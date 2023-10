Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Fervo Energy et ses centrales géothermiques

La startup de Houston, au Texas, âgée de près de six ans, change cela en utilisant des techniques de fracturation hydraulique – mieux connues sous le nom de fracturation hydraulique – pour créer ou élargir des fissures sous la surface, créant artificiellement la perméabilité qui permet à l’eau de s’écouler facilement sous terre. En juillet, Fervo a annoncé avoir terminé avec succès les tests dans son usine pilote du nord du Nevada, ce qui, selon la société, a démontré la viabilité commerciale de sa technologie.

Indicateurs clef

Industrie: L’énergie géothermique

L’énergie géothermique Fondé: 2017

2017 Quartier général: Houston, Texas, États-Unis

Houston, Texas, États-Unis Fait marquant : Fervo a levé près de 190 millions de dollars auprès de Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, DCVC, Capricorn Investment Group et d’autres.

Potentiel d’impact

L’approche géothermique améliorée de Fervo promet d’étendre considérablement les zones où nous pourrions exploiter la source d’énergie sans carbone et presque illimitée sous nos pieds. La géothermie offre l’avantage supplémentaire de produire de l’électricité 24 heures sur 24 et 24 heures sur 24, ce qui en fait une source propre idéale pour combler les lacunes alors que les réseaux dépendent de plus en plus d’énergies renouvelables fluctuantes comme l’énergie solaire et éolienne.

Cela pourrait constituer un moyen beaucoup moins coûteux et moins controversé de résoudre le défi fondamental du nettoyage du réseau que la construction d’usines de batteries géantes ou l’ajout de réacteurs nucléaires, respectivement.

Fervo développe également une astuce supplémentaire, en exploitant les caractéristiques géologiques particulières des puits géothermiques améliorés pour créer des systèmes capables de stocker de l’énergie pendant de longues périodes ou d’augmenter et de diminuer facilement l’électricité selon les besoins. En pompant de l’eau dans les puits sans la rejeter, l’entreprise a découvert qu’elle pouvait augmenter la pression dans le système, stockant ainsi de l’énergie qui peut être utilisée lorsqu’elle est le plus nécessaire, un peu comme charger une batterie. Cela pourrait rendre les futures centrales de l’entreprise encore plus intéressantes pour les gestionnaires de réseau confrontés à des systèmes électriques de plus en plus irréguliers et dynamiques.