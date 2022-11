Entre Kanye et les Midterms, le flux troublant de l’antisémitisme

Il a ajouté : “Il y a un vieil adage selon lequel chaque Juif sait où se trouve son passeport.”

La semaine dernière, le Jewish Democratic Council of America a publié une publicité numérique juxtaposant des images comprenant des rassemblements dans l’Allemagne nazie, l’invasion du Capitole le 6 janvier, des graffitis antisémites et la récente bannière « Kanye a raison » au-dessus de l’autoroute à Los Angeles.

Dimanche, Robert Kraft, le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a parrainé une publicité télévisée pendant le match Patriots-Jets, demandant aux téléspectateurs de dénoncer l’antisémitisme.

Les rabbins de tout le pays se demandent comment résoudre le problème avec les fidèles. La congrégation Beth Elohim à Brooklyn a envoyé cette semaine un e-mail à ses membres annonçant un sermon ce week-end sur l’antisémitisme, notant les prochaines élections ainsi que la couverture médiatique de la montée de l’antisémitisme, et disant : « Il est difficile de ne pas se sentir anxieux face à l’avenir.

Les jeunes Juifs sentent un changement dans la société. “Pour les gens de la génération de mes parents, il y avait un certain sentiment de sécurité vis-à-vis de l’antisémitisme en Amérique”, a déclaré Meshulam Ungar, un junior de 21 ans à Brandeis et vice-président de la Brandeis Orthodox Organization. “Les choses sont devenues plus dangereuses pour nous.”

Les conséquences de l’antisémitisme sont visibles dans la culture actuelle. Un nouveau documentaire de Ken Burns, “Les États-Unis et l’Holocauste”, a été publié en septembre par PBS et détaille comment l’antisémitisme américain a affecté la volonté du pays d’accueillir des réfugiés fuyant la persécution nazie. À Broadway, la nouvelle pièce la plus vendue de la saison d’automne est “Leopoldstadt” de Tom Stoppard, sur trois générations d’une famille juive d’Autriche en grande partie détruite par la Seconde Guerre mondiale.

Brandon Uranowitz, l’un des principaux acteurs de la pièce, a déclaré que jouer une histoire sur les effets meurtriers de l’antisémitisme dans ce climat est devenu à la fois plus douloureux et plus important. “Tout d’un coup, les objets dans le miroir sont plus proches qu’ils ne le paraissent”, a-t-il déclaré.

Au large de Broadway, un groupe d’artistes organise une reprise inattendue de “Parade”, une comédie musicale sur le lynchage alimenté par l’antisémitisme en 1915 d’un homme juif en Géorgie. Ben Platt, la star de cette production, a fait une observation similaire en disant : “C’est urgent d’une manière qui nous choque tous.”