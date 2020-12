Les politiques chinoises dans la région reculée du Xinjiang, qui abrite les Ouïghours et d’autres groupes ethniques à prédominance musulmane, sont devenues un point de division majeur avec les États-Unis et d’autres pays occidentaux au sujet de violations présumées des droits de l’homme.

Les analystes affirment que la Chine a détenu plus d’un million de personnes, obligeant beaucoup à abandonner au moins des éléments de leur foi et de leurs traditions. Les responsables chinois ont salué le succès de leurs efforts pour déradicaliser la population et fournir une formation professionnelle, affirmant que la région n’avait pas subi d’attaque terroriste depuis quatre ans.