Entretien avec Alistair Heath : Leicester City à la Premier League cambodgienne et un premier poste de direction chez Angkor Tiger | Nouvelles du football

Alistair Heath travaillait à l’académie de Leicester City mais le jeune entraîneur voulait quelque chose de plus. C’est ce désir de se lancer dans la gestion du football qui l’a amené dans un voyage vers la Premier League cambodgienne.

Depuis un an, il est à Siem Reap – plus célèbre comme porte d’entrée d’Angkor Vat, le plus grand monument religieux du monde – en tant que gérant d’Angkor Tiger. C’est un rôle qui l’a testé sur le terrain et en dehors, mais Heath ne regrette pas sa décision.

“Je suis un entraîneur de football”, raconte-t-il Sports du ciel. “Si vous demandez à 95 % des Anglais s’ils déménageraient au Cambodge, vous obtiendrez probablement beaucoup de réponses négatives, car ce n’est pas sur beaucoup de listes. Mais c’est ce que j’ai décidé d’être depuis que je suis 17.

“Je n’ai pas eu la chance de jouer au football professionnellement. L’offre est venue et ce n’était pas quelque chose que je pouvais refuser. La gestion du football est difficile. Il y a eu beaucoup de sacrifices mais c’est probablement la meilleure décision que j’ai jamais prise. .”

Il a pris une réduction de salaire pour cette opportunité et reconnaît que c’était un pari. “Si je me fais virer, qu’est-ce que je vais faire ? C’était un risque mais il faut prendre le risque, n’est-ce pas, pour avoir une chance de progresser ?” Il n’y a pas non plus une longue liste de personnel de soutien sur lequel s’appuyer.

Il a un assistant japonais. « Il a 28 ans. Un bon garçon. Son préparateur physique allemand fait également office de kinésithérapeute. L’attaquant de l’équipe, Jozsef Keaveny, diplômé de l’académie de Leicester, a été une caisse de résonance utile bien qu’il n’ait que 22 ans. “Il n’y a pas une grande équipe.”

Mais c’est la voie qu’il s’est choisie. Un ancien détenteur d’un abonnement à Birmingham City – “Je n’ai rien appris en les regardant!” – son parcours a commencé alors qu’il était adolescent, entraînant les moins de neuf ans de Buxton. “Même alors, j’étais catégorique sur le fait que je voulais être manager.”

Heath est l’entraîneur anglais en charge de l’équipe cambodgienne d’Angkor Tiger





Deux ans et demi ont été consacrés à un projet d’entraînement de joueurs de l’équipe nationale thaïlandaise âgés de 16 à 21 ans dans le cadre d’une initiative au sein de l’académie de Leicester. Lorsque la pandémie a pris fin, Heath, 37 ans, a pris un rôle dans le groupe d’âge des moins de 14 ans de la Premier League.

“C’était une bonne expérience mais je voulais gérer. Les académies sont axées sur le développement des joueurs, ce qui est bien, mais j’aime le frisson de gagner un match de football. Ce buzz d’être en charge de cette équipe est quelque chose que je ne peux pas obtenir n’importe où ailleurs.

“Je suis comme ça quand je pratique n’importe quel sport. Je cours et je fais du vélo. Je nage mais après 10 longueurs, je m’ennuie. Je préfère le squash ou le racquetball. J’ai besoin d’un sport où vous jouez pour des points. Tout est dans cette compétition nature. C’est que 90 minutes dans une zone différente. Je ne peux pas l’expliquer.

“Alors je me suis trouvé un agent et quelque chose au Cambodge est arrivé et nous avons commencé à parler. J’ai réussi à obtenir un entretien mais je ne pensais pas que ça irait loin. J’ai été en Thaïlande tellement de fois par le travail, je pensais que ce serait le même mais c’est très différent.

“Je travaille avec beaucoup de joueurs qui n’ont jamais quitté le Cambodge. Ils savent ce qu’ils savent et si vous leur dites d’arriver à 8h du matin, ils arriveront à 7h45. Ils travaillent dur et ne s’arrêteront jamais. Ils continuez et continuez. Mais des améliorations sont nécessaires.

