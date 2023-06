Entretenir votre véhicule électrique : un faible entretien ne signifie pas qu’il n’y a pas d’entretien

Avec moins de pièces mobiles, moins de fluides et des exigences thermiques beaucoup plus conservatrices, les véhicules électriques nécessitent souvent moins d’entretien et un entretien moins fréquent que leurs homologues à combustion. « Peu d’entretien » n’est pas la même chose que « pas d’entretien », cependant, et les véhicules électriques nécessitent toujours un entretien périodique pour assurer une efficacité et une sécurité maximales.

Voici ce que vous devez savoir sur l’entretien des véhicules électriques pour garder votre voiture électrique ou votre VUS en parfait état.

Prenez soin de vos pneus

L’une des choses les plus simples que vous puissiez faire pour maximiser la sécurité et l’autonomie de votre voiture électrique est de vérifier souvent la pression de vos pneus. Un pneu sous-gonflé nécessite plus d’énergie pour rouler, ce qui réduit l’efficacité et augmente l’usure. D’un autre côté, le surgonflage peut nuire à l’adhérence en réduisant la surface de contact du véhicule électrique – ces précieux quelques centimètres carrés où le caoutchouc rencontre littéralement la route.

Pour rester au bon endroit, vérifiez et complétez régulièrement la pression de vos pneus. Je porte une attention particulière à ma pression atmosphérique autour du changement des saisons, lorsque la chute rapide des températures peut provoquer une forte variation de la densité de l’air. Vous pouvez trouver la pression des pneus suggérée par le fabricant dans le manuel du propriétaire de votre véhicule électrique et imprimée sur une plaque située dans le montant de la porte du conducteur.

La vérification régulière de la pression de vos pneus profite à l’autonomie, à l’usure, à la sécurité et à la qualité de conduite. Volkswagen

Pendant que vous vérifiez la pression, c’est le bon moment pour inspecter les bandes de roulement des pneus pour déceler l’usure ou les crevaisons. Tous les pneus s’usent avec le temps et à mesure qu’ils s’usent, leurs bandes de roulement – le motif moulé dans la surface – perdent de la profondeur, réduisant leur capacité à adhérer à la route ou à évacuer l’eau sous la pluie, ce qui pourrait être dangereux. Des pneus extrêmement usés peuvent même courir le risque d’un éclatement catastrophique. La plupart des pneus modernes ont une sorte d’indicateur d’usure : des barres de caoutchouc espacées uniformément à travers les rainures principales de la bande de roulement du pneu. S’ils affleurent le niveau de la bande de roulement, il est temps de remplacer ce pneu.

Une façon d’aider à prolonger la durée de vie de vos pneus est de s’assurer qu’ils s’usent uniformément. Les pneus avant, responsables de toute la direction et de la majeure partie du freinage, s’usent généralement plus rapidement que les pneus arrière. La rotation périodique de la position des pneus permet de répartir l’usure sur les quatre pneus tout au long de la durée de vie de l’ensemble.

La façon dont vous permutez vos pneus dépend de votre véhicule et de la taille et du type de caoutchouc qui y sont installés, mais le plus souvent – si les quatre pneus sont de la même taille – vous permuterez les pneus avant sur l’essieu arrière (et vice versa) tous les 5 000 à 7 500 milles. (Pour les véhicules électriques de performance avec des pneus à ajustement décalé qui sont plus grands ou plus larges sur l’essieu arrière, la rotation peut ne pas être possible ou nécessaire.) Encore une fois, consultez le manuel de votre véhicule pour obtenir des conseils.

Votre manuel du propriétaire contiendra des intervalles d’entretien détaillés pour une utilisation normale et, dans certains cas, intensive. Rivien

Filtres à air d’habitacle

De nombreux véhicules électriques sont équipés de filtres à air d’habitacle qui doivent être remplacés périodiquement. Il peut s’agir d’un simple filtre à poussière en papier, mais certains véhicules électriques de luxe peuvent être équipés de plusieurs filtres ou de puissants filtres HEPA. Une bonne règle de base consiste à vérifier et à remplacer les filtres à air d’habitacle de votre voiture chaque année, mais les véhicules qui fonctionnent dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou à forte teneur en pollen peuvent nécessiter des changements plus fréquents.

