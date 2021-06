Entreprise gérant l’inflation avec efficacité, rénovation de la marque

Le chef de l’entreprise américaine de Kraft Heinz a déclaré mercredi à CNBC que la pression croissante sur les prix pendant la pandémie de Covid avait jusqu’à présent été « gérable » pour le géant de l’alimentation et des boissons.

« De notre point de vue, cela semble gérable, l’inflation que nous voyons jusqu’à présent », a déclaré Carlos Abrams-Rivera dans une interview sur « Power Lunch ». « Pour nous, il s’agit d’environ un chiffre moyen en termes d’inflation nette globale, et cela sort vraiment de nos trois principaux produits de base que sont le café, la viande et le fromage. »

L’inflation a été l’une des principales préoccupations de l’économie américaine, alors que l’activité reprend à la suite de perturbations liées à la pandémie.

Certaines entreprises, telles que Coca-Cola, ont augmenté les prix de leurs produits pour compenser la hausse des coûts des matières premières. Les données du ministère du Travail montrent qu’en mai, les prix à la consommation ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis 2008.

Abrams-Rivera a déclaré que Kraft Heinz avait une « approche à trois volets » pour gérer les pressions inflationnistes. Le premier, a-t-il déclaré, est un objectif d’environ 400 millions de dollars d’efficacité dans l’ensemble de l’entreprise d’ici la fin de l’année, ce qui « nous aide à gérer cela ».

Un autre objectif est de rénover les marques de l’entreprise – qui comprennent Oscar Mayer, Velveeta et Maxwell House – pour continuer à attirer les consommateurs et conserver un fort pouvoir de tarification, a déclaré Abrams-Rivera. Il a déclaré que Kraft Heinz aura rénové 45% de son portefeuille américain d’ici la fin de 2021 et 90% l’année prochaine.

Kraft Heinz avait pour objectif d’éliminer 1 100 produits – soit 20 % de son activité – d’ici la fin de 2020, dans le but d’attirer plus de clients. La réduction du portefeuille visait à rendre la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise plus efficace et à réduire la cannibalisation des ventes, a précédemment déclaré Abrams-Rivera à CNBC.

Le troisième pilier de l’approche de l’inflation de Kraft Heinz consiste à examiner comment les produits sont emballés, a-t-il déclaré.

Par exemple, « nous recherchons des tailles plus grandes dans certains de nos emballages pour offrir un meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs », a-t-il déclaré, tout en essayant de proposer des options à moindre coût.

« Donc, des choses comme … Lunchables – nous avons également lancé un nouveau pack à 1 $ », a-t-il déclaré. « Avoir des options pour les consommateurs à différents niveaux qui nous permet d’avoir une bonne valeur fait également partie de la façon dont nous gérons toute cette situation d’inflation que nous voyons. »

Plus généralement, a déclaré Abrams-Rivera, les changements de comportement qui se sont produits pendant la pandémie – les personnes passant plus de temps à la maison et mangeant plus ensemble – sont susceptibles de rester et Kraft Heinz espère en tirer parti.

Les consommateurs ont également fait d’énormes investissements dans leur maison grâce à des rénovations et ont commencé à cuisiner davantage, a-t-il déclaré. « C’est un endroit où nous pouvons apporter une échelle différente et un avantage différent qui nous permet de continuer à croître d’une manière que personne d’autre ne peut faire. »