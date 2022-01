Entrées au Cheltenham Trials Day: Champ en tête de la facturation de Cleeve Hurdle; Maison Chantry à Cotswold Chase | Nouvelles de la course

Champ fait la une des cinq prétendants aux étalons Welsh Marches de samedi au Chapel Stud Cleeve Hurdle, l’un des concours les plus importants de la journée des essais du festival de Cheltenham.

La charge de Nicky Henderson est revenue à l’action avec la gloire de première année dans le Long Walk Hurdle à Ascot le mois dernier et fait partie des principaux joueurs du Stayers ‘Hurdle au Festival en mars, bien qu’elle détienne également une entrée à la Cheltenham Gold Cup.

Son entraîneur a indiqué que le joueur de 10 ans suivra probablement la route des obstacles et il peut encore souligner ses prétentions avec la victoire dans cette manche de deuxième année.

McFabulous de Paul Nicholls est l’un de ses principaux rivaux, avec l’ancien vainqueur de Stayers ‘Hurdle Paisley Park et Lisnagar Oscar, Dandy Mag complétant le peloton.

Lors de ce qui pourrait être un après-midi éclairant pour Henderson, Chantry House vise l’or dans le Paddy Power Cotswold Chase après avoir échoué dans le King George VI Chase le lendemain de Noël.

Le joueur de huit ans a été envoyé favori pour le temps fort de Noël, mais n’a jamais voyagé avec aisance et a finalement été arrêté par Nico de Boinville.

Cinq vont également au poste dans cette deuxième année, avec Harriet Graham envoyant l’admirable Aye Right, tandis que Nicholls aligne Simply The Betts. L’ancien coureur de Henderson Santini et l’outsider Kauto Riko font partie de la fête.

Henderson évaluera les références du Balco Coastal Festival alors qu’il s’aligne dans un Ballymore Novices’ Hurdle compétitif.

Vainqueur à Huntingdon, Balco Coastal devra affronter le vainqueur de Cheltenham Listed d’Henry Daly, Hillcrest, et A Different Kind, invaincu en cinq départs pour Donald McCain jusqu’à présent.

Iceo de Nicholls a fait une énorme impression sur son arc britannique à Kempton, gagnant par 17 longueurs, et est le nom vedette du Grade Two JCB Triumph Trial Juvenile Hurdle, qui comprend également Pied Piper de Gordon Elliott parmi huit déclarations.