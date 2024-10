Entre Joshua Jackson et Adam Brody, les millennials aînés vivent un automne très nostalgique

Qu’est-ce qu’au nom de Les conseils givrés de Pacey ce qui se passe dans la culture pop en ce moment ?

Il y a quelque chose de presque magiquement nostalgique dans l’air cet automne puisque non pas un, mais deux anciens idoles adolescentes de la fin des années 90 et du début des années 2000 sont de retour avec de nouvelles séries. Joshua Jackson, c’est-à-dire Pacey Witter de Ruisseau Dawsonalias le premier petit ami télé de tous les millennials, joue dans la nouvelle série télévisée Docteur Odyssée.

En même temps, Adam Brody — c’est à dire. Dave Rygalski dans la saison 3 de Gilmore filles, alias Le CO‘s Seth Cohen, titre alternatif : le geek chaud qui nous a offert »Noëlmoucca » — joue un rabbin dans la nouvelle série Netflix Personne ne veut ça.

Pacey et Seth ornant nos écrans ? En même temps? Et en plus, Oasis est de retour, Sarah McLachlan est en tournée, la Catalogue J. Crew est relancé, et – tenez nos cahiers psychédéliques – il y a un Docu-séries Lisa Frank à venir sur Prime Video.

Si vous cherchiez un signe que la nostalgie millénaire est énorme, c’est celui-là. Nous sommes encore à un retour en arrière de cliquer trois fois sur les talons de nos Converse et d’ouvrir les yeux à Stars Hollow. (Si seulement.)

Bien sûr, les gens d’un certain âge l’adorent, avec titres déclarant Brody, 44 ans, n’a « jamais été aussi sexy » et que nous sommes dans le au milieu d’un « Chute chaude du rabbin. » Les utilisateurs des réseaux sociaux ont noté que Jackson, 46 ans, « vieillit comme un bon vin », et que le fait d’avoir lui et lui Brody de retour à l’écran est « quelque chose de si spécial pour nous, amateurs de drames pour adolescents de la fin des années 90 et du début des années 2000 ».

La nostalgie du millénaire vit certainement son moment, a déclaré Zorianna Zurba, experte en culture pop et professeure adjointe à la Creative School de la Toronto Metropolitan University. Et cela permet aux millennials, qui approchent généralement la cinquantaine et ne sont plus au centre de la culture pop, de revivre une période de notre vie à laquelle nous aspirons tant et pour laquelle nous nous sentons sentimentaux, a déclaré Zurba à CBC News.

« Maintenant, nous avons à nouveau accès à des médias qui nous sont destinés. Ils sont centrés sur des gens de notre âge, qui sont comme nous », a-t-elle déclaré.

Cette image publiée par Netflix montre Kristen Bell, à gauche, et Adam Brody dans une scène de Personne ne veut ça. (Hopper Stone/Netflix/Associated Press)

Et apparemment, les gens sont intéressés.

« Un jour, vous êtes un enfant qui craque pour les personnages fictifs de Joshua Jackson et Adam Brody et la prochaine chose que vous savez, vous êtes un adulte qui craque pour les personnages fictifs de Joshua Jackson et Adam Brody », a écrit le site d’information parentale Scary Mommy dans un communiqué. Publication Instagram cette semaine.

« Si Joshua Jackson réalise un jour l’ampleur du pouvoir qu’il a sur les femmes âgées de la génération Y, rien ne pourra vraiment l’arrêter », a-t-il ajouté. » a écrit l’utilisateur X Katey Rich en septembre.

« Pacey Witter et Seth Cohen grimpent en même temps… quelle femme millénaire tient la patte du singe », a écrit un autre utilisateur de X, Marlow Stern, la semaine dernière.

« Le moment est arrivé »

Mais est-ce que les gens aiment les spectacles ? Bien, la bande-annonce d’ABC Docteur Odysséeun drame médical, récemment établir un record pour être la bande-annonce la plus regardée d’une nouvelle émission télévisée jamais diffusée (le record précédent, selon Deadline, était détenu par la bande-annonce de C’est nous).

La série suit Max Bankman, joué par Jackson, un médecin qui accepte un emploi à bord d’un bateau de croisière de luxe appelé The Odyssey. Il a été créé le 26 septembre et, selon TvInsider.com, a rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs. Cela en fait le premier drame le plus regardé sur ABC en cinq ans.

