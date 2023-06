Entreprise d’acier vert soutenue par la Banque mondiale, AcrcelorMittal

Tadeu Carneiro, PDG de Boston Metal Photo publiée avec l’aimable autorisation de Boston Metal

Dans un parc de bureaux indistinct de la banlieue de Boston, une start-up de dix ans tente de réinventer un processus au cœur de l’industrie sidérurgique de 1,6 billion de dollars pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique. Métal de Boston est né de la recherche développée au Massachusetts Institute of Technology en 2013 et a depuis levé un total de 250 millions de dollars. L’entreprise de 120 personnes travaille sur une voie verte pour fabriquer de l’acier, qui est à la fois le colonne vertébrale de la construction d’infrastructures modernes et un contributeur important au changement climatique, générant entre 7% et 9% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, selon le Association mondiale de l’acier. Boston Metal n’a pas commencé à générer des revenus et est toujours en train d’itérer sur la technologie finale qu’il utilisera pour fabriquer de l’acier propre à grande échelle. Mais récemment, il a signé un accord de financement de 20 millions de dollars avec la branche d’investissement du secteur privé de la Banque mondialela Société financière internationale. C’est la première fois que l’IFC investit dans une startup pré-revenue, ce qui témoigne de la valeur que la Banque mondiale voit en aidant les pays à faible revenu à produire de l’acier sans émissions de carbone, Directeur de la SFI William Sonneborn a déclaré à CNBC. « Je suis juste ici en Afrique », a déclaré Sonneborn lors d’un appel vidéo depuis le Sénégal fin mai. « Il y a des centaines de millions de personnes qui n’ont pas de maison. À un moment donné, elles auront besoin d’acier. Et donc la production d’acier supplémentaire du monde ne sera pas aux États-Unis – la technologie peut avoir été inventé au MIT, mais la production d’acier supplémentaire ne se fera pas aux États-Unis » La majorité de l’acier brut, 59%, a été fabriqué dans les pays en développement en 2021, selon la SFI. Le processus de Boston Metal sera particulièrement attrayant dans les pays en développement qui ont également accès à une électricité propre, comme le Chili, l’Éthiopie, le Malawi, l’Uruguay et la Zambie, selon l’IFC. CNBC a visité le siège social de Boston Metal à Woburn, Massachusetts, fin mai pour en savoir plus sur la startup qui a levé près de centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs comme ArcelorMittal (le deuxième plus grand producteur d’acier au monde), Microsoft ‘s Climate Fund et Bill Gates’ Breakthrough Energy Ventures en plus de la Banque mondiale.

Les bureaux de Boston Metal à Woburn, Mass. Chat Clifford, CNBC

Comment Boston Metal nettoie l’épine dorsale historiquement sale de l’infrastructure

Un diagramme du processus utilisé par Boston Metal pour fabriquer de l’acier vert. Graphique avec l’aimable autorisation de Boston Metal

La technique fait passer l’électricité à travers de l’oxyde de fer mélangé à une multitude d’autres oxydes, qui sont des composés chimiques contenant au moins un atome d’oxygène. Si l’électricité qui entre dans le processus est propre, alors l’acier qui sort de l’autre côté de la cellule d’électrolyse est également propre. Le processus ressemble à une batterie, avec une anode chargée positivement et une cathode chargée négativement dirigeant le flux d’électricité à travers le processus. Pour que l’électrolyse de Boston Metal fonctionne, elle doit convertir le courant alternatif du réseau en courant continu.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur C’est là que l’électricité est convertie du courant alternatif au courant continu dans le site de Boston Metal. (Une partie de la photo a été modifiée pour protéger la propriété intellectuelle de Boston Metal.) Chat Clifford, CNBC

L’anode dans le processus de Boston Metal était un développement clé du MIT. Il est principalement composé de chrome et de fer avec quelques autres petites quantités d’autres matériaux mélangés, et ne se consomme pas ou ne se corrode pas pendant le processus d’électrolyse. « Ce qui est spécial, c’est qu’il peut survivre à des températures élevées – 1 600 degrés Celsius, 3 000 degrés Fahrenheit. Et pendant que vous faites de l’électrolyse, vous utilisez des électrons pour séparer le fer et l’oxygène. Ainsi, cette anode est touchée par l’oxygène toute la journée. à très haute température, et il doit survivre dans cet environnement », a expliqué Rauwerdink lors d’une visite du laboratoire. « Il y a très peu d’éléments qui le feront. Cet alliage en est un qui le fera. » Le sous-produit du processus est l’oxygène.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Le processus d’électrolyse de Boston Metal libère de l’oxygène comme sous-produit. Sur l’écran encerclé, on voit se dégager des bulles d’oxygène. (Le texte sur le tableau blanc a été estompé pour protéger la propriété intellectuelle de Boston Metal.) Chat Clifford, CNBC

