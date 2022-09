Entreprise californienne : une panne de machine pourrait avoir provoqué un incendie de forêt

WEED, Californie (AP) – Une entreprise de produits du bois a déclaré mercredi qu’elle enquêtait pour savoir si un incendie qui a tué deux personnes alors qu’il balayait une ville du nord de la Californie a été causé par la défaillance possible d’une machine à pulvériser de l’eau utilisée pour refroidir les cendres à son usine de placage.

Roseburg Forest Products Co. a également annoncé que bien que l’enquête ne soit pas terminée, elle prévoyait de fournir jusqu’à 50 millions de dollars pour un fonds de restauration communautaire.

L’incendie de l’usine a éclaté le 2 septembre dans les installations de l’entreprise dans la petite ville de Weed sur l’Interstate 5, à environ 451 kilomètres au nord-est de San Francisco.

Roseburg Forest Products a déclaré dans un communiqué de presse que son usine produit sa propre électricité dans une installation de cogénération alimentée par des restes de bois, et que les cendres éjectées sont aspergées d’eau de refroidissement par une “machine fournie par un tiers”.

“Roseburg enquête pour savoir si la machine tierce n’a pas suffisamment refroidi les cendres, ce qui a ainsi déclenché le feu”, indique le communiqué.

Des centaines de personnes ont fui alors que le feu se propageait, détruisant 107 structures et en endommageant 26 autres. L’incendie a finalement atteint plus de 6 miles carrés (15,5 kilomètres carrés). L’incendie était contenu à 65% mercredi, avec une activité minimale.

Roseburg a déclaré que son fonds aidera les résidents avec des abris temporaires, des fournitures et des traitements médicaux, des transports, des vêtements, de la nourriture et de l’eau et des services de garde d’enfants.

Ailleurs, des incendies de forêt ont échappé à tout contrôle dans le sud de la Californie et dans la Sierra Nevada, forçant des évacuations.

L’incendie meurtrier de Fairview s’est étendu à plus de 11 miles carrés (28 kilomètres carrés) près de la ville de Hemet dans le comté de Riverside, à environ 80 miles (129 kilomètres) au sud-est de Los Angeles.

Le chef du bataillon des pompiers de Cal, Josh Janssen, a déclaré lors d’un briefing que l’incendie n’était resté maîtrisé qu’à 5% avec “des tirs ouverts de tous les côtés du feu menaçant toujours plusieurs communautés”.

L’incendie a éclaté lundi au milieu d’une chaleur à trois chiffres et s’est propagé férocement, tuant deux personnes retrouvées dans un véhicule, brûlant gravement une autre personne tout en détruisant sept structures et en endommageant plusieurs autres.

“Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’identifier avec certitude les victimes pour le moment. Mais nous croyons qu’ils étaient de la même famille », a déclaré le sergent du shérif. dit Brandi Swan. “Il semble que les deux victimes retrouvées à l’intérieur du véhicule tentaient de fuir l’incendie.”

La personne blessée n’a été identifiée que comme une femme. Swan a dit qu’on s’attendait à ce qu’elle survive.

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête. Southern California Edison a informé la California Public Utilities Commission qu’une “activité de circuit” s’était produite peu de temps après le signalement de l’incendie, a déclaré le Los Angeles Times. L’activité n’a pas été précisée.

À environ 56 kilomètres au nord, de la fumée planait sur les pistes de ski des montagnes de San Bernardino alors que l’incendie de Radford se nourrissait de peuplements de bois au sud de la région de villégiature de Big Bear Lake.

L’incendie s’est propagé sur 1,5 miles carrés (3,8 kilomètres carrés) depuis qu’il a été repéré par un équipage d’hélicoptère du US Forest Service lundi après-midi. Il n’était contenu qu’à 2 %.

Dans la Sierra, des ordres d’évacuation et des avertissements étaient en place dans les comtés de Placer et d’El Dorado alors que le feu de moustique d’un jour a atteint près de 2 miles carrés (5 kilomètres carrés) avec un confinement nul.

Près de la frontière de l’Oregon, le Mountain Fire couvrait plus de 18 miles carrés du comté de Siskiyou et était maîtrisé à 30%. Cela a commencé le 2 septembre.

The Associated Press