Et cela est dû en grande partie à « l’élément Joshua Jackson », a récemment déclaré Kathryn VanArendonk, critique de Vulture TV, à l’émission CBC. Agitation.

ÉCOUTER | La critique de télévision Kathryn VanArendonk sur Docteur Odyssée (16 minutes) : Boum avec Elamin Abdelmahmoud25h00Les adieux d’Ellen DeGeneres à la comédie et le nouveau drame médical torride Doctor Odyssey Avec la sortie de la première comédie spéciale Netflix d’Ellen DeGeneres depuis la fin controversée de son talk-show, Elamin est rejointe par la comédienne Ashley Ray et le critique culturel Niko Stratis pour discuter des questions spéciales et autres autour de son héritage. De plus, la bande-annonce de Doctor Odyssey avec Joshua Jackson a établi le record d’être la bande-annonce la plus regardée d’une nouvelle émission télévisée jamais diffusée. Maintenant que le premier épisode est sorti, Elamin s’entretient avec la critique de télévision Kathryn VanArendonk pour sa critique.

Jackson, né à Vancouver, est surtout connu pour avoir joué Pacey Witter dans la série dramatique pour adolescents de 1998 à 2003. Le ruisseau Dawson. Mais les fans le connaissent aussi pour son rôle marquant dans le film de 1992. Les puissants canards, années 1999 Intentions cruelles, le film nostalgique de Canadiana 2008 Une semaine et son rôle dans la série télévisée Frange.

« Cela fait un moment qu’il n’a pas joué un rôle principal dans une émission, une grande émission de réseau comme celle-ci », dit VanArendonk.

« C’est comme si tu avais besoin de cet espace pour qu’il devienne papa, et maintenant qu’il est là, c’est comme : ‘Oh mon Dieu, ça a à nouveau du sens. Nous sommes là. Nous sommes prêts. Le moment est arrivé.' »

Les acteurs de la série télévisée Dawson’s Creek posent pour une photo en 1997. De gauche à droite : Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams et Joshua Jackson. (Warner Bros./Getty Images)

« Les choses ne se font pas à l’âge mûr »

Personne ne veut çaqui a également été créée le 26 septembre, est la deuxième émission la plus populaire sur Netflix dans le monde avec plus de 10,3 millions de vues, selon les évaluations de l’entreprise.

La comédie romantique met en vedette Brody dans le rôle de Noah, dont l’objectif de vie est d’être nommé grand rabbin de sa synagogue, et son amoureuse Joanne, une podcasteuse de sexe et de rencontres interprétée par Kristen Bell.

Les fans se sont extasiés en ligne à propos de la série et du rabbin. « Oui, j’ai toujours le béguin pour Adam Brody » a écrit un utilisateur sur X 26 septembre.

De gauche à droite : Rachel Bilson, Adam Brody, Mischa Barton et Benjamin McKenzie arrivent aux Teen Choice Awards 2003 qui se tiennent à l’Universal Amphitheatre le 2 août 2003 à Universal City, en Californie. (Frederick M. Brown/Getty Images)

Les amateurs de Filles Gilmore (2000-2007) se souviendra de Brody dans le rôle de l’adorable petit ami de Lane, Dave Rygalski, de la saison 3. Mais Brody est surtout connu pour son rôle de Seth Cohen dans une série dramatique pour adolescents. Le CO., qui s’est déroulé de 2003 à 2007, ce qui a fait de lui une icône chez les adolescents.

« L’un des personnages les plus marquants de l’histoire de la télévision pour adolescents, le personnage de Brody était l’idiot juif et sensible qui a volé le cœur des adolescentes (le mien inclus) », a écrit le contributeur Christobel Hastings dans le Magazine britannique Red.

Il y a eu récemment un changement dans la culture pop pour représenter les gens dans la quarantaine, a expliqué Zurba. Et non seulement cela s’avère très populaire, mais plus encore, lorsque vous ajoutez l’élément de nostalgie, cela donne de l’espoir.

« Il ne s’agit pas seulement de nostalgie du passé, mais aussi de raviver le genre d’espoir que nous avions lorsque nous étions adolescents et dans la vingtaine », a déclaré Zurba.

« Il s’agit du sentiment qu’il existe une autre possibilité pour nous, même si nous traversons une étape différente de la vie, que les choses ne se font pas à l’âge mûr. »

Tu sais. Comme c’était finalement le cas pour Lorelai Gilmore et Luke Danes.

REGARDER | Message d’appréciation des conseils givrés de Pacey :