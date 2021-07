Entreprise Bitcoin DeFi carrée; tweets Elon Musk dogecoin

Les principales crypto-monnaies par valeur marchande, y compris le bitcoin et l’éther, rester dans le rouge lundi, prolongeant les pertes de la semaine dernière. Dogecoin est également en baisse de plus de 18% au cours des sept derniers jours. Mais il se passe encore beaucoup de choses dans le monde de la cryptographie. De Jack Dorsey annonçant que Square construit une entreprise de finance décentralisée axée sur le bitcoin à Elon Musk continuant de tweeter sur dogecoin, voici six choses à savoir sur la cryptographie de la semaine dernière.

1. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, appelle à une réglementation plus stable des pièces de monnaie

Dans son Lors d’un témoignage devant le House Financial Services Committee mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a appelé à des réglementations plus strictes concernant les pièces stables, qui sont des crypto-monnaies censées être liées à des actifs de réserve comme l’or ou la monnaie fiduciaire. « S’ils doivent constituer une partie importante de l’univers des paiements, ce que nous ne pensons pas que les actifs cryptographiques le seront, mais les pièces stables pourraient l’être, alors nous avons besoin d’un cadre réglementaire approprié, ce que nous n’avons franchement pas », a déclaré Powell. . Powell a également plaidé en faveur de la création d’une monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, aux États-Unis. Si les États-Unis avaient une monnaie numérique, « vous n’auriez pas besoin de pièces stables. Vous n’auriez pas besoin de crypto-monnaies », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est l’un des arguments les plus forts en sa faveur. » Vendredi, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu’elle rencontrerait lundi le groupe de travail du président sur les marchés financiers pour discuter du rôle que les pièces stables pourraient jouer dans le système financier.

2. Le co-créateur de dogecoin n’envisage pas de revenir à la crypto

Jackson Palmer, le co-créateur du dogecoin de crypto-monnaie inspiré des mèmes, a fait un rare retour sur Twitter mercredi avec des mots durs sur la crypto en général. En 2013, Palmer et Billy Markus ont créé dogecoin comme une blague basée sur le mème « Doge », qui dépeint un chien shiba inu. Ils n’avait pas l’intention pour que dogecoin soit pris au sérieux. Malgré sa récente montée en popularité, Markus et Palmer n’ont pas profité, car ils tous les deux épuisés avant l’ascension fulgurante du dogecoin. « On me demande souvent si je vais » retourner à la crypto-monnaie « ou si je recommencerai à partager régulièrement mes réflexions sur le sujet. Ma réponse est un « non » de tout cœur », a déclaré Palmer. tweeté mercredi. Dans son fil Twitter, Palmer a critiqué ceux au pouvoir dans l’espace de la crypto-monnaie, affirmant qu’il est « contrôlé par un puissant cartel de personnalités riches » qui « ont évolué pour incorporer bon nombre des mêmes institutions liées au système financier centralisé existant qu’ils sont censés mettre en place pour remplacer. »

3. Square construit une entreprise DeFi en utilisant le bitcoin

Jeudi, Jack Dorsey a annoncé que sa société de services financiers Square crée une nouvelle entreprise axée sur les « services financiers décentralisés » utilisant le bitcoin. Les applications de finance décentralisée, ou DeFi, visent à recréer les systèmes financiers traditionnels, tels que les banques et les bourses, avec la crypto-monnaie. La plupart fonctionnent sur la blockchain ethereum. « Square crée une nouvelle entreprise (rejoignant Seller, Cash App et Tidal) axée sur la création d’une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés », a tweeté Dorsey. « Notre objectif principal est #bitcoin. Son nom est TBD. » Après cette annonce, la société d’investissement de Cathie Wood ARK Invest a acheté 225 937 autres actions de Square d’une valeur d’environ 53,6 millions de dollars, a rapporté The Street.

4. La police malaisienne détruit 1 069 plates-formes minières bitcoin

Vendredi, le journal local de Sarawak Dayak Daily a posté une vidéo de la police malaisienne détruisant 1 069 plates-formes minières bitcoin, et la vidéo est devenue virale. Dans la vidéo, les autorités malaisiennes ont utilisé un rouleau compresseur pour écraser toutes les plates-formes, qui étaient disposées sur un parking du siège de la police. Le commissaire adjoint de la police, Hakemal Hawari, a déclaré à CNBC que cela survenait après que des mineurs auraient volé pour 2 millions de dollars d’électricité siphonnée des lignes électriques de Sarawak Energy.

5. Un co-fondateur d’ethereum quitte la crypto en raison de problèmes de sécurité

Anthony Di Iorio, co-fondateur d’Ethereum, dit Bloomberg qu’il quitte la crypto. Il envisage de vendre sa société de logiciels Decentral Inc., qui se concentre sur les technologies blockchain. « C’est un profil de risque qui ne me passionne pas trop », a déclaré Di Iorio. « Je ne me sens pas nécessairement en sécurité dans cet espace. Si je me concentrais sur des problèmes plus importants, je pense que je serais plus en sécurité. » Avant de lancer Decentral en 2014, Di Iorio a cofondé ethereum en 2013 avec huit autres personnes, dont Vitalik Buterin. « Je veux me diversifier pour ne pas être un gars de la cryptographie, mais être un gars qui s’attaque à des problèmes complexes », a déclaré Di Iorio. « J’intégrerai la crypto si nécessaire, mais souvent, ce n’est pas le cas. C’est vraiment un petit pourcentage de ce dont le monde a besoin. »

6. Elon Musk continue de tweeter sur le dogecoin