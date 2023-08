Entre deux mondes : la vie d’un chef de tribu PNG et d’un propriétaire de plantation honorée

Deep à l’intérieur de la vallée de Nebilyer, dans les hautes terres occidentales de Papouasie-Nouvelle-Guinée, se trouve une célèbre plantation de café, Kilima. Il se trouve sur la terre traditionnelle du peuple Ganiga, imprégnée d’histoire coloniale, de richesse et d’effusion de sang.

La plantation a été achetée aux Ganiga au début des années 1970 par un jeune Johannes « Joe » Leahy, une entreprise qu’il a passé des années à construire, puis des décennies à pleurer sa destruction prolongée. Leahy faisait partie de l’une des principales dynasties familiales de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont fait fortune dans les Highlands. Plus tôt ce mois-ci, Leahy est décédé, à l’âge de 85 ans, dans la maison dans laquelle il a vécu la majeure partie de sa vie, entouré de ses caféiers bien-aimés, « l’or vert ». que sa vie – ses hauts et ses bas – a été construite.

Des femmes de Ganiga brûlent des feuilles devant la plantation de café de Joe Leahy en préparation de ses funérailles

Cette semaine, des centaines de personnes – des villageois à des amis et un ancien Premier ministre – se sont rassemblées dans les collines verdoyantes isolées de son pays natal pour se souvenir de Leahy. La fête d’une semaine a commencé sur un terrain de cérémonie tribal à côté d’une église pentecôtiste nichée parmi des milliers de caféiers, de huttes en herbe et de hangars de plantation, bercé par des montagnes déchiquetées. Un homme agrippait une structure en forme de totem – connue sous le nom de paga – un seul poteau en bois qui affichait une veste de costume sombre, une chemise blanche, une cravate et une photographie encadrée de feu Leahy. Ses fils, Jim et Michael, ainsi que les anciens de Ganiga ont regardé le paga planté dans le sol. Environ 100 hommes et femmes de la tribu Ganiga, enduits d’argile blanche en l’honneur des morts, ont effectué la cérémonie traditionnelle de paga romp pour accueillir les personnes en deuil. Ils ont marché à travers le champ tenant des lances et des haches, un son rythmique provenant du bruissement des jupes de feuilles des femmes et du beuglement des chansons pour les morts. Il a formé le dernier jour du haus krai coutumier, une cérémonie traditionnelle tenue en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour honorer une vie.

Dans un rituel tribal coutumier pour honorer les morts, les hommes et les femmes de la tribu Ganiga exécutent des chants funéraires au haus krai sur le terrain de cérémonie de la plantation de Kilima

Né à la périphérie de Mount Hagen en 1938 d’un père australien blanc et d’une mère de la tribu Jiga, Leahy a été rejeté par son père, Michael. Il a été élevé par son oncle et le jeune Leahy a passé sa vie à se battre pour comprendre sa place dans le monde. Il deviendra un chef de tribu Ganiga, un homme d’affaires et un visionnaire pris entre deux mondes différents. Leahy a lutté toute sa vie pour relier ses racines multiraciales et ses coutumes traditionnelles aux connaissances occidentales.

À côté du cercueil, l’ancien Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paias Wingti, pleure son ami

Le père de Leahy était un chercheur d’or australien et dans les années 1930, avec son frère Dan – alors qu’il cherchait de l’or dans les Highlands – il est tombé sur une grande vallée appelée Whagi avec plus d’un million d’habitants. Ce moment de premier contact a fait la une des journaux mondiaux et a brièvement rendu Michael et Dan célèbres. Ces expéditions dans les régions inexplorées de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les premiers exploits coloniaux et les interactions avec la population locale conduiraient les Leahys à devenir de puissantes figures dans les Highlands. La vie et l’époque turbulentes de Joe Leahy ont été documentées dans The Highlands Trilogy de films réalisés dans les années 1990 par Bob Connolly et Robin Anderson – Premier contact, les voisins de Joe Leahy et Black Harvest.

