Entretien AP: le directeur du recensement vise à rétablir la confiance dans le décompte

Le prochain recensement américain n’aura pas lieu avant 2030, mais déjà les dirigeants du Census Bureau cherchent des moyens de s’adapter à un climat civique troublé qui ne semble que devenir plus controversé. Ainsi, cette semaine, ils lancent un appel à recommandations publiques pour s’assurer que tout le monde est compté dans le prochain décompte américain une fois par décennie qui détermine le pouvoir politique et le financement fédéral.

Le directeur du Bureau du recensement, Robert Santos, a déclaré mardi dans une interview à l’Associated Press que l’agence statistique prévoyait de commencer ses efforts de sensibilisation avec les communautés difficiles à atteindre plus tôt, plutôt que juste avant le décompte, et qu’elle pourrait commencer à faire du porte-à-porte plus tôt. que par le passé. Santos a également abordé une réaction violente contre une méthode de confidentialité controversée dans l’interview de grande envergure.

“Nous cherchons à restaurer la confiance sur une base continue, pas seulement quelques années avant un recensement décennal”, a déclaré Santos.

L’appel à des recommandations publiques dans un avis du Federal Register est intervenu alors que le Bureau du recensement a publié mardi de nouvelles mesures sur ses résultats dans le décompte de 2020, qui a été contesté par l’ingérence politique de l’administration Trump, la pandémie de coronavirus et les catastrophes naturelles.

Les données du recensement sont utilisées pour déterminer combien de sièges au Congrès chaque État obtient. Il est également utilisé pour redessiner les districts politiques et pour aider à déterminer la distribution de 1,5 billion de dollars de financement fédéral chaque année.

Un bulletin publié en mai a montré que, lors du recensement de 2020, la population noire était sous-dénombrée de 3,3%, ceux qui s’identifiaient comme une autre race avaient un sous-dénombrement de 4,3%, près de 5% de la population hispanique a été manquée et plus de 5,6% des Amérindiens vivant dans les réserves étaient sous-estimés. Les populations blanches et asiatiques non hispaniques ont été surdénombrées de 1,6% et 2,6%, respectivement.

Les mesures publiées mardi ont montré que le nombre de logements dans le recensement de 2020 était assez précis – un surdénombrement statistiquement insignifiant de 0,04 %. Les petits immeubles d’appartements étaient surestimés tandis que les maisons mobiles étaient sous-estimées. Les foyers dirigés par des résidents noirs, asiatiques et hawaïens autochtones, ainsi que des ménages qui se classent comme une autre race, ont également été surestimés.

L’écart entre les surdénombrements de logements et les sous-dénombrements de personnes parmi les groupes minoritaires peut être dû au fait que le décompte des logements repose sur une liste d’adresses tandis que le décompte des personnes repose sur leurs réponses, selon le Bureau du recensement.

“Nous devons encore faire les analyses pour voir comment on pourrait surestimer les unités de logement et sous-estimer la population”, a déclaré Santos.

Le bulletin de notes de mardi a également montré que les résidents de Porto Rico étaient surdénombrés de 5,7 %, ce qui n’était pas statistiquement différent du recensement de 2010. Santos a déclaré que ces évaluations sur la qualité du décompte de 2020 ne peuvent pas “découvrir le” pourquoi cela s’est produit “- tout ce que nous pouvons faire, c’est estimer ce qui s’est passé”.

Santos a également abordé le contrecoup de certains chercheurs concernant une nouvelle méthode de confidentialité que le Bureau de recensement a mise en œuvre pour la première fois avec les données du recensement de 2020.

La semaine dernière, des démographes et d’autres chercheurs ont commencé à recueillir des signatures pour une lettre qu’ils prévoient de présenter à Santos demandant que le Census Bureau abandonne la confidentialité différentielle pour le recensement de 2030, ainsi que d’autres produits de données du Census Bureau comme l’American Community Survey. L’enquête fournit les données les plus complètes sur la façon dont les gens vivent aux États-Unis en posant des questions sur les temps de trajet, l’accès à Internet, la vie de famille, les revenus, les niveaux d’éducation, les handicaps, le service militaire et l’emploi.

Les algorithmes de confidentialité différentiels ajoutent des erreurs intentionnelles aux données pour masquer l’identité d’un participant donné. Il est plus visible dans les zones géographiques les plus petites, telles que les îlots de recensement. Le Census Bureau affirme qu’ils sont nécessaires car, sans eux, la croissance de données tierces facilement disponibles combinée à l’informatique moderne pourrait permettre aux pirates de reconstituer l’identité des participants à ses recensements et enquêtes en violation de la loi. Les anciennes méthodes de protection ne sont plus efficaces, selon l’agence statistique.

Santos a déclaré qu’il n’était pas prêt à ce stade à dire que la confidentialité différentielle sera utilisée pour le recensement de 2030 car “il pourrait y avoir de nouvelles révélations en termes de nouvelles techniques disponibles”. Il a également déclaré qu’il pourrait prendre plus de temps que prévu pour décider comment mettre en œuvre des algorithmes de confidentialité différentiels sur les données de l’American Community Survey, un changement qui était prévu au plus tôt en 2025.

“Tout est possible au cours des prochaines années en raison de l’évolution des technologies et des algorithmes”, a déclaré Santos.

Mike Schneider, l’Associated Press