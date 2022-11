Entre Trump et DeSantis, le vrai choix républicain est clair — RT World News

La Floride a un grand gouverneur, devrions-nous tenter notre chance en pariant sur lui comme président ?

Maintenant que Donald J. Trump a annoncé sa très attendue élection présidentielle de 2024, tous les regards sont tournés vers la primaire républicaine – et la confrontation présumée de Trump avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Bien que DeSantis n’ait pas encore déclaré qu’il avait l’intention de se présenter, il est raisonnable de supposer qu’il jetterait très probablement son chapeau dans le ring compte tenu de sa popularité et de sa réélection extrêmement réussie en Floride ce mois-ci.

Le gouverneur DeSantis fera, selon toute vraisemblance, un jour un excellent candidat à la présidence, et il pourrait même être un excellent vice-président de Trump. Mais si le choix se porte entre les deux hommes pour 2024, Trump est clairement le vainqueur. Pour commencer, il a l’expérience – et je ne parle pas de l’expérience politique banale.

Donald Trump était un outsider politique et, avant de devenir notre 45e président, il était (et est toujours) un homme d’affaires prospère et un milliardaire. Lorsqu’il est descendu de l’escalator en ce jour fatidique de 2017, il s’est battu avec des politiciens de l’establishment qui ont clairement fait savoir au monde qu’ils voulaient qu’il parte. Ces copains – des deux partis, bien que les démocrates et la gauche aient fait de leur mieux – ont travaillé avec les médias pour salir et attaquer l’homme sans relâche depuis. Et ils ne lâcheront jamais, car Trump a tiré le rideau pour révéler une corruption qui ne peut être invisible. Il a montré au peuple américain que nos politiciens élus, qui sont censés travailler pour nous, font exactement le contraire. Il a secoué DC dans son cœur, même s’il ne l’a pas fait « vider le marais » – encore.















Vous n’avez pas besoin d’être le gars le plus intelligent du monde pour comprendre que si une élite et un groupe de personnes puissantes à DC, les entreprises américaines et les médias détestent quelqu’un autant, il doit bouleverser le statu quo. C’est exactement ce qui a attiré des millions d’électeurs à se rassembler autour de Trump en premier lieu.

Je reconnais et respecte les antécédents militaires de Ron DeSantis, et il est un héros américain pour son service – mais dans ce monde, il existe différents types de batailles, et je ne pense pas que quiconque puisse affronter les politiciens de carrière comme Trump le peut. Je ne crois même pas que quelqu’un d’autre serait prêt à le faire. DeSantis, qui est encore jeune et assez nouveau en politique lui-même, a déjà obtenu le soutien de plusieurs RINO (républicains en nom seulement). Il serait comme un mouton jeté aux loups à DC. C’est précisément là que le type d’expérience de Trump est nécessaire, maintenant plus que jamais.

Ensuite, il y a la question cruciale de la géopolitique et des affaires étrangères. La politique étrangère de Trump et le plan America First n’étaient pas comme les autres, et il est peu probable qu’ils soient reproduits sous quelqu’un d’autre. Il n’y a pas eu de nouvelles guerres pendant son mandat. Il a obtenu la paix au Moyen-Orient et a pu communiquer et calmer les tensions avec Kim Jong-Un. Il a négocié pour libérer les chrétiens en Corée du Nord et a donné la priorité non seulement à la liberté religieuse américaine, mais à la liberté religieuse dans le monde entier. Peut-être plus important encore, Trump a tenu tête à la Chine – un pays qui continue d’être notre plus grande menace.

Enfin, l’économie américaine était forte sous Trump. Après la flambée de l’inflation sous Biden, sa guerre contre les emplois dans les pipelines américains et l’aide inconditionnelle à l’Ukraine (qui n’est déjà soutenue que par la moitié des Américains, un nombre qui devrait diminuer à mesure qu’il porte sur l’économie américaine), nous avons désespérément besoin de quelqu’un comme Trump pour redresser notre économie – et je ne pense pas que quiconque d’autre que lui serait en mesure d’y parvenir.















En tant que gouverneur de Floride, DeSantis a fait un travail extraordinaire pour garantir les droits et la sécurité de son État, et nous avons besoin d’hommes et de femmes comme lui pour gouverner les États à travers l’Amérique. De bons gouverneurs épris de liberté protègent les États contre les excès du gouvernement fédéral, et nous en avons besoin de beaucoup plus en cette période périlleuse. Cela est devenu évident après Covid et la multitude de décrets exécutifs excessifs que l’administration Biden ne cesse de lancer (avec un état d ‘«urgence» sans fin). DeSantis comprend sûrement la protection des États contre le grand gouvernement et son importance à ce stade. Est-il prêt à abandonner tout de suite la Floride pour le bureau ovale ?

Pour 2024, les républicains ne veulent pas jouer avec un grand gouverneur qui peut faire un grand président. Nous avons souffert sous le régime Biden. Donc non, je ne suis pas d’accord avec certains des médias bruyants du GOP appelant à du “sang frais” pour remplacer Trump. Je veux une chose sûre. Avec Trump, il n’y a peut-être aucune garantie qu’il ne dira pas des choses scandaleuses. Il continuera très probablement à ébouriffer des plumes de toutes sortes. Et je comprends le sentiment que certains conservateurs ont à propos de ses attaques verbales contre DeSantis et d’autres. Mais ce sont des préoccupations superficielles. Les mots méchants ne détruisent pas une nation – les dirigeants faibles ou compromis le font. Trump a prouvé qu’il était loin d’être faible et a ignoré les tentatives de le compromettre. Il aide qu’il n’a pas besoin de financement de l’établissement GOP.

Indépendamment de la politique partisane, l’Amérique a besoin et mérite un président en 2024 qui rendra à nouveau l’indépendance énergétique des États-Unis, sécurisera notre frontière sud, négociera avec les dirigeants mondiaux et maintiendra l’Amérique hors de la guerre. Nous méritons un leader éprouvé qui peut repousser l’ONU et l’OMS, et d’autres entités qui cherchent à empiéter sur la souveraineté de notre nation. Nous avons besoin de quelqu’un qui a rendu l’Amérique grande autrefois et qui peut sauver ce qui est actuellement un navire en train de couler. Je ne fais confiance à personne d’autre que Donald Trump peut le faire. Et si nous sommes très chanceux, nous pourrions – juste peut-être – obtenir Trump/DeSantis 2024.