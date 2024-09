Entre hypothèse de démission et blocage politique, la présidentielle déjà dans toutes les têtes

DÉCRYPTAGE – Depuis la dissolution surprise de juin dernier, les responsables politiques se préparent à tous les scénarios, y compris un examen anticipé.

Le temps semblait presque long dans la salle d’attente des candidats. Encore trois ans à patienter jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Mais voilà que la rumeur d’un examen anticipé a anticipé les appétits des plus ambitieux. Pris de cour par la dissolution surprise de juin, les responsables politiques ont retenu une leçon de ces mois plongés dans le brouillard : il leur faut désormais se préparer à tous les scénarios, y compris ceux que l’on jugeait impensables. « On ne connaît ni la date des prochaines législatives ni peut-être de la prochaine présidentielle. On doit avancer avec un calendrier incertain »reconnaît Benjamin Lucas, député Génération.s des Yvelines.

Autant d’inconnues qui ont probablement poussé Édouard Philippe à accélérer son agenda en vue de 2027. Alors que l’ancien premier ministre ne faisait guère mystère de ses ambitions élyséennes, sa déclaration de candidature, en pleine impasse politique, en une surprise plus d ‘ONU. De…