Entre Israël et Gaza, une profonde histoire de traumatismes et de violences

Il y a bien longtemps, un célèbre chef militaire israélien prononcé une oraison funèbre près de la frontière avec Gaza. C'était en 1956 et Moshe Dayan, alors commandant en chef des Forces de défense israéliennes, se trouvait au kibboutz, ou colonie, de Nahal Oz. Au cours de sa visite, un jeune officier israélien nommé Roi Rotberg a été arrêté et assassiné par des militants arabes alors qu'il patrouillait à cheval dans les zones frontalières, son corps traîné à travers la ligne d'armistice jusqu'à Gaza. Dayan a prononcé un éloge funèbre pour Rotberg qui est désormais considéré comme l'un des témoignages les plus inébranlables du sionisme et de la nécessité de défendre l'existence d'Israël par la force.

« Nous sommes une génération de colonies, et sans le casque d’acier et la gueule du canon, nous ne planterons pas d’arbre ni ne construirons de maison », a déclaré Dayan, après avoir parlé des menaces hostiles déployées autour du jeune État juif. « Nos enfants n’auront pas de vie à vivre si nous ne creusons pas d’abris ; et sans la clôture de barbelés et la mitrailleuse, nous ne pourrons pas ouvrir de chemin ni forer pour obtenir de l’eau.

Mais Dayan, qui occupera plus tard des postes importants au sein du gouvernement, était lucide quant aux motivations des combattants de l’autre côté à Gaza, une petite bande de territoire alors contrôlée par l’Égypte. La majeure partie de sa population était composée de réfugiés palestiniens qui, moins d’une décennie auparavant, avaient été contraints de fuir leurs foyers et leurs villages d’origine au milieu des sanglantes campagnes d’expulsion israéliennes qui ont suivi la création du pays en 1948. Des centaines de villes palestiniennes ont été rayées de la carte, tandis que des milliers de Palestiniens ont été tués dans de nombreux massacres documentés perpétrés par les troupes israéliennes et les organisations paramilitaires. Les communautés déplacées à Gaza vivaient déjà dans une cage de traumatisme et de chagrin.

« Ne rejetons pas la faute sur les meurtriers », a déclaré Dayan. « Pourquoi devrions-nous nous plaindre de leur haine à notre égard ? Pendant huit ans, ils sont restés dans les camps de réfugiés de Gaza et ont vu de leurs propres yeux comment nous avons fait de la terre et des villages où eux et leurs ancêtres vivaient autrefois une patrie.

Aujourd’hui, l’acier et le feu israéliens s’abattent à nouveau sur la population de Gaza. Au moment de la rédaction de cet article, une offensive terrestre israélienne semble se préparer à pénétrer dans la bande de Gaza, une étroite bande de terre de 40 km pressée contre la mer et qui est l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Environ la moitié des plus de 2 millions d’habitants du territoire sont des enfants. Et, pendant la majeure partie d’une génération, ils ont vécu sous le blocus d’un État israélien en conflit permanent avec le groupe militant islamiste Hamas, qui domine Gaza.

Samedi, les militants du Hamas basés à Gaza ont orchestré la journée la plus sanglante pour les Israéliens depuis la création de l’État-nation moderne, en lançant une série de raids effrontés sur le territoire israélien qui ont fait plus de 900 morts et l’enlèvement de plus de 100 otages israéliens. , y compris les enfants. Prises par surprise, les autorités israéliennes ont promis une opération sans merci pour éliminer le Hamas une fois pour toutes. Les frappes aériennes contre des bâtiments à Gaza ont déjà fait plus de 680 morts, dont au moins 91 enfants.

Dans un discours prononcé lundi, le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré qu’il avait ordonné « un siège complet » du territoire où le Hamas est apparu et où il opère désormais. Gallant a ensuite invoqué une rhétorique que les groupes de défense des droits prétendaient être équivaut à annoncer des crimes de guerre. « Il n’y aura pas d’électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé », a déclaré Gallant à propos de Gaza. « Nous combattons les animaux humains et nous agissons en conséquence. »

Une opération terrestre, maritime et aérienne longue et complexe est en cours. Depuis la prise de Gaza par le Hamas en 2007 – après sa victoire aux élections palestiniennes de l’année précédente qui avaient conduit à une rupture avec l’Autorité palestinienne, dont le siège est en Cisjordanie – Israël a mené de nombreuses opérations militaires majeures contre les militants islamistes, qui ont a trouvé des moyens de percer périodiquement le cordon de sécurité sophistiqué d’Israël avec des frappes de roquettes, des drones et d’autres méthodes peu orthodoxes, y compris des ballons incendiaires.

Chaque fois qu’Israël a intensifié ses attaques contre des militants à Gaza, de nombreux civils palestiniens meurent. L’Opération Plomb Durci, qui a duré trois semaines et qui a débuté fin 2008, a entraîné la mort de plus de 1 300 Palestiniens. L’opération Pilier de Nuage en 2021 a entraîné la mort de plus de 100 civils palestiniens. En 2014, Israël a lancé son opération Bordure protectrice, d’une durée de 50 jours, qui impliquait des frappes aériennes et une opération terrestre limitée. Selon les Nations Unies, 7 des 2 000 Palestiniens tués au cours de la campagne de 2014 étaient des civils.

Dans le langage du conflit israélo-palestinien, les actions périodiques d’Israël contre le Hamas lui valent le triste euphémisme de « tondre l’herbe ». Mais à chaque fois, le Hamas a montré sa capacité à se relever des décombres, à se réorganiser et à se renforcer, quelle que soit la misère vécue par ceux qui vivent en son sein. Cette fois-ci, ce sera peut-être différent, et le prix que les Palestiniens ordinaires de Gaza paieront devrait être horriblement élevé.

En 2005, après l’expérience meurtrière de la deuxième Intifada, le gouvernement israélien a retiré ses forces de la bande de Gaza, qu’il contrôlait depuis 1967, et a expulsé quelque 9 000 colons juifs qui y vivaient. Le Hamas, qui, contrairement à l’Autorité palestinienne, ne reconnaît pas le droit d’Israël à exister, a capturé de facto Gaza en 2007, déclenchant un blocus aérien, maritime et terrestre israélien. En conséquence, les conditions sur le territoire se sont dégradées depuis des années, les Nations Unies estimant que le blocus a coûté à l’économie de Gaza près de 17 milliards de dollars en une décennie environ. Les critiques d’Israël présentent le territoire comme la plus grande « prison à ciel ouvert » du monde.