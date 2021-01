WASHINGTON – Un procès de destitution est à la fois une procédure judiciaire et un événement politique, et les poursuites à venir contre l’ancien président Donald Trump ont engendré un ensemble complexe de défis politiques pour les républicains et les démocrates, ainsi que pour le défendeur.

Les républicains se battent déjà pour savoir s’il faut dépasser Trump en le condamnant – et en l’empêchant de se présenter à nouveau – ou en gardant la foi en l’ancien président et sa large base d’électeurs avant les élections de 2022 et 2024.

Les démocrates et le nouveau président Joe Biden, quant à eux, courent le risque de se distraire au milieu de la pandémie COVID-19 en menant le procès d’un homme politique déjà démis de ses fonctions.

Avec les arguments d’ouverture prévus pour le 9 février, le procès « rendra difficile pour Joe Biden d’unifier le pays », a déclaré le sondeur Frank Luntz. « Il sera très difficile pour les républicains d’unifier leur parti. Il sera difficile pour les démocrates de faire avancer leur agenda car tout le monde parlera de destitution. »

« En bref », a déclaré Luntz, « c’est assez mauvais pour tout le monde. »

Au centre de tout cela: Trump et son emprise sur le Parti républicain.

Trump en exil mais en train de tracer sa stratégie

Si le Sénat condamne Trump – ce qui reste loin avec 17 républicains nécessaires pour rejoindre les 50 démocrates – il pourrait alors voter sur l’opportunité de l’interdire de ses fonctions publiques, ce qui pourrait paralyser les projets d’une autre élection présidentielle de Trump en 2024.

Trump a été inhabituellement calme depuis qu’il a quitté la Maison Blanche la semaine dernière, principalement parce que Twitter l’a démantelé peu de temps après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier.

Cette attaque a incité la Chambre dirigée par les démocrates à destituer Trump le 13 janvier. L’article sur la destitution l’accuse d’avoir incité à l’insurrection en faisant de fausses déclarations de fraude électorale derrière la victoire de Biden et en faisant pression sur les responsables de l’État et du gouvernement fédéral pour qu’ils renversent le résultat.

Beaucoup doutent qu’il y ait suffisamment de votes républicains pour une condamnation. Mardi, un total de 45 sénateurs du GOP – plus que suffisant pour l’acquittement – ont voté en faveur d’une motion qui aurait rejeté le procès en le déclarant inconstitutionnel.

Isolé dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, Trump a clairement indiqué qu’il s’attendait à ce que les républicains du Sénat le défendent et votent pour l’acquittement, ont déclaré deux assistants qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

Trump menace également de se venger de ceux qui s’opposent à lui en menaçant de soutenir les principaux challengers contre eux, ont déclaré des assistants, tout comme il l’a fait pour les dix républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution.

L’ancien président prévoit de soutenir les principaux challengers de 2022 contre les républicains qui ont refusé de l’aider à renverser les élections, ont déclaré des aides. Cette liste va du gouverneur de Géorgie Brian Kemp à la représentante américaine Liz Cheney du Wyoming.

Trump s’est déjà impliqué dans une course de 2022. Il a approuvé son ancienne attachée de presse, Sarah Huckabee Sanders, peu de temps après avoir annoncé qu’elle se présentait comme gouverneur de l’Arkansas.

La puissance de l’appel politique de Trump pourrait être affectée par les événements de son procès de destitution.

Les procureurs de la Chambre ont déclaré qu’ils fourniraient des preuves de la manière dont Trump a tenté d’amener les autorités de l’État et du gouvernement fédéral à enfreindre la loi à sa place, et comment ses mensonges ont alimenté la rage des partisans qui ont attaqué le Capitole, le tout dans un effort pour rester au pouvoir.

Trump a retenu les services de l’avocat de Caroline du Sud, Butch Bowers, et prépare une défense affirmant qu’il a agi dans le respect de ses droits et qu’il n’a pas ordonné aux électeurs de commettre des violences.

Si le Sénat finit par voter pour condamner Trump et lui interdire ses futures fonctions, il a discuté de la formation d’un troisième parti politique. Les aides ont écarté cette possibilité, du moins jusqu’à présent.

Dans une déclaration écrite soigneusement rédigée, le conseiller politique de Trump, Jason Miller, a déclaré que « le président a clairement indiqué que son objectif était de reconquérir la Chambre et le Sénat pour les républicains en 2022 ».

« Il n’y a rien qui est activement planifié concernant un effort en dehors de cela », a déclaré Miller à propos de la création d’un soi-disant Patriot Party. « Mais c’est entièrement aux sénateurs républicains si c’est quelque chose qui devient plus sérieux. »

Les républicains restent divisés: avancer avec ou sans Trump?

