Entrée refusée : le passeport vaccinal français Covid-19 désormais obligatoire pour les musées, cinémas ou piscines

Mercredi, certaines personnes en France ont été déçues lorsqu’elles sont arrivées dans certains lieux, musées, cinémas ou piscines, de constater qu’elles devraient présenter une preuve de leur vaccination contre le Covid-19 pour entrer.

« J’étais vraiment en colère… Je n’en avais aucune idée » a déclaré à Reuters un homme de 51 ans après avoir été refoulé du musée du Louvre, dans le centre de Paris. « Mais ensuite je me suis calmé et j’ai compris qu’il y avait des raisons de santé », elle a dit.

Servane de Lansdheer, chef de la sécurité du musée, a déclaré à Reuters que la matinée s’était bien passée, la plupart des gens se présentant avec le passeport sanitaire prêt.

Le « pass sanitaire », mis en place progressivement, sera également exigé dès début août pour entrer dans les restaurants et les bars et pour les trajets longue distance en train et en avion. À ce jour, le pass n’était requis que pour les personnes assistant à des festivals de grande envergure ou à des sorties en boîte.

Dans un assouplissement des restrictions, les visiteurs peuvent retirer leurs masques après avoir obtenu l’accès au lieu, une décision qui a été critiquée par les experts. Les entreprises qui n’appliqueront pas la loi s’exposeront à des amendes substantielles une fois le délai de grâce écoulé.

L’introduction progressive du laissez-passer santé, qui consiste en un code QR pour smartphone, qui peut également être imprimé sur papier, a provoqué un tollé en France, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour exiger que le gouvernement abandonne la politique.

Samedi, il a été signalé que jusqu’à 114 000 personnes s’étaient rassemblées à travers le pays pour protester contre ce qu’elles pensent être une intrusion injuste dans leur vie privée. Les manifestants scandaient « Liberté! » et a exigé la démission du président Emmanuel Macron.

Macron, dont le gouvernement a également introduit les vaccinations obligatoires pour les personnels de santé, a vu sa popularité chuter chez les 18-24 ans, mais le soutien a augmenté chez les retraités, selon un sondage de l’agence d’opinion IFOP pour le journal Le Journal du Dimanche (JDD). .

