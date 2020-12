«Nous ne pouvons pas être complaisants à ce stade car les menaces sont toujours là», a déclaré Xu Guixiang, directeur général adjoint de la division de la publicité du Parti communiste du Xinjiang, dans une interview accordée à l’Associated Press à Pékin.

Les analystes affirment que la Chine a détenu plus d’un million de personnes au Xinjiang, forçant beaucoup d’entre elles à abandonner au moins des éléments de leur foi et de leurs traditions. Les militants accusent la Chine de détention de masse, de travail forcé, de contrôle des naissances forcé et d’élimination de la langue et de la culture ouïghoures (prononcer WEE gur).

Les responsables chinois nient les accusations et proclament que ce qu’ils disent a été une tentative réussie de déradicalisation de la population et de formation professionnelle, affirmant que la région n’a pas subi d’attaque terroriste depuis quatre ans.

Xu a déclaré que le parti consolidait les mesures prises jusqu’à présent et explorerait également les moyens de parvenir à une stabilité durable dans les régions frontalières multiethniques telles que le Xinjiang, une région occidentale située à environ 2400 kilomètres (1500 miles) de Pékin. Au sud du Xinjiang se trouve le Tibet, une autre région caractérisée par les troubles du passé.

« Nous devons réfléchir davantage à la manière de résoudre les problèmes profondément enracinés, y compris la base sociale et le sol qui sont à l’origine de l’extrémisme et du terrorisme », a déclaré Xu.

La Chine a construit un État policier intensif au Xinjiang après une série d’attaques dans la région et ailleurs. Un Ouïghour a conduit une voiture dans la foule de la place Tiananmen à Pékin en 2013, et des hommes ont largué des bombes depuis deux SUV sur une rue commerçante animée d’Urumqi, la capitale du Xinjiang, tuant 43 personnes en 2014.

La menace semble avoir diminué. Les États-Unis ont retiré le Mouvement islamique du Turkestan oriental, un groupe du Xinjiang, de la liste des terroristes en novembre.

Xu n’a pas immédiatement répondu si les mesures de sécurité seraient assouplies ou non, mais a déclaré que l’action américaine pourrait encourager le groupe à agir. «Quatre ans sans terrorisme ne signifie pas qu’il n’y a aucune menace ni aucun danger», a-t-il déclaré.

Il a réitéré le refus véhément du gouvernement du travail forcé, faisant pression sur les diplômés de la formation professionnelle pour qu’ils travaillent dans des usines à la fois au Xinjiang et ailleurs en Chine.

Xu a déclaré que 117000 personnes avaient commencé à travailler dans d’autres régions de Chine depuis 2014 grâce à des programmes qui leur avaient permis de développer des compétences et de quitter les fermes pour un travail d’usine mieux rémunéré.

Les douanes américaines ont bloqué cette année les importations de vêtements et d’autres marchandises du Xinjiang en raison du problème du travail forcé, et les politiciens britanniques exigent que les entreprises britanniques garantissent que leurs chaînes d’approvisionnement sont exemptes de travail forcé.

Les restrictions américaines ont incité certaines entreprises de la région à rechercher d’autres marchés, a déclaré Xu, soulignant qu’il existe de nombreuses opportunités au pays et à l’étranger.

« On ne peut pas supposer que les entreprises du Xinjiang ne peuvent pas vivre sans le marché américain ou certaines entreprises américaines », a-t-il déclaré.

Plus tôt lundi, Xu et d’autres responsables ont tenu une conférence de presse de trois heures à Pékin pour contrer les critiques internationales soutenues et croissantes des actions du gouvernement au Xinjiang.

Ils ont amené deux diplômés de centres de formation professionnelle et deux travailleurs, et ont montré des interviews vidéo avec d’autres. Tous ont loué les opportunités qui leur étaient offertes. Personne n’a dit avoir été obligé de faire quoi que ce soit.

Les autorités du Xinjiang n’ont pas autorisé les journalistes des médias étrangers à faire des reportages librement dans la région et n’autorisent l’accès qu’aux visites contrôlées qu’elles organisent.

Elijan Anayat, un porte-parole du gouvernement du Xinjiang et un Ouïghour de souche, a déclaré que les rapports de stérilisation forcée pour limiter la croissance de la population ouïghoure étaient purement fabriqués par les forces anti-chinoises.

Le taux de natalité au Xinjiang est tombé à 10,7 pour 1000 habitants en 2018, après être resté stable à environ 15,5 au cours des huit dernières années.

Xu a attribué la baisse du taux de natalité au Xinjiang à une jeune génération qui souhaitait des familles plus petites depuis 2017 et une application plus stricte des limites du nombre d’enfants.

La politique de planification familiale a été révisée cette année-là pour autoriser deux enfants pour les familles urbaines du Xinjiang et trois pour les familles rurales.