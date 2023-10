Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Ørsted et ses usines éoliennes offshore

Au milieu de la crise énergétique européenne l’année dernière, Ørsted a été confronté à un autre dilemme : la pression pour continuer à brûler des combustibles fossiles. Suite à l’invasion russe de l’Ukraine, les autorités danoises commandé Ørsted va poursuivre ou reprendre l’exploitation de trois centrales électriques au charbon et au fioul pour garantir l’approvisionnement en électricité du pays. En conséquence, Ørsted n’a pas pu atteindre son objectif de produire 95 % de son énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2023.

Quand

Ørsted dispose d’environ 12 GW de capacité éolienne offshore installée ou en construction. Pour atteindre son objectif de 30 GW d’énergie éolienne offshore d’ici 2030, l’entreprise prévoit d’installer 2 GW de nouvelle capacité par an jusqu’en 2025 et 3 GW de nouvelle capacité par an entre 2025 et 2030.

Un pipeline de projets éoliens offshore en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique aidera Ørsted à atteindre ses objectifs. Outre Hornsea 3, Ørsted participe au développement d’un série de parcs éoliens offshore d’une taille d’un gigawatt en Pologne, qui devraient être mis en service au milieu des années 2020. Aux États-Unis, Ørsted construit le premier parc éolien offshore, qui est en passe de commencer à produire de l’électricité plus tard cette année. À Taiwan, l’entreprise construit un série de parcs éoliens offshore dans les années à venir. Une fois terminés, ces projets taïwanais représenteront collectivement près de 2 GW de capacité.

Prochaines étapes

À travers partenariats avec d’autres développeurs d’énergie, Ørsted fait ses premiers pas vers la construction d’éoliennes offshore flottantes, une technologie à un stade précoce qui pourrait un jour permettre à l’industrie de s’implanter dans des eaux beaucoup plus profondes, y compris celles au large de la côte ouest des États-Unis.

L’entreprise réalise également des investissements importants sur le marché naissant des carburants verts. L’hydrogène produit de manière renouvelable et d’autres « e-carburants » pourraient contribuer à rendre plus écologique l’industrie du transport maritime, à forte intensité de combustibles fossiles, qui représente près de 3% des émissions mondiales en 2018. L’année dernière, Ørsted signé une lettre d’intention pour fournir au géant du transport maritime Maersk 300 000 tonnes d’e-méthanol par an pour une future flotte de navires à faibles émissions de carbone.