Le réalisateur de documentaires australien Bob Connolly est accueilli par les habitants de Ganiga

Joe Leahy photographié en 2016

Élevé dans le village de sa mère, Leahy a appris les méthodes européennes en travaillant dans une plantation de café coloniale dirigée par son oncle, avant de passer à sa propre entreprise de café avec les Ganiga. Leahy et les Ganiga étaient enfermés dans une relation orageuse, bien qu’il ait eu une vision d’une société pacifique et prospère qui enrichissait les deux côtés. L’empire du café, qui a connu un énorme succès dans les années 1970, était presque en ruine à la fin des années 1980 et au début des années 1990 en raison d’années de guerre tribale. Lorsque la guerre a éclaté entre deux tribus ennemies voisines, d’anciennes obligations exigeaient que les Ganiga prennent parti et se joignent à eux, malgré les avertissements de Leahy et des anciens tribaux qui ont réalisé que cette entreprise de café était synonyme de malheur. En plus de 10 ans de combats, la plupart des infrastructures ont été détruites dans toute la vallée de Nebilyer, l’une des pires guerres tribales prolongées de l’histoire post-indépendance des Highlands. Après le conflit dévastateur, Leahy n’a cessé d’essayer de redonner vie à sa plantation de café, mais sans succès.

HAUT: Le cercueil de Joe Leahy est transporté à travers la plantation de café de Kilima

BAS: Alors que le cercueil traverse la plantation, un jeune garçon lance des fleurs sur le convoi

La semaine dernière, un cercueil jaune vif est arrivé à l’arrière d’un pick-up Toyota chez Leahy à Mount Hagen. Ses enfants, Jim, Michael, Rosita et Didi, étaient là avec des petits-enfants, une famille élargie et des amis proches, dont le cinéaste Connolly. Les gens encerclaient le cercueil pendant que les prières étaient dites et les jeunes filles chantaient des hymnes. Quatre chefs de clan ont conduit le cercueil de Leahy le long de la Highlands Highway, la route qui a ouvert la voie au père et à l’oncle de Leahy lors de leurs premières expéditions à la recherche d’or. dans les années 1930. Les gens bordaient la route de Mount Hagen à la plantation de Kilima, agitant, priant, pleurant et jetant des fleurs. Aujourd’hui, Jim Leahy produit toujours du café à Kilima, mais l’exploitation n’est plus que l’ombre d’elle-même.

HAUT: Les personnes en deuil regardent le cercueil de Joe Leahy, suivi de sa famille, être transporté vers la tombe à côté de Kilima

BAS: Jim Leahy est réconforté par sa famille arrivée du Canada et d’Australie

Leahy a découvert la religion tard dans sa vie. Il s’est consacré à sa foi et a participé à la construction de nombreuses églises. Directement face au cercueil, les dirigeants et les anciens de Ganiga, anciens et nouveaux, étaient assis sur des chaises en plastique aux couleurs vives. Un retardataire solitaire s’est dirigé vers le cercueil, l’ancien Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paias Wingti, qui partage les mêmes racines tribales que la mère de Leahy.

L’influence et les amitiés de Leahy se sont étendues très loin, des gens ordinaires jusqu’aux dirigeants du pays. Wingti a parlé de la richesse de Kilima, comment les Ganiga devraient récolter les richesses de leur « or vert ».

Les personnes en deuil se rassemblent autour de la tombe

Des centaines de personnes ont entouré la tombe fraîchement creusée alors que le cercueil était descendu et que le pasteur disait une prière.

« Il était votre chef et a apporté une grande richesse et des opportunités au peuple de Ganiga et, même lorsque vous l’avez laissé tomber, Joe ne vous a jamais abandonné, il ne vous a jamais quitté », a déclaré le conseiller de Ganiga, David Mawa.

La tombe qui se trouve au-dessus des champs de café de la plantation de Kilima

Le dernier lieu de repos de Leahy est le même sol riche et rouge foncé avec lequel il a travaillé toute sa vie, le même sol fertile qui l’a uni, lui et son Ganiga, par le café.