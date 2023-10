Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Form Energy et ses batteries au fer

Mises en garde

Il est difficile de commercialiser de nouveaux types de batteries, et de nombreuses startups de batteries ont succombé aux exigences liées à l’augmentation de la production d’une nouvelle chimie. Form Energy n’a pas encore démarré la fabrication commerciale dans son usine ni installé de systèmes commerciaux avec ses clients. La construction, l’installation et le fonctionnement de ces systèmes seront essentiels pour révéler l’efficacité des batteries fer-air dans des conditions réelles.

De nombreuses autres technologies se disputent également une place sur le réseau. Des autres batteries à base de fer, comme celles d’ESS Inc., aux options à base de zinc d’Eos, en passant par les batteries lithium-ion actuelles de toutes formes et tailles, il existe un large éventail de concurrence dans le domaine du stockage d’énergie. Il existe même des systèmes physiques qui vont au-delà des batteries. Les batteries fer-air devront tenir leurs promesses en matière de coût et de performances pour se tailler une part du marché en croissance.

Quand

Form Energy a commencé la construction d’une nouvelle usine en mai en Virginie occidentale, sur le site d’une ancienne aciérie. L’entreprise prévoit de commencer à y fabriquer des batteries en 2024 et d’atteindre sa pleine capacité d’ici 2028.

Prochaines étapes

En plus de construire et de démarrer son usine, les prochaines années pourraient voir Form implanter ses premiers projets commerciaux. Le premier projet au programme est le projet de l’entreprise avec Great River Energy, un système pilote capable de stocker 150 mégawattheures d’électricité. Cela devrait être mis en ligne fin 2024.

La société a récemment annoncé son intention de créer deux systèmes de stockage d’énergie plus grands, capables de stocker chacun 1 000 MWh d’électricité, l’un au Minnesota et l’autre au Colorado. Ces installations pourraient être mises en service dès 2025, bien que le site du Colorado ait encore besoin de l’approbation réglementaire de l’État. Un troisième système est prévu à New York, dont la mise en service est prévue d’ici 2026.

Correction : cette histoire a été mise à jour pour refléter avec précision l’état des approbations réglementaires de l’entreprise pour ses systèmes.