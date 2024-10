Entre tyrannie et terrorisme | Le Devoir

Les attaques à l’explosif des 17 et 18 septembre contre le Hezbollah et ses moyens de communication — téléavertisseurs, talkies-walkies préalablement achetés et distribués par le parti-milice — étaient spectaculaires sur le plan logistique. Au-delà de toute considération morale, elles démontrent une fois de plus la puissance et l’inventivité des services spéciaux israéliens.

Même si — comme c’est souvent le cas — ces attaques n’ont pas été revendiquées par Israël, leur origine ne fait pas l’ombre d’un doute. L’empreinte du Mossad est évidente, et la dénégation officielle par le président israélien, Isaac Herzog, le 22 septembre, en plein échange de tirs nourris des deux côtés de la frontière libano-israélienne, ne trompe personne.

En faisant exploser simultanément des milliers d’appareils entre les mains de membres du Hezbollah, à volonté, au-delà des morts et des blessés, démoraliser et même terroriser le Hezbollah et ses affidés… voire, au-delà, la société libanaise tout entière.

Ce qui en fait, à proprement parler, un acte de terrorisme.

Le philosophe Michael Walzer, auteur d’ouvrages remarqués sur la pensée juive et la notion de « guerre juste », estime, dans le New York Times du 21 septembre, que « ces explosions sont très probablement des crimes de guerre — des attaques terroristes perpétrées par un État qui a toujours condamné le terrorisme contre ses propres citoyens ».

« Crimes de guerre » qui, au-delà des membres du Hezbollah (pas tous des combattants, puisque cette milice désignée elle-même comme terroriste par des États occidentaux… agit également comme un parti politique reconnu sur la scène libanaise), ont blessé ou tué des passants innocents, y compris une fillette de 9 ans.

* * * * *

Est-ce que cet acte de déstabilisation violente, guerre matérielle et psychologique à la fois, conçu pour désorganiser les communications internes de l’ennemi, était planifié comme le prélude immédiat à une attaque plus large contre le Liban ?

Attaque hypothétique, comprenant une réoccupation militaire du Sud-Liban, dont il a été beaucoup question dans les médias israéliens ces dernières semaines…

La possibilité a été évoquée par L’Orient-Le Jour et par d’autres médias de la région. Selon cette version, des agents du Hezbollah étaient en train de découvrir le pot aux roses… ce qui aurait accéléré le déclenchement des explosions — à l’origine prévue pour un moment futur, à déterminer.

La séquence qui a suivi ne confirme pas vraiment cette hypothèse. Nouveaux « assassinats sélectifs » le 20 septembre à Beyrouth (un haut grade militaire du Hezbollah, ses assistants, plus quelques civils fauchés une fois de plus par les missiles israéliens, dans un quartier peuplé de la capitale). Et depuis quelques jours, les échanges de tirs s’intensifient ; l’escalade à la frontière est grave.

Mais on n’a pas encore basculé dans la guerre totale, même si le secrétaire général de l’ONU s’est inquiété dimanche du fait que le Liban puisse devenir « un autre Gaza ». L’ouverture d’un « second front », Israël-Hezbollah, est un spectre qui depuis bientôt un avion sur le Proche-Orient dans la foulée du 7 octobre.

* * * * *

Parler de « terrorisme israélien » dans un tel épisode, contribue à remettre en cause le « récit » officiel des dirigeants d’Israël sur le Liban, comme celui sur Gaza.

On doit dire et répéter que l’accusation « d’intentions génocidaires » chez certains dirigeants israéliens n’est pas absurde — et mérite examen — lorsque le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, affirme que « la seule solution, c’ est la déportation massive des habitants de la bande de Gaza », et que le même personnage encourage les colons juifs de Cisjordanie à aller vider, armes à la main, des villages de leurs habitants arabes pour les occuper ensuite.

Vous avez dit terrorisme ?

Mais on doit être capable de dire, en même temps, que l’attaque du 7 octobre 2023 est un sommet historique de la haine et du terrorisme, la pire jamais subie par Israël, 800 civils massacrés (en plus des 300 ou 400 militaires) avec sadisme et jubilation. Que la résurgence de l’antisémitisme, en Occident et ailleurs, est un sous-produit hideux de la séquence maléfique qui a suivi… mais qui ne demandait, peut-être, qu’à sortir.

On doit être capable de dire que le Hamas est, oui, une organisation terroriste, d’inspiration religieuse intégriste, homophobe et misogyne. Une organisation animée par un dirigeant, Yahya Sinouar, qui, tout comme le « frère ennemi » qu’est perversement devenu de facto Benjamin Nétanyahou, à tout intérêt, depuis son tunnel, à ce que la guerre se poursuit à l’infini.

On doit être capable de dire que le Hezbollah est un frère chiite de ce terroriste du Hamas, avec certes des nuances. Il ne veut pas la guerre à outrance et jouer un jeu dangereux aux limites, alors que l’ennemi israélien teste sans cesser ses supposées « lignes rouges ».

Son chef, Hassan Nasrallah, multiplie les rodomontades et les colères simulées, mais sait qu’il serait tenu coresponsable d’une nouvelle destruction du Liban.

On peut même affirmer que le Hezbollah est devenu le malheur du Liban. Que ce parti-État, ce parti-milice, asservi à une puissance étrangère — l’Iran — écrase l’État officiel libanais et exerce une hégémonie de facto, voire une tyrannie, sur le reste du pays.

Les sunnites et les chrétiens, qui représentent ensemble une majorité de Libanais, n’en peuvent plus de cet affrontement et de cet asservissement. Ils n’aiment pas tellement Israël, et encore moins ses bombardements. Ils vont porter leur sang aux victimes des talkies-walkies explosés, sans leur demander quelle est leur religion.

Mais si le beau parleur Nasrallah les entraîne dans une guerre totale contre Israël, il en restera, à leurs yeux, coupable pour toujours.

