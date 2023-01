Entre les batailles, les soldats ukrainiens ont un endroit pour récupérer

KHARKIV, Ukraine (AP) – Assis sur des fauteuils confortables dans une pièce faiblement éclairée qui sent la lavande et les pins, les hommes respirent profondément en fermant les yeux et écoutent de la musique de méditation.

Mais ce n’est pas un spa. Des soldats ukrainiens en uniforme font une pause dans ce centre de rééducation de la région de Kharkiv pour restaurer leur corps et leur esprit avant de retourner au front.

La guerre implacable de 10 mois a incité un commandant local à transformer un sanatorium de l’ère soviétique en un centre de récupération pour les militaires afin de traiter les maux mentaux et physiques.

“Cette réhabilitation aide les soldats, au moins pendant une semaine, à se remettre sur pied”, a déclaré Oleksander Vasylkovskyi, lieutenant-colonel des forces armées ukrainiennes.

Vasylkovskyi se souvient de la façon dont les soldats ont souffert en silence après être rentrés chez eux après avoir combattu la Russie dans le Donbass en Ukraine en 2014. Les taux de suicide chez les anciens combattants ont augmenté au cours des années suivantes, avec de nombreux cas non traités de trouble de stress post-traumatique. Il espère qu’un centre comme celui-ci pourra sensibiliser le public au besoin de soins de santé mentale et prévenir les suicides à l’avenir.

Ici, les soldats se voient proposer une variété de traitements : thérapie aquatique dans une piscine chaude pour guérir les douleurs musculaires ; thérapie par la lumière rouge pour améliorer la circulation cardiaque et sanguine, une salle de sel pour une meilleure respiration; et pour ceux qui font des cauchemars, l’électrosommeil – une électrothérapie basse fréquence de l’ère soviétique censée détendre le système nerveux et induire le sommeil.

Des psychologues sont également disponibles, non seulement pour les soldats mais aussi pour leurs familles confrontées aux traumatismes de la guerre.

Les militaires subissent également des contrôles médicaux, a expliqué Vasylkovskyi. “C’est la chose la plus importante car une personne développe plusieurs maladies à cause du stress des combats.”

Outre les cicatrices psychologiques de la guerre, les soldats viennent également ici pour soigner les méningites, les contusions, les amputations, les inflammations pulmonaires et nerveuses, les troubles du sommeil, les maladies de la peau et les maladies cardiovasculaires, entre autres.

“Si quelqu’un a un traumatisme et ne peut pas marcher, mon service le remettra sur pied”, a déclaré Artem, un physiothérapeute travaillant au centre, qui ne peut pas révéler son nom de famille pour des raisons de sécurité.

Plus de 2 000 soldats y ont été soignés depuis l’ouverture du centre en juin. Il reçoit le soutien de partenaires internationaux en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie, en Pologne, aux États-Unis et en Espagne. Le coût d’une journée de rééducation pour un soldat est d’environ 20 euros, selon Vasylkovskyi. Mais plus de financement est encore nécessaire, a-t-il dit, “parce que (la guerre) n’est pas finie”.

Viktor, dont le nom de famille ne peut être publié pour des raisons de sécurité, a travaillé comme mineur avant de rejoindre l’armée. Il a participé à l’opération militaire qui a poussé les forces d’occupation russes hors de la région de Kharkiv.

Pendant des mois, il a dormi dans des tranchées boueuses et froides. « Nous avons travaillé dans des conditions qui étaient mauvaises pour notre santé. C’est mauvais, c’est humide, c’est mouillé », a expliqué Viktor alors qu’il était assis dans une pièce où les murs et les sols sont recouverts d’une épaisse couche de sel pour nettoyer ses poumons endommagés. “On a mal au dos, aux jambes, on transporte du matériel lourd”, a-t-il ajouté.

Quatre jours après le début du centre de réadaptation, il se sentait revigoré. “Je suis déjà déterminé à aller plus loin, à poursuivre mon travail, à détruire l’ennemi et à nous rapprocher chaque jour de la victoire”, a déclaré Viktor.

Mais peut-être que l’aspect le plus attrayant de ce centre de réadaptation n’est pas la thérapie, mais la possibilité d’amener sa famille pendant quelques jours.

Maksym, qui, comme Viktor, ne peut pas révéler son nom de famille pour des raisons de sécurité, n’avait pas vu sa femme et son fils depuis cinq mois. L’une des parties les plus difficiles de cette guerre, a-t-il dit, c’est quand “vous ne pouvez pas vous connecter et parler à vos proches”. Il était soulagé qu’ils puissent le rejoindre pendant quelques jours au centre de réadaptation et se détendre ensemble. Sans vacances officielles, c’est le seul moyen pour de nombreux soldats de se reposer correctement.

« Je vois que les hommes reviennent à l’unité après une semaine, reposés et reprenant des forces. Et les pensées qu’ils avaient avant s’en vont », a déclaré Maksym. Certaines de ces pensées obsédantes sont les souvenirs d’amis morts sur le champ de bataille.

Lorsqu’on lui a demandé combien de camarades il avait perdus, Maksym a baissé les yeux et a répondu sans ambages: “Trop.”

Vasilisa Stepanenko, Associated Press