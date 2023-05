Entretien avec Alisha Lehmann: l’ailier d’Aston Villa discute de la renommée des médias sociaux et de la montée en puissance de la Super League féminine | Nouvelles du football

Alisha Lehmann s’assoit pour son entretien avec Sports du ciel mais juste avant que les caméras ne tournent, elle remarque quelque chose.

« Pouvons-nous échanger nos places ? » demande-t-elle à ce journaliste. « C’est juste que ça [the left side of her face] est ‘mon côté’. » Et ainsi, l’échange se produit.

L’échange résume peut-être l’idée que Lehmann est plus qu’un footballeur. Les angles et l’apparence comptent, car avec plus de 13 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 8 millions sur TikTok, l’ailier d’Aston Villa est la joueuse de football féminine la plus populaire au monde sur les réseaux sociaux.

Même les vainqueurs de la Coupe du monde Megan Rapinoe et Alex Morgan ne peuvent rivaliser avec les chiffres de Lehmann dans ce domaine, tandis que l’attaquant de Villa a même plus d’abonnés Instagram que son compatriote icône suisse Roger Federer.

Lehmann compte 13,1 millions d'abonnés sur Instagram, plus que n'importe quelle autre joueuse au monde





Une telle présence sur les réseaux sociaux pourrait causer des distractions, mais l’équation est simple pour Lehmann : le football passe avant tout.

« Les gens qui me connaissent voient toujours le footballeur », dit-elle lorsqu’on lui demande si Alisha le joueur et Alisha la marque sont difficiles à équilibrer. « Chaque fois que je suis avec mes amis et ma famille, je parle juste de football.

« Cela a toujours été là, c’est au plus profond de mon cœur car c’est la chose que j’ai toujours faite. Les autres choses sont arrivées à temps.

« Évidemment, j’ai beaucoup de followers, mais je n’ai jamais rêvé de l’avoir. J’ai juste joué et partagé ma vie. C’est devenu comme ça. »

Pendant une demi-heure avec Sports du ciel, Lehmann insiste sur le fait que sa vie n’a pas toujours été faite d’abonnés et de célébrités. Elle est née dans le quartier relativement calme de Tagertschi, juste à l’extérieur de Berne, et son rêve de football a été encouragé dans ce petit village.

« J’apprécie tellement le soutien, cela me donne de la force sur le terrain », dit-elle à propos de son suivi sur les réseaux sociaux.

« Mais je n’y pense vraiment pas. Je ne pense pas que je sois meilleur que quiconque, je viens de débuts modestes avec la façon dont j’ai grandi avec ma famille en Suisse.

« Je ne me vois pas comme quelqu’un avec beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, évidemment j’en suis fier – à côté de mon football – mais cela ne change rien. »

Bien que les médias sociaux aient beaucoup de points positifs, il y a aussi des côtés négatifs. Lehmann, qui a aidé à mener une campagne de l’UEFA l’année dernière contre les abus en ligne, voit toujours des commentaires négatifs et misogynes sur le football féminin.

« Il y a toujours des gens qui ne soutiennent pas le football féminin car ils pensent que c’est un sport masculin. Souvent, les gens disent : ‘les femmes ne peuvent pas jouer au football, elles devraient être dans la cuisine’.

Lehmann est un coéquipier de la meilleure buteuse de la WSL et attaquante anglaise Rachel Daly





« Mais ces gens n’ont pas regardé un seul match de football. C’est le problème, car quand ils viennent aux matchs et nous regardent, ils disent: » Vous pouvez vraiment jouer « .

« Vous savez ce que je pense en fait? Ce n’est évidemment pas une bonne chose à dire parce que nous nous entraînons si dur chaque jour, mais cela me donne plus de force.

« Ils s’ennuient juste dans la vie et doivent dire quelque chose. Et c’est toujours facile de dire des trucs derrière un ordinateur, je ne pense pas que les gens se lèveraient devant nos footballeuses et diraient : ‘Tu ne peux pas jouer’. »

Lorsqu’on lui demande comment elle gère ces commentaires, elle répond : « Je m’en fous, pour être honnête. Je ne lis pas ou ne regarde pas. Je l’éteins et je me concentre sur les bons commentaires.

« C’est plus pour ma famille, parfois je me sens mal parce que ma mère m’envoie des trucs. Je lui dis : ‘Ne lis pas ça, je ne le lirais jamais’.

