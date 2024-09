Entre 2007 et 2023, les taux d’utilisation de l’hormonothérapie ménopausique ont diminué

Les taux d’utilisation de l’hormonothérapie ménopausique (HT) ont diminué de 2007 à 2023 et restent faibles, selon une étude présentée à l’ réunion annuelle de la Société de la ménopausequi s’est tenu du 10 au 14 septembre à Chicago.

Mariam Saadedine, docteure en médecine de la Mayo Clinic de Jacksonville, en Floride, et ses collègues ont décrit l’utilisation de la THS systémique pour la ménopause chez les femmes âgées de 40 ans et plus entre 2007 et 2023 en utilisant les données de réclamations de l’entrepôt de données OptumLabs. Le taux annuel d’utilisation de la THS a été défini comme la proportion de femmes ayant au moins 180 jours d’ordonnance remplie pour une THS systémique pour la ménopause contenant des œstrogènes dans un délai d’un an.

Français La population étudiée est passée d’environ 2 millions en 2007 à 4,5 millions en 2023. Les chercheurs ont constaté que chez les femmes âgées de 40 ans ou plus, le recours à la THS était de 4,6 % en 2007, a diminué à 2,5 % entre 2007 et 2014, et a continué de diminuer pour atteindre 1,8 % en 2023. La voie d’administration la plus courante était la voie orale. Le recours à la THS a diminué de 3,2, 6 et 7,3 % en 2007 à 1,5, 3,6 et 3,8 % en 2023 chez les femmes âgées de 45 à 49 ans, de 50 à 54 ans et de 55 à 59 ans.

« Ces résultats suggèrent que des obstacles importants à l’utilisation de la THS subsistent et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour éduquer les femmes et les cliniciens sur la gestion de la ménopause et l’utilisation de la THS plus spécifiquement », a déclaré la co-auteure Stephanie Faubion, MD, directrice médicale de la Menopause Society, dans un communiqué.

Droits d’auteur © 2024 Journée de la santé. Tous droits réservés.