Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : BYD et ses véhicules électriques abordables

BYD étend également sa capacité de production à l’étranger, en commençant par une usine automobile en Thaïlande et une autre au Brésil qui devraient être construites d’ici 2024. Une ou plusieurs usines en Europe sont également en discussion et pourraient être annoncées avant la fin de cette année.

Prochaines étapes

Ayant vendu ses modèles de véhicules électriques grand public sur le marché européen depuis 2019, BYD s’est fixé des objectifs ambitieux pour 2030 : vendre 800 000 voitures en Europe par an, atteindre 10 % de part de marché et devenir l’une des trois premières marques de véhicules électriques dans la région.

Mais pour réussir sur les marchés occidentaux, BYD doit surmonter la mauvaise réputation des produits fabriqués en Chine. L’entreprise doit obtenir de meilleurs résultats aux tests de sécurité, proposer de meilleurs designs extérieurs et intérieurs et montrer que ses voitures sont fiables. BYD est également confronté à des défis géopolitiques, notamment l’intensification des tensions autour des matériaux et des technologies des batteries, ainsi que le manque d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques dans le monde.