« Cela ne m’affecte tout simplement pas, car je sais que ces gens ne sont pas importants. Je suis fort avec ce que je fais et si les gens ne sont pas satisfaits, alors c’est leur choix.

« Après tout, les footballeuses veulent juste jouer et vivre leur rêve. »

Lehmann sur WSL, stades complets et blessures au LCA

Le football féminin est à un niveau record en termes de popularité.

Les stades de Premier League à guichets fermés pour les matchs de la Super League féminine ont permis de renforcer le battage médiatique des Championnats d’Europe de l’été dernier. Une course au titre passionnante sur le fil a aidé, tandis qu’une plus grande concurrence à travers la ligue a également été remarquée.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la meilleure saison de WSL de tous les temps, Lehmann a répondu : « Je suis d’accord à 100 %.

Prédictions de course au titre WSL de Lehmann «Chelsea sera dans la ligue. Pour le moment, Man Utd est premier, mais Chelsea a un match en moins. « Je pense que Chelsea le mérite. Arsenal est vraiment fort contre lequel jouer car ils jouent de très bonnes choses. « Je pense que Chelsea est battable – mais ils viennent de montrer que quoi qu’il arrive, même s’ils ne jouent pas bien, ils gagnent toujours. «Chelsea a aussi deux 11. Ils sortent quelqu’un et exactement le même joueur entre, cela montre qu’ils ont des capacités.

« En Angleterre, ils font très bien le football féminin. Nous avons juste besoin de jouer tellement plus de matchs dans les grands stades. Chaque fois que nous faisons cela, nous voyons les fans sont à venir.

« Ils ont vendu les grands stades d’Angleterre et c’est pourquoi nous avons besoin du soutien de ces clubs pour nous donner la possibilité de jouer dans ces stades.

« Pour un footballeur, quand il y a beaucoup de fans, je joue tellement mieux quand ils crient. Cela vous donne tellement de soutien et de force dans le jeu.

« C’est ce qui a rendu le football féminin tellement meilleur cette saison. Cela nous a beaucoup aidés à Aston Villa, nous avons très bien réussi cette saison. »

Pourtant, malgré la popularité croissante, des problèmes subsistent.

Parmi eux, le nombre de blessures au ligament croisé antérieur subies par les joueuses. Plusieurs stars de la WSL, dont la skipper des Lionnes Leah Williamson et la star de l’Euro de l’année dernière Beth Mead, ont récemment subi la même blessure au genou à long terme, brisant ainsi certains rêves de Coupe du monde.

Lehmann pense que les clubs devraient mettre davantage l’accent sur la façon dont le cycle menstruel féminin pourrait augmenter le risque de blessures au LCA.

« L’ACL dans le football féminin est évidemment toujours un grand thème, car cela se produit d’autant plus que nos corps sont différents [compared to male athletes], » elle dit.

Le chirurgien orthopédiste consultant Nev Davies croit aux programmes de prévention des blessures



« Je pense que c’est aussi à propos de nos règles, des horaires que nous avons, et nous devons contrôler cela parce qu’ils disent que lorsque les femmes ont leurs règles, cela signifie une plus grande chance de se blesser.

« Les clubs doivent nous soutenir et nous donner la chance de dire, disons : ‘Peut-être que vous devriez vous entraîner un peu moins cette semaine.' »

Lehmann pense également que les normes médicales dans le football féminin doivent être améliorées de toute urgence. Son club actuel, Aston Villa, dispose d’un personnel médical à plein temps pour son équipe WSL et d’un spécialiste de l’ACL pour ses équipes masculines et féminines, bien que l’internationale suisse estime que ce système n’est pas courant dans tous les domaines.

« Nous avons besoin du soutien des médecins », ajoute-t-elle. « Parfois, le médecin [standards] pour nous, les femmes ne sont pas assez bien, parce que quand on a des blessures, on va chez les médecins et ils ne nous aident pas vraiment.

« Je ne dirais pas que c’est dans tous les clubs, mais beaucoup de clubs de football ici en Angleterre n’ont pas 100% [full-time] médecin, par exemple. Et c’est indispensable car nous sommes des footballeurs professionnels à 100 %.

« Il y a beaucoup à améliorer parce que c’est vraiment important : ces blessures se produisent et nous devons trouver des moyens de réduire le nombre de blessures. »

Lehmann elle-même espère faire partie de l’équipe suisse de la Coupe du monde pour le tournoi d’été en Australie et en Nouvelle-Zélande, où le monde entier regardera.

Pourtant, l’ailier suisse est habitué à cela.