Liquide de refroidissement

Les véhicules électriques ont généralement des radiateurs plus compacts et des systèmes de refroidissement plus modestes par rapport aux véhicules à combustion, mais la plupart utilisent toujours un liquide de refroidissement qui devra éventuellement être changé. Cependant, les températures de fonctionnement plus basses des batteries et des moteurs électriques contribuent à des intervalles d’entretien plus longs, certains fabricants de véhicules électriques recommandant une inspection tous les deux à trois ans (ou 36 000 miles) et un remplacement tous les 10 ans.

Pendant ce temps, le système de climatisation de votre véhicule électrique – qui vous aide à rester au frais pendant les mois les plus chauds – peut nécessiter un peu plus d’attention. Faites inspecter ses niveaux de réfrigérant tous les un à deux ans pour le garder au frais.

Les véhicules électriques comme cette Audi E-Tron GT utilisent un liquide de refroidissement pour stabiliser la température de leur batterie et de leurs composants électroniques haute tension. Audi

Freins

Chaque véhicule électrique que vous pouvez acheter aujourd’hui est doté d’un freinage régénératif pour récupérer l’électricité et augmenter l’autonomie, ce qui signifie qu’il peut moins compter sur les freins à friction traditionnels pour les arrêts de routine. Cela signifie que les rotors et les plaquettes de frein ont tendance à durer beaucoup plus longtemps sur les voitures électriques. Sur certains véhicules électriques à faible conduite (et même hybrides), il est possible de parcourir jusqu’à 100 000 miles entre les changements de matériel, bien que des facteurs tels que la météo et les habitudes de conduite entraînent probablement un intervalle beaucoup plus court.

Vous devrez probablement vérifier, faire l’appoint ou changer votre liquide de frein plus régulièrement. La tendance du liquide de frein à absorber l’eau de l’atmosphère réduit sa capacité thermique au fil du temps, ce qui entraîne des freins spongieux et une décoloration. La plupart des manuels EV que j’ai consultés recommandent un changement de liquide tous les deux ans ou 24 000 miles. Une utilisation intensive – peut-être que vous vivez sur une montagne ou sur un circuit – peut nécessiter des changements plus fréquents.

Oui, les changements d’huile

Les propriétaires de VE n’ont pas à se soucier des vidanges d’huile régulières. Les moteurs électriques ont moins de pièces mobiles que les moteurs à essence et nécessitent une lubrification moins généreuse.

Cependant, tous les véhicules électriques ont des transmissions – bien que des boîtes de vitesses à une vitesse dans la plupart des cas – qui utilisent de l’huile pour engrenages, ce qui peut nécessiter ou non une attention et un remplacement éventuel. Les intervalles d’entretien pour l’huile de transmission sont, heureusement, beaucoup plus longs que votre vidange d’huile standard. Kia, par exemple, recommande que l’huile pour engrenages de la boîte de vitesses à une vitesse de l’EV6 soit inspectée tous les quatre ans ou 32 000 miles, mais ne nécessite pas de changement de liquide pendant les 12 premières années ou plus.

Les freins des véhicules électriques ont tendance à durer plus longtemps grâce aux arrêts régénératifs, mais une conduite agressive ou fougueuse peut user prématurément les plaquettes et le liquide. KIA

Garde le propre

Laver régulièrement votre véhicule électrique permet à la voiture d’avoir une belle apparence, mais garder vos vitres (et toutes les caméras arrière ou panoramiques) propres contribue également à assurer une visibilité optimale, ce qui est d’une grande aide pour ne pas s’écraser. Je suis un grand fan du lavage à la main de ma voiture chaque fois que possible, car c’est aussi le moment idéal pour inspecter la voiture à la recherche de dommages, car vous serez déjà de près et personnellement avec elle.

Le jour du lavage est également un bon moment pour faire le plein de liquide de lave-glace et inspecter vos essuie-glaces pour détecter les dommages. Remplacez vos lames chaque année pour qu’elles continuent de fonctionner efficacement et silencieusement.

Votre véhicule électrique particulier peut nécessiter un autre entretien qui n’est pas répertorié ici. Vous voudrez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails. Vous pouvez généralement trouver une ventilation pratique de toutes les informations concernant le service et les intervalles à attendre à ou près du dos du manuel.