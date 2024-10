Entrepôt Onça / Estudio Pedro Haruf

© Manuel Sa

2024



Architecte principal :



Pedro Haruf Vilarino Espindola



© Manuel Sa

Description textuelle fournie par les architectes. L’entrepôt est un espace commercial et de service situé dans la petite ville d’Onça do Pitangui, dans le Minas Gerais. Elle propose des produits issus des systèmes agroforestiers et de l’artisanat fabriqués par de petits producteurs locaux, ainsi que du café et des pâtisseries régionales aux résidents et aux touristes. Le projet occupe un petit bâtiment du début du 20ème siècle. La construction, adjacente à une maison coloniale, comporte deux étages : le rez-de-chaussée, légèrement au-dessus du niveau de la rue, et un sous-sol qui s’adapte à la pente du terrain. La propriété est située sur le côté droit de son lot, à l’entrée de la commune, juste avant la place de la mairie.

© Manuel Sa

© Manuel Sa

Nous avons abordé ce projet de requalification sur trois fronts distincts : la restauration des éléments d’origine, l’agrandissement architectural et l’aménagement intérieur. Nous avons commencé par mettre en valeur l’architecture historique, en supprimant un plafond en PVC pour révéler les fermes en bois et le toit colonial. Nous avons démonté les murs pour exposer la brique solide utilisée dans la construction d’origine et restauré toutes les boiseries, y compris les fenêtres, le plancher et les fermes.

© Manuel Sa

Plan d’étage

© Manuel Sa

Sur les façades avant et arrière, nous avons restauré les éléments décoratifs d’origine, rouvert les fenêtres obstruées et ravivé la peinture grâce aux techniques traditionnelles de blanchiment à la chaux. Une autre démarche de conception a consisté à créer une architecture qui sert en quelque sorte de piédestal au bâtiment existant : une structure discrète présentée comme un espace ouvert au niveau de la rue. Au sous-sol, nous avons placé les zones administratives et les toilettes publiques. L’escalier mène également au terrain naturel, où nous prévoyons accueillir des événements communautaires.

© Manuel Sa

Isométrique

© Manuel Sa

Pour accéder à la cour et, par conséquent, au sous-sol, nous avons modifié la façade latérale du bâtiment, en transformant les fenêtres en portes et en reproduisant les motifs des plinthes et des moulures des façades avant et arrière. Pour l’intérieur du magasin, nous avons conçu un grand meuble central qui organise la fluidité de l’espace, faisant office de caisse, d’espace d’exposition pour les comptoirs réfrigérés et de vitrine pour les produits agroforestiers. D’un côté, un grand comptoir carrelé et une armoire en bois massif complètent les fonctions du café, offrant un espace pour une machine à café, un évier et un espace de rangement pour les articles à vendre et à utiliser, tels que les tasses, les assiettes et les ustensiles.