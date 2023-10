Ethan Silver, originaire de Long Island, se sent chez lui dans les affaires.

Le diplômé de SUNY Oneonta, âgé de 22 ans, a lancé le site Web de marketing pour les logements étudiants, indépendantoneontahousing.com, après avoir terminé ses études universitaires plus tôt cette année. Selon un communiqué de presse de Silver, le site est « réservé aux propriétaires indépendants qui ne disposent pas d’une grande entreprise qui les soutient et qui fait du marketing pour eux ».

Silver a déclaré que, bien qu’il ait lancé l’entreprise en juin 2023, il s’intéresse aux logements de la région d’Oneonta depuis des années. Le site est apparu, dit-il, comme une solution à un problème.

« C’est au milieu de la première année que j’ai vraiment commencé à envisager d’acheter une location étudiante », a-t-il déclaré. « Le marché était en effervescence et j’ai réalisé combien d’argent je pouvais générer avec un immeuble de placement. Mais si vous ne pouviez pas acheter en espèces, le produit était hors du marché au bout de trois jours, ce qui était donc pratiquement impossible. J’ai examiné un bon nombre de maisons au cours de l’année suivante et… j’ai ensuite travaillé pour un propriétaire et j’ai commercialisé sa maison et j’ai réalisé à quel point il est difficile pour les propriétaires d’être vus par les étudiants, à moins qu’ils ne fassent partie des grandes entreprises.

« Cela m’a fait penser : « Si j’achète une maison, comment les gens vont-ils la voir ? et ce que j’ai réalisé, en discutant avec mes amis et mes pairs, c’est que les étudiants vont sur Google et tapent « logement étudiant Oneonta » », a poursuivi Silver. «Je me disais: ‘Il devrait y avoir un moyen pour les petits gars qui n’ont pas de marketing derrière cela’, c’est donc exactement ce que j’ai construit. L’idée est venue en octobre ou novembre 2022, puis j’ai créé ma LLC en janvier 2023, puis j’ai passé environ six ou sept mois à la construire, à parler aux propriétaires, à voir ce qu’ils voulaient et puis, au cours de l’été, j’ai commencé à prendre ordres pour voir qui veut être sur le site, et les gens étaient très enthousiasmés. Évidemment, j’ai commencé chez Oneonta parce que je suis allé ici, mais j’étais sur le marché et j’ai appris le marché et j’ai appris qu’il y avait un réel problème pour les propriétaires indépendants.

Le site, a déclaré Silver, donne aux propriétaires et aux annonces un moyen d’être trouvés.

« L’essentiel, c’est le marketing », a-t-il déclaré. « (Les propriétaires) n’ont pas de marketing et ils ne paient pas pour les publicités ou Google et ils publient sur des endroits comme Facebook Marketplace qui sont en concurrence avec (les plus grandes entités). Rentcollegepads.com est à l’échelle nationale, et ce qu’ils ont fait, c’est que lorsqu’ils ont apporté leurs services à Oneonta, ils se sont adressés aux grands (avec) 100 annonces… et les gens qui possèdent une maison essayaient également de s’y installer, et ils obtiennent simplement perdu dans le mélange parce qu’il y a tellement de maisons d’une seule personne là-dedans. Avec le mien, ils sont tous indépendants et veulent être vus et ne l’ont pas été dans le passé.

Silver, qui gère l’entreprise à distance tout en travaillant comme recruteur fiscal à Manhattan, a déclaré que les propriétaires indépendants appréciaient ses services.

« C’est mon 5 à 9 après mon 9 à 5… et je vais souvent là-bas pour rencontrer les propriétaires et prendre des photos pour le site Web si le propriétaire le souhaite, car beaucoup n’ont pas de photos mises à jour, et ce sont des gens qui ont une ou deux maisons, maximum cinq », a-t-il déclaré. « Je trouve chaque jour de nouveaux propriétaires pour m’installer sur le site… et le site a connu un succès fantastique. Il y a beaucoup de propriétaires entièrement loués et qui ont eu des visites et beaucoup de pistes, donc ça se passe exactement comme prévu. Je reçois ces SMS, plusieurs fois par semaine, disant : « Je n’ai jamais été loué aussi tôt » et « Cela a tout changé », donc c’est vraiment incroyable et ça me rend tellement heureux.

Les étudiants et les parents, a déclaré Silver, sont également satisfaits.

«Cela a été incroyable», a-t-il déclaré, notant 35 propriétés et 17 propriétaires sur son site au moment de l’entretien. « Mes parents font partie de tous ces groupes Facebook – la page des parents et la page des logements hors campus qu’ils consultaient lorsque je cherchais un logement – et c’est drôle, car les parents y publient des articles sur les bons agents immobiliers ou les entreprises à rester à l’écart. de, et des gens que je ne connais même pas commentent, « regardez indépendantoneontahousing.com, mon fils ou ma fille ont loué et les propriétaires sont géniaux », donc c’est vraiment génial à voir. Je ne connais pas ces gens et ils discutent sur mon site Web. Cela me donne l’impression d’avoir eu une très bonne idée.

Silver a déclaré qu’il espérait étendre ses services.

« C’est entièrement pour Oneonta, mais à l’avenir, j’ai l’intention de l’apporter, je l’espère, à d’autres écoles », a-t-il déclaré. « Il y a tellement de locations étudiantes et pas assez d’étudiants, donc beaucoup de ces maisons ne sont pas louées, et cela ne fonctionne pas. Dans un futur très très proche – je viens de parler à la mairie – je réalise un deuxième site internet pour les logements résidents, ou les logements étudiants qui n’ont pas été loués.

« Tant de gens ont acheté des maisons qui auraient dû appartenir à des familles mais qui les ont achetées pour des étudiants et maintenant elles ne sont pas louées, alors maintenant ils essaient d’égaliser », a poursuivi Silver. « Le commissaire au logement de la ville m’a contacté… et il m’a présenté ceci, et j’ai dit : « Oh, mon dieu. C’est un vrai problème », donc le deuxième site que je crée est destiné aux résidents locaux d’Oneonta pour leur montrer les nouveaux endroits qui arrivent sur le marché, et il y aura des filtres – si les animaux sont autorisés, s’il est permis de fumer, est-ce meublés, les services publics sont-ils inclus – j’essaie donc d’aller des deux côtés.

Silver a acheté le domaine pour son deuxième site, oneontahousingrentals.com, plus tôt cette semaine. Le site en direct, a-t-il dit, « arrivera bientôt ».

Pour plus d’informations, visitez indépendantoneontahousing.com. Les propriétaires intéressés doivent contacter Silver à indé[email protected].