Entrer pour le Kirill: les fans se disputent alors que la star du hockey russe subit un horrible coup de nez après avoir été frappé au visage avec un bâton (VIDEO)

Je ne comprends pas non plus, mais les gars de nbc ont dit que lorsque vous êtes en panne comme ça, je suppose que le collage élevé est retiré du menu. Pas mes mots, mais @ProHockeyTalk. J’aurais dû être appelé aussi contre Vegas et d’après ce que j’ai vu, ces arbitres ne sont pas très friands des pénalités de Vegas

– Tunsquad42 (@ tunsquad42) 23 mai 2021