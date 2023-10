Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : Climeworks et ses fans suceurs de carbone

Climeworks est parmi les premières entreprises à tenter de le commercialiser. En utilisant collecteurs d’air qui attirent le carbone et le piègent sur des filtres spécialisés, Climeworks construit des usines DAC modulaires et évolutives alimentées par des énergies renouvelables. En 2017, l’entreprise ouvert la première usine commerciale DAC au monde en Suisse, qui vendait du carbone capturé à ses clients comme Coca-Cola. En 2021, Climeworks a lancé Orquela première usine commerciale DAC à capter le carbone et à le stocker en permanence sous terre, en partenariat avec Carbfix.

Plus tôt cette année, Climeworks fourni les premiers services d’élimination du carbone au monde utilisant DAC pour Microsoft, Shopify et Stripe.

Indicateurs clef

Industrie: Élimination du carbone

Élimination du carbone Fondé: 2009

2009 Quartier général: Zurich, Suisse

Zurich, Suisse Fait marquant : Avant que Climeworks n’envoie sous terre le carbone capturé pour le stockage, l’entreprise l’utilisait pour cultiver des tomates et des concombres dans une serre située à proximité de sa première usine commerciale à Hinwil, en Suisse.

Potentiel d’impact

Si elle est largement déployée, la technologie DAC pourrait réduire de façon permanente le CO atmosphérique 2 niveaux, en extrayant des gigatonnes de carbone de l’air et en le canalisant vers des réservoirs souterrains où il est incorporé dans les roches.

Grâce à ses premières usines commerciales, Climeworks effectue l’apprentissage précoce nécessaire pour que le DAC atteigne éventuellement des échelles de plusieurs gigatonnes. Cela démontre également que le processus du CAD peut être respectueux du climat. Contrairement aux autres versions de DAC, dans lesquelles des combustibles fossiles sont brûlés pour produire la chaleur nécessaire à la libération du CO capturé. 2 à partir d’un solvant liquide pour pouvoir être stocké, Climeworks utilise une approche à basse température qui fonctionne entièrement avec des énergies renouvelables.

Et tandis que certaines entreprises souhaitent utiliser le carbone capturé via le DAC pour extraire davantage de pétrole des puits (un processus controversé connu sous le nom de récupération assistée du pétrole), Climeworks stocke en permanence les gaz à effet de serre sous terre.