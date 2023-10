Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Sublime Systems et son ciment propre

Dans le processus conventionnel de fabrication du ciment, les émissions proviennent principalement de deux sources. Tout d’abord, les matériaux broyés tels que le calcaire et l’argile sont chauffés dans des fours à plus de 1 400 °C (2 500 °F) pour apprêter le mélange. Pour atteindre ces températures, il faut généralement brûler du charbon ou d’autres combustibles fossiles, qui produisent du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre.

Le processus chimique dans le four nécessite également d’éliminer le dioxyde de carbone des minéraux de départ pour laisser la poudre de ciment réactive utilisée par les constructeurs. Ce dioxyde de carbone est généralement difficile à capter avant d’être émis dans l’atmosphère.

Sublime Systems a inventé un processus qui résout ces deux problèmes.

Premièrement, l’entreprise utilise des réactions électrochimiques plutôt que des températures élevées pour fabriquer son ciment, évitant ainsi d’avoir à brûler des combustibles fossiles. Alimenter les réactions avec de l’électricité signifie que les usines de Sublime pourront éventuellement être alimentées par des sources d’énergie comme l’énergie solaire et éolienne au lieu de brûler du charbon ou du gaz naturel. Le procédé peut également utiliser différentes matières premières qui n’émettent pas nécessairement de dioxyde de carbone lorsqu’elles sont transformées en ingrédients du ciment.

Indicateurs clef

Industrie: Ciment

Ciment Fondé: 2020

2020 Quartier général: Somerville, Massachusetts, États-Unis

Somerville, Massachusetts, États-Unis Fait marquant : Les premières réactions que la cofondatrice Leah Ellis a menées dans un laboratoire du MIT n’ont produit qu’une quantité de matériel de la taille d’un dé.

Potentiel d’impact

Si Sublime est capable d’exécuter son procédé à l’échelle massive requise pour être pertinent dans l’industrie, la technologie de la startup réduirait de 90 % les émissions associées au ciment.

Et tandis que plusieurs voies de décarbonisation du secteur sont aujourd’hui en cours de développement, l’approche de Sublime pourrait éventuellement produire un ciment capable de rivaliser avec les méthodes conventionnelles en termes de coût, ce qui constituerait un argument économique convaincant en faveur de son adoption.