Alors que les procureurs de destitution de la Chambre se préparent à transformer la chambre du Sénat en salle d’audience, la bataille républicaine interne sur le soutien à Trump est déjà exposée au public.

Alors que la Chambre votait la destitution, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, a fait savoir que cela ne le dérangeait pas si Trump était accusé. McConnell a également déclaré qu’il n’avait pas décidé de voter pour condamner Trump. Il était l’un des 45 républicains qui ont voté mardi contre la tenue du procès.

Dans un discours au sol, McConnell a déclaré que Trump avait « provoqué » des émeutiers qui avaient été « nourris de mensonges » sur les élections – des commentaires interprétés comme un signal aux autres républicains qu’il serait OK de voter pour condamner Trump.

Les républicains pro-Trump ont repoussé McConnell. Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré sur Fox News que McConnell avait «tort» dans son analyse.

Tout en faisant l’éloge de McConnell en tant que leader, Graham a déclaré à Fox News que le Kentuckian «donnait une certaine légitimité à ce processus de destitution que je pense être faux».

Graham et d’autres républicains ont déclaré que condamner Trump et lui interdire ses fonctions aliénerait sa base d’électeurs de la classe ouvrière, condamnant les républicains au statut de parti minoritaire pendant des années.

D’autres républicains affirment que Trump est celui qui entraîne le parti. Beaucoup lui ont reproché la perte de deux sièges au Sénat du GOP lors du second tour des élections en Géorgie ce mois-ci, qualifiant ces défaites de signes de choses à venir si le parti maintient sa fidélité à Trump.

« Vous avez un parti divisé en ce moment », a déclaré Jessica Taylor, rédactrice en chef du Sénat et des gouverneurs du Cook Political Report.

Certains républicains du Sénat ont déclaré qu’ils prendraient la parole pour défendre Trump et s’opposer à l’idée même de juger un ancien titulaire.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A déclaré que la destitution pourrait se retourner contre les démocrates qui dirigent maintenant le Sénat.

« Beaucoup d’Américains vont penser qu’il est étrange que le Sénat passe son temps à essayer de condamner et de destituer un homme qui a quitté ses fonctions il y a une semaine », a-t-il tweeté.

Les démocrates vont de l’avant – pour le meilleur ou pour le pire

Les démocrates ont déclaré que Trump devait être tenu pour responsable de l’insurrection qui résonnera dans la politique américaine pendant des années.

Répondant aux plaintes des républicains, le sénateur Charles Schumer, DN.Y., a déclaré que «la théorie selon laquelle le Sénat ne peut pas juger d’anciens fonctionnaires équivaudrait à une carte constitutionnelle de sortie de prison pour tout président qui commet un impeachable infraction. »

Il y a cependant des risques pour les démocrates. Ils poussent le procès de destitution en même temps que les membres négocient avec les républicains sur les propositions de Biden pour lutter contre le COVID-19 et stimuler l’économie.

Biden a déclaré que c’était la décision du Sénat de tenir un procès Trump, mais il espère que les dirigeants trouveront des moyens « de s’acquitter de leurs responsabilités constitutionnelles en matière de destitution tout en travaillant également sur les autres affaires urgentes de la nation ». La presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden « continue de ressentir cela ».

La condamnation peut être un vote difficile pour les sénateurs démocrates dans des États swing étroitement divisés. Deux nouveaux sénateurs démocrates – Raphael Warnock de Géorgie et Mark Kelly d’Arizona – ont remporté les élections pour des mandats non expirés. Ils doivent tous deux se présenter à nouveau en 2022 dans des États qui ont élu de nombreux républicains ces dernières années.

Les démocrates, quant à eux, ont explicitement déclaré que l’un de leurs objectifs était d’exclure Trump de futures fonctions publiques – une évolution qui aurait des effets inconnus sur les courses au Congrès et à la présidence au cours des deux prochains cycles politiques.

Luntz, le sondeur, a déclaré qu’il pourrait conseiller à Trump d’assister au procès et de témoigner.

Si Trump remporte un acquittement, a déclaré Luntz, il peut revendiquer une justification et faire campagne à nouveau en tant que «victime» de la chicane politique. « Donald Trump aime être la victime », a déclaré Luntz.

Et s’il est condamné? « Alors il a fini, » dit Luntz.

Taylor, de The Cook Political Report, a noté que prédire ce que Trump pourrait faire est un exercice «futile».

« Il fera clairement ce qu’il veut faire », a déclaré Taylor. « Il ne va pas s’en tenir à un script. »