Entreprise locale : Un opticien amène une entreprise indépendante à Sidney | Actualité économique

Dawn Thayer apporte un regard neuf sur le métier de la vision.

Le résident d’Otego a lancé Two Rivers Optical au 60 Main St. à Sidney début septembre. Thayer, qui possède près de trois décennies d’expérience dans l’industrie, a déclaré qu’elle espère répondre à la demande croissante en matière de soins oculaires tout en donnant la priorité à l’abordabilité.

« Je travaille dans le secteur de l’optique depuis 25 ans et j’ai commencé dans un laboratoire indépendant à Oneonta, fabriquant des lunettes », a-t-elle déclaré. « J’y suis resté 12 ans, puis je me suis lancé dans le commerce de détail où j’ai acquis mon brevet d’opticien. Donc, ce (magasin) est tout nouveau. J’ai travaillé pour deux grandes entreprises, et ce n’était tout simplement pas mon truc, puis j’ai réalisé qu’il y avait un très fort besoin de lunettes abordables pour les personnes qui n’avaient pas d’assurance ou qui avaient une assurance pour une mauvaise vision. Étant donné que je travaillais dans un laboratoire, je connaissais les coûts et, tant que je pouvais trouver un endroit avec de faibles frais généraux, je pouvais le proposer aux patients de Medicare et aux travailleurs indépendants. C’est là que je me concentre, j’ai donc des montures et des verres très abordables, pour que tout le monde puisse se le permettre.

Two Rivers propose des montures, des verres, des lunettes de soleil et des lunettes de sécurité pour hommes, femmes et enfants, a déclaré Thayer. Les montures pour enfants, a-t-elle dit, coûtent toutes 60 $.

Thayer a déclaré que les clients sont « ravis d’avoir des options dans ce domaine ».

« Les gens apprécient le fait que je suis indépendante et que je ne suis impliquée dans aucune entreprise », a-t-elle déclaré. « Mes distributeurs de montures sont situés directement à Oneonta et mon laboratoire est à Rochester et est également indépendant, donc je le garde local et je le tiens à l’écart du monde de l’entreprise. »

Les clients, a déclaré Thayer, doivent apporter leur propre ordonnance, même si elle espère ajouter un médecin au cabinet.

« Je n’ai pas de médecin sûr ; ce sera très difficile à trouver, même à temps partiel », a-t-elle déclaré. « J’ai l’équipement nécessaire pour avoir un médecin, mais je n’en ai pas encore. »

Les clients, a déclaré Thayer, représentent la région des trois villes et au-delà.

« (À Sidney), il n’y a qu’un seul choix et, malheureusement, ce cabinet a été acheté par des entreprises, donc il n’est plus indépendant… et beaucoup d’entreprises appartiennent à des compagnies d’assurance visuelle, donc vous êtes obligé d’aller où vous allez, » dit-elle. « Il n’y avait pas d’autre option… mais (les clients viennent) d’aussi loin qu’ils souhaitent voyager. Je ne suis pas sûr d’obtenir beaucoup de Oneonta, car il existe un autre cabinet privé très similaire à celui que je propose et dans lequel je travaillais. J’ai adoré cette stratégie commerciale, et c’est pourquoi je voulais faire mon propre truc ici, et je connaissais ce domaine.

Thayer a déclaré que donner la priorité à l’abordabilité est payant en termes d’épanouissement personnel.

« J’étais vraiment concentré sur les patients de Medicare, parce qu’ils n’ont pas d’options et ont un budget très limité, donc j’essaie vraiment de les aider, mais il y a beaucoup de gens dans leur propre entreprise et ils ne le font même pas. J’ai une assurance maladie et je n’ai pas les moyens d’acheter des lunettes », a-t-elle déclaré. « Je vois quels sont leurs besoins et leurs désirs et je travaille avec eux, en termes de budget, pour toujours être en mesure de répondre à leurs besoins en matière de vision. Maintenant, le proposer à un prix décent, cela aide vraiment, surtout dans l’économie actuelle. C’est l’expression du visage des gens lorsqu’ils peuvent voir clairement lorsqu’ils mettent des lunettes, en particulier les enfants. J’aime ça. Ou quelqu’un qui a eu du mal à trouver les bonnes lunettes ou la bonne taille – c’est juste un soupir de soulagement lorsqu’il peut voir clairement.

Two Rivers Optical est ouvert de 10h à 17h, du lundi au jeudi ; de 9h à midi, vendredi ; et fermé samedi et dimanche. Aucun rendez-vous n’est requis.

Pour plus d’informations, recherchez « Two Rivers Optical » sur Facebook ou visitez tworiversoptical.com. Les clients peuvent également appeler le 607-561-9444.