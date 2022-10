Entreprise cambriolée sur Lakeshore à Kelowna – Kelowna Capital News

Mod Style Bar à Kelowna dit qu’ils ont été cambriolés tôt le matin du 12 octobre.

Le salon de beauté de Lakeshore Drive a déclaré qu’au moins un individu était entré par effraction dans son magasin à 00h20. et volé des brassées de produits.

Mod Style et Barnowl Brewing voisin ont capturé les voleurs présumés sur des images de caméras de sécurité.

Barn Owl Brewing a des images d’une Hyundai Kona bleue entrant dans leur parking à 00h20. La société de brassage a déclaré que deux femmes vêtues de tenues sombres sont sorties du véhicule et sont entrées par effraction dans le salon, puis sont parties dans la Hyundai.

Capital News a contacté la GRC de Kelowna et Mod Style Bar pour obtenir des informations supplémentaires. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

