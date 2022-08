Entreprise : Un règlement judiciaire remet la mine d’Okefenokee sur les rails

SAVANNAH, Ga. (AP) – Une entreprise cherchant à exploiter en Géorgie près du bord du vaste refuge faunique du marais d’Okefenokee a déclaré lundi que son projet était de retour sur la bonne voie après qu’une agence fédérale a annulé une décision de juin qui avait posé un gros revers.

Twin Pines Minerals a déclaré que l’Army Corps of Engineers avait accepté de régler une action en justice intentée par la société en renonçant une fois de plus à la surveillance réglementaire de l’agence sur le projet de mine dans le sud-est de la Géorgie, près d’Okefenokee, qui abrite le plus grand refuge faunique américain à l’est du fleuve Mississippi. .

“Nous apprécions la volonté du Corps de faire marche arrière et de corriger les choses”, a déclaré le président de Twin Pines, Steve Ingle, dans un communiqué, qualifiant le développement de “bonne nouvelle” pour le projet.

Les scientifiques ont averti que l’exploitation minière à proximité du bord en forme de bol du marais pourrait endommager sa capacité à retenir l’eau. Ils ont exhorté le Corps des ingénieurs de l’armée à refuser un permis au projet. Mais l’agence a déclaré en 2020 qu’elle n’avait plus cette autorité après que les annulations réglementaires sous le président de l’époque, Donald Trump, aient réduit les types de voies navigables éligibles à la protection en vertu de la Clean Water Act.

Les retours en arrière de Trump ont ensuite été abandonnés par les tribunaux fédéraux. L’administration du président Joe Biden a cherché à rétablir la surveillance fédérale des projets de développement qui, sous Trump, avaient été autorisés à contourner les réglementations visant à empêcher la pollution des cours d’eau ou l’assèchement des zones humides.

En juin, le Corps d’armée a informé Twin Pines que ses décisions antérieures permettant à l’entreprise de contourner les régulateurs fédéraux “ne sont pas valides” car un gouvernement tribal ayant des liens ancestraux avec le site minier proposé n’avait pas été consulté. L’agence a déclaré que le projet de Géorgie ne pouvait pas aller de l’avant sans consultation avec la nation Muscogee Creek.

Twin Pines a rapidement poursuivi le corps de l’armée devant le tribunal de district américain, arguant que l’agence “affirmait une compétence que le gouvernement fédéral ne possède pas”. La société a noté que la conclusion du Corps d’octobre 2020 selon laquelle elle n’avait pas compétence sur le projet minier devrait être valide pendant cinq ans.

Une copie du règlement, que Twin Pines a fourni à l’Associated Press, indique que le Corps d’armée respectera cette période de cinq ans à moins que de “nouvelles informations” ne fassent surface qui amènent l’agence à revoir si elle doit reprendre la surveillance du projet près de l’Okefenokee.

Cheri Pritchard, porte-parole du district de Savannah du corps d’armée, a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter et a renvoyé un journaliste au ministère de la Justice, qui avait des avocats pour représenter l’agence dans le procès de Twin Pines. Un e-mail adressé au ministère de la Justice sollicitant des commentaires lundi soir n’a pas été immédiatement renvoyé.

Sans la surveillance de l’Army Corps, la seule approbation réglementaire dont Twin Pines, basée en Alabama, a besoin provient de la Division de la protection de l’environnement de Géorgie. La zone minière proposée comprend plus de 556 acres (225 hectares) de terres humides.

L’Okefenokee National Wildlife Refuge couvre près de 630 miles carrés (1 630 kilomètres carrés) dans le sud-est de la Géorgie et abrite des alligators, des pygargues à tête blanche et d’autres espèces protégées. La faune du marais, les forêts de cyprès et les prairies inondées attirent environ 600 000 visiteurs chaque année, selon le US Fish and Wildlife Service, qui gère le refuge.

Il y a deux décennies, le géant chimique DuPont a renoncé à son projet d’exploitation minière à l’extérieur de l’Okefenokee après avoir rencontré une résistance féroce. Twin Pines veut des permis pour exploiter une petite fraction de la superficie poursuivie par DuPont. Ingle a insisté pour que sa société puisse exploiter le site sans endommager le marais.

Les scientifiques du gouvernement sont sceptiques. En février 2019, le Fish and Wildlife Service a écrit que la mine proposée pourrait poser des «risques substantiels» pour le marais, y compris sa capacité à retenir l’eau. Certains impacts, a-t-il déclaré, “peuvent ne pas pouvoir être inversés, réparés ou atténués”.

Russ Bynum, L’Associated Press