Entrepôts d’Arima / 1110 Bureau d’architecture

2023



Architecte principal :



Hiroto Kawaguchi



Entrepôts : création et transformation – Le terrain est situé dans la cité-jardin de Miyamae, dans la ville de Kawasaki, préfecture de Kanagawa. Ici, les bâtiments existants, une maison familiale traditionnelle et un entrepôt agricole, bordent des potagers et des terres agricoles, donnant une rare impression d’une bulle intacte d’après-guerre au sein du tissu urbain en constante évolution de la grande zone métropolitaine de Tokyo. Cette atmosphère et cette sensation nostalgiques sont le point de départ ainsi que l’idée sous-jacente de notre projet.

Le programme porte sur la réhabilitation de l’ancien entrepôt agricole en restaurant et la création d’un nouvel entrepôt abritant la transformation et les stocks de légumes et fruits produits localement. Pour comprendre et révéler ce contexte fort, nous avons retrouvé d’anciennes photos et plans de la parcelle et avons décidé de les prendre comme référence : des arbres ont été transplantés à leur ancienne place, et d’anciennes pierres de pont limon ont été réutilisées pour former des sentiers et des marches.

Élévation Est

Transformation d’un Kura – L’entrepôt agricole est resté intact depuis la fin de la période Edo. Pour respecter ce contexte historique important, nous avons décidé de le restaurer avec soin en utilisant les mêmes matériaux traditionnels pour la façade et les portes imposantes. À l’intérieur, pour abriter le restaurant, nous avons démonté le revêtement de sol du deuxième étage pour créer un puits de lumière qui rehausserait à la fois le volume et la lumière, mettant en valeur la belle structure en bois. Le parquet démonté a ensuite été rénové et utilisé comme matériau de revêtement pour les murs périphériques intérieurs. Le mur faisant face au comptoir est recouvert de cèdre cultivé localement. Le sentiment général est comme si nous nous trouvions debout sur un très vieux tronc d’arbre, ce qui procure une sensation de chaleur et de sécurité.

Plan

Création d’un Kura – Pour créer une continuité entre l’ancien et le nouveau, le bâtiment créé est placé juste à côté de l’ancien entrepôt, et sa hauteur et sa section hors tout sont les mêmes. Pour sa toiture, nous avons utilisé des tôles de cuivre martelées pour apporter lumière et reflets des arbres et plantes du jardin. Ces fiches ont été conçues en étroite collaboration avec les clients et ont été martelées lors d’un atelier réunissant toute la communauté locale par une chaude journée d’été. Nous aimons penser que ce toit en cuivre ainsi que la conception de la façade extérieure créent un dialogue avec le contexte plus large. Dans l’ensemble, ce bâtiment est « neuf mais ne semble pas si » pour se fondre dans son environnement.

De plus, un petit salon de thé a été accolé au Kura avec un angle de 45 degrés, offrant la meilleure vue possible sur le jardin.