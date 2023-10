Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Douze et son réacteur électrochimique

Quand

En juillet, Twelve a inauguré sa première usine à l’échelle commerciale pour convertir le CO2 en SAF dans l’État de Washington, dans le but de produire 40 000 gallons par an d’ici la mi-2024.

La société a également développé des partenariats avec un certain nombre d’entreprises, notamment Microsoft, Spotify, Procter and Gamble et Mercedes-Benz, pour voir si elle peut remplacer les éléments constitutifs de base de produits populaires (des pièces automobiles aux verres de lunettes de soleil) par des produits fabriqués au CO2. matériaux.

Prochaines étapes

L’usine de Washington n’est que la première de Twelve ; la société en est aux premiers stades de la planification d’une plus grande installation de production d’E-Jet.

Twelve prévoit également le premier vol commercial d’Alaska Airlines propulsé par ses carburants E-Jet et prévoit d’annoncer prochainement de nouveaux partenariats avec des compagnies aériennes.

Correction : Cette histoire a été mise à jour pour clarifier le processus qui se déroule à l’usine de Twelve Moses Lake.