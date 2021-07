Entre les chèques de relance, les crédits d’impôt élargis, combien vous pourriez obtenir

Il semble que la combinaison de chèques de relance et d’au moins deux crédits d’impôt élargis sera une aubaine pour la plupart des ménages américains.

Entre l’argent comptant sur les comptes bancaires – sous forme de paiements de relance et de crédits d’impôt anticipés pour enfants – et le crédit d’impôt sur le revenu gagné élargi, la valeur est en moyenne de 3 450 $ pour les 60 % les plus pauvres (gagnant 65 000 $ ou moins par an), selon à la recherche de l’Institut sur la fiscalité et la politique économique. Et ce montant ne prend pas en compte le crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge, qui est également étendu pour 2021.

« Les gens que vous pensez avoir besoin d’aide vont l’obtenir », a déclaré Steve Wamhoff, directeur de la politique fiscale fédérale de l’institut.

Les chèques de relance et les crédits d’impôt élargis ont été inclus dans l’American Rescue Plan Act, qui a été promulgué en mars par le président Joe Biden.

En plus des paiements directs de 1 400 $ versés à la plupart des adultes (et à leurs personnes à charge) et de l’extension de certains crédits d’impôt, le forfait de 1,9 billion de dollars comprenait 300 $ supplémentaires par semaine pour l’assurance-chômage, l’aide au loyer et des subventions plus importantes pour l’assurance maladie, entre autres dispositions.

Le graphique ci-dessous montre l’avantage moyen attendu pour tous les groupes de revenus des paiements directs et des crédits d’impôt élargis pour les enfants et le revenu gagné. Le plus gros avantage, en pourcentage du revenu, irait aux 20 % des contribuables les plus pauvres.