ou Sinistre ou Activité paranormale dans les théâtres. Regarder ces films et se dire « Oh mon Dieu ! », voir cela dans une salle de cinéma avec des gens criant et riant, il n’y a rien de tel.

Il vit à l’intérieur ouvre le 22 septembre.

