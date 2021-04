Mais le vice-ministre a ajouté que la coopération doit se faire sur un pied d’égalité et ne doit pas être «d’un côté dressant une liste ou des demandes de l’autre côté».

Un diplomate chinois de premier plan a déclaré vendredi que son pays, le plus grand émetteur de carbone au monde, prévoyait d’envoyer un «message positif» lors d’une réunion sur le changement climatique convoquée par le président américain Joe Biden pour la semaine prochaine.

«Pour un grand pays de 1,4 milliard d’habitants, ces objectifs ne sont pas faciles à atteindre», a-t-il déclaré dans une large interview accordée à l’Associated Press. «Certains pays demandent à la Chine de faire plus sur le changement climatique. J’ai bien peur que ce ne soit pas très réaliste. »

Le président chinois Xi Jinping a annoncé l’année dernière que la Chine serait neutre en carbone d’ici 2060 et viserait à atteindre un pic de ses émissions d’ici 2030.

Biden a invité 40 dirigeants mondiaux, dont Xi, à un sommet virtuel sur le climat du 22 au 23 avril. Les États-Unis et d’autres pays devraient annoncer des objectifs nationaux plus ambitieux de réduction des émissions de carbone et promettre une aide financière pour les efforts climatiques des pays moins riches.