Alors que Boston Metal est toujours en train d’itérer sur la technologie à l’échelle commerciale, la science derrière le processus est assurée. « Ce n’est plus une chose binaire que vous échouerez ou que vous réussirez », PDG de Boston Metal Tadeu Carneiro a déclaré à CNBC à Woburn. « C’est une question de durée de vie de l’anode ? Est-ce qu’elle va durer trois ans ou deux ans ? . Alors c’est là où nous en sommes. L’industrie sidérurgique regarde. « La première chose que j’ai faite lorsque j’ai rejoint l’entreprise a été de rendre visite à mes amis, tous les PDG des différentes entreprises sidérurgiques, notamment en Asie, pour leur présenter l’idée. C’était il y a six ans », a déclaré Carniero. « C’est drôle pour la plupart d’entre eux, cela semblait être trop tôt. Maintenant, ils sont tous désespérés – parce qu’ils doivent trouver une solution. Et ils n’ont pas de solution. »

Autres avantages du procédé

Le processus de Boston Metal peut utiliser du minerai de fer à faible teneur, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles la SFI a investi dans l’entreprise.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Boston Metal peut fabriquer de l’acier avec du minerai de fer à faible teneur, comme ce minerai australien de la société minière BHP, qui est l’un des investisseurs de la start-up. Chat Clifford, CNBC

« Il existe de nombreux marchés émergents qui ont beaucoup de minerai de fer, c’est juste de mauvaise qualité et donc ils ne peuvent pas avoir de production d’acier avec la technologie des hauts fourneaux. Ils peuvent utiliser la technologie Boston Metal », a déclaré Sonneborn à CNBC. Cela signifie que ces marchés en développement peuvent fabriquer leur propre acier, créant ainsi l’autosuffisance pour les économies de ces pays, a déclaré Sonneborn. De plus, les cellules d’électrolyse peuvent grossir jusqu’à un certain point, mais après cela, l’entreprise devra placer plusieurs cellules les unes à côté des autres pour fabriquer de l’acier vert.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Il s’agit d’un appareil d’électrolyse de taille moyenne, entre le banc à l’échelle du laboratoire et la cellule à grande échelle. Cela peut fonctionner pendant des semaines à la fois et rassemble des données de performance pour l’anode. (Le texte sur le tableau blanc a été recouvert pour protéger la propriété intellectuelle de Boston Metal.) Chat Clifford, CNBC

« Si vous allez dans une usine à grande échelle utilisant cette technologie, vous pourriez voir quelques 100 cellules d’électrolyse. » Rauwerdink a déclaré à CNBC. Cette modularité cellulaire est attrayante pour la Banque mondiale. « La technologie modulaire de Boston Metal permet à un petit pays comme le Burkina Faso de construire sa propre aciérie, d’avoir sa propre production d’acier – au lieu de l’importer d’Inde et de payer des devises fortes à l’extérieur du pays alors qu’il pourrait le faire en interne. « , a déclaré Sonneborn à CNBC.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Ici, une anode à grande échelle exécute le processus d’électrolyse sur le site de Woburn de Boston Metal. Chat Clifford, CNBC

Une autre voie plus rapide vers les revenus

Boston Metal est en train de lever ce qu’il espère être une levée de fonds de 300 millions de dollars. Jusqu’à présent, il a clôturé la moitié de ce tour et a « une grande partie du reste parlé », a déclaré Rauwerdink à CNBC. L’objectif principal de Boston Metal est l’acier vert, mais la société utilisera également sa technologie d’électrolyse de base pour produire des métaux d’étain, de niobium et de tantale à partir de ce qui est autrement considéré comme un déchet du processus minier. Environ un tiers du tiers des 300 millions de dollars iront à la commercialisation de ce programme dans sa filiale brésilienne, et le plus gros appareil que la société a construit jusqu’à présent y sera utilisé.

Le journaliste Cat Clifford se tient à côté de la cellule d’électrolyseur multi-anodes de Boston Metal. (Une partie de l’appareil a été couverte pour protéger la propriété intellectuelle de Boston Metal.) Chat Clifford, CNBC