Heath est l’entraîneur anglais en charge de l’équipe cambodgienne d’Angkor Tiger





Sur le terrain, ça a été une éducation. L’équipe est sixième de la Premier League cambodgienne à huit équipes, sans risque de relégation mais jouant simplement pour la fierté avec deux matchs à jouer. Avec des foules de plus de 3 000 personnes, il ne peut y avoir de répit.

“Au début, je pensais que nous avions un peu dépassé. Nous attaquions bien. Il y avait beaucoup de travail pour mettre en œuvre le style que je voulais et les hauts l’emportaient sur les bas. Puis les blessures ont frappé, la confiance a été touchée, et tout d’un coup nous encaissions des buts.

“Il ne serait pas exagéré de dire que j’ai appris quelque chose chaque jour. Comment parler aux joueurs et gérer différentes personnalités. Que dire et quand le dire. Construire la meilleure équipe. Gérer la défaite. Comment obtenir cette équipe -parlez bien.

“Le grand défi est de prendre des décisions seul. Je me remets en question tout le temps parce qu’il n’y a personne d’autre. Je peux parler aux gens à la maison mais ils ne peuvent donner leur avis qu’en fonction de ce que je dis et non de ce qu’ils voient. J’ai J’ai dû beaucoup me critiquer.”

Il a bénéficié du soutien du peuple. “J’ai eu de la chance. Les fans ont été formidables avec moi. J’interagis beaucoup avec eux, je me fais arrêter lorsque je me promène en ville. Nous n’avons peut-être pas le budget pour cela, mais l’intérêt est absolument là.”

Heath a emmené l’équipe cambodgienne d’Angkor Tiger à la sixième place de la Premier League





Mais les plus grands défis ont été loin du football.

“D’un point de vue touristique, vous le verriez très différemment. Angkor Vat est le principal point d’intérêt, bien sûr. Les gens partent en vacances et pensent : ‘Je pourrais vivre ici.’ Neuf fois sur 10, ils n’ont pas pu. Vivre ici est difficile. C’est une façon difficile d’apprendre.

“Être seul. Je n’ai pas ce réseau de soutien autour de moi. C’est dur. Socialement, c’est difficile. Je suis un manager donc je dois faire attention si je sors. Je ne bois pas. Je fais attention de moi-même, mais je veux certainement projeter une bonne image de ce que je fais.

“Vous devez être très déterminé pour faire cela et être prêt à ce que la vie quotidienne change. Vous êtes hors de votre zone de confort et cela s’appelle la zone de confort pour une raison – c’est confortable. Vous cassez ça. J’ai trouvé ça difficile mais je l’ai fait.

Il a trouvé que travailler au Cambodge était un défi psychologique





“Les activités en Angleterre me manquent, mes copains, les sports que j’ai pratiqués. Vous appréciez davantage ces choses quand vous ne les faites pas. Vous perdez soudainement une grande partie de ce que vous faites. Comment comblez-vous ce vide ?

“Je le remplis en pensant à ce que je peux faire différemment sur le terrain de football. La gestion du football est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela doit être parce qu’il y a toujours plus que vous pouvez faire et c’est le football constant ici. J’ai été enfermé de tout le reste.”

Il est sûr qu’il en sortira meilleur.

“Je suis confiant”, conclut Heath. “J’ai la conviction. Si j’avais commencé la gestion en Europe, cela aurait été difficile, mais ici, c’est encore plus difficile. J’ai le sentiment que ce que j’ai fait cette saison sans réseau de soutien peut servir de tremplin.

“Je viens de postuler pour la licence Pro en Irlande. Cela ouvre des portes. Je veux manager au plus haut niveau possible et j’aimerais manager dans un autre pays à un moment donné. Avouons-le, en faisant ce que j’ai fait, je ont montré que je suis prêt à me débrouiller n’importe où.”