Entre les cours au SVCC, il y a une formation d’instructeur médical de combat en cours – Shaw Local

DIXON – En marchant vers les cours, les étudiants du Sauk Valley Community College ont vu des agents traîner des «victimes blessées» en lieu sûr.

Le scénario fictif du 17 novembre faisait partie d’une série d’exercices de formation portant sur les soins aux blessés au combat tactique pour les instructeurs de l’application de la loi.

Tactical Medical Instructor est un programme de formation intensif de deux jours qui se concentre sur l’atténuation des pertes de vie lors de scénarios dans lesquels un suspect armé est toujours sur les lieux et où des victimes sont déjà survenues.

Les stagiaires apprennent à appliquer des garrots, à panser des plaies et à traiter des blessures potentiellement mortelles dans un environnement prolongé et hostile avec un équipement médical limité. La classe est étroitement calquée sur un programme similaire utilisé par le ministère de la Défense.

“C’est bien au-delà de la RCR”, a déclaré Doug Cappotelli, directeur régional de Mobile Team Unit One. “Dieu nous en préserve, s’il y avait une fusillade dans une école ou un officier à terre, c’est ce qu’ils pourraient faire tout de suite pour sauver une vie immédiatement et les mettre hors de danger.”

Mobile Team Unit One travaille avec le Illinois Law Enforcement Training and Standards Board pour fournir une formation mandatée par l’État à la police locale et aux services du shérif pour les comtés de Whiteside, Lee, Carroll, Ogle, Jo Daviess et Stephenson.

Tous les trois ans, les agents de l’Illinois doivent suivre une formation continue sur les compétences culturelles, le recours à la force, les contrôles routiers à haut risque et de nombreux autres domaines. Ils doivent également être recertifiés chaque année en techniques de soins médicaux d’urgence.

La classe d’instructeur médical tactique a été financée par une subvention fédérale. Il comprenait des instructeurs du Département de la sécurité intérieure et des services de police du shérif et des municipalités de l’Illinois, de l’Iowa, du Minnesota et du Wisconsin.

Dans le passé, Mobile Team Unit One a utilisé le campus du collège comme terrain d’entraînement, et Cappotelli a déclaré qu’il prévoyait de futures collaborations de formation avec l’ouverture de l’académie de police du collège.

De plus, la formation représente un changement dans la meilleure approche. Cela met l’accent sur l’aide aux victimes de violence, a déclaré Jon Mandrell, vice-président des universitaires et des services aux étudiants au Sauk Valley Community College.

«Les forces de l’ordre, dans le passé, une grande partie de la formation impliquait d’aborder les situations de crise en tant qu’équipe tactique. Maintenant, ce sont les premiers intervenants qui essaient d’être les premiers à entrer, à sauver des vies, à identifier où se trouve la menace et, en cours de route, à essayer de faire sortir les gens du bâtiment », a déclaré Mandrell.

Mandrell travaille avec les agences d’application de la loi nationales et locales pour fournir à la région un site de formation qui permet aux nouveaux agents de se déplacer plus rapidement. Le collège souhaite développer l’académie en réponse aux préoccupations des services de police locaux et d’État concernant les longs délais d’attente pour remplacer les agents qui prennent leur retraite.

Dans l’Illinois, les départements doivent embaucher des agents et les envoyer dans une académie de police pour 14 semaines de formation. Bien qu’il existe sept autres académies dans l’Illinois, la plupart ont une liste d’attente pouvant aller jusqu’à un an. Ce dilemme a conduit les agents à prendre leur retraite plus rapidement que les départements ne pouvaient les remplacer. Le collège espère contribuer à atténuer ce déséquilibre.