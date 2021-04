Ankara n’a pas prononcé de mots, car elle visait la décision de Biden de reconnaître le génocide arménien samedi. Le ministère turc des Affaires étrangères a fait valoir que cette décision ne ferait qu’attiser les tensions qui mijotaient dans la région.

«Après plus de cent ans de ces souffrances passées, au lieu de déployer des efforts sincères pour panser complètement les blessures du passé et construire ensemble l’avenir dans notre région, la déclaration du président américain ne donnera aucun résultat autre que de polariser les nations et d’entraver paix et stabilité dans notre région », dit le ministère.

Il a poursuivi en affirmant que le dirigeant américain ne devrait pas avoir son mot à dire sur les questions régionales, citant la propre proposition d’Ankara pour l’Arménie de mettre en place une commission conjointe d’histoire pour enquêter sur les événements centenaires.

À cet égard, la déclaration du président des États-Unis, qui n’est ni légalement ni moralement autorisé à juger des affaires historiques, n’a aucune valeur

Accuser Biden de «Déformer les faits historiques» dans sa déclaration, la Turquie a déclaré qu’elle ouvrirait « Une blessure profonde qui mine notre confiance et notre amitié » avec les États-Unis.

Le ministère a allégué que le président américain avait agi « Sous la pression des cercles arméniens radicaux et des groupes anti-turcs. »

Sur Twitter, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a dénoncé cette décision comme «Opportunisme politique » et «La plus grande trahison à la paix et à la justice.»

«Les mots ne peuvent pas changer ou réécrire l’histoire.» Nous n’avons rien à apprendre de qui que ce soit sur notre propre passé. L’opportunisme politique est la plus grande trahison à la paix et à la justice. Nous rejetons entièrement cette affirmation basée uniquement sur le populisme.# 1915Événements – Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 24 avril 2021

Marquant samedi le jour du Souvenir arménien, Biden est devenu le premier dirigeant américain à se référer au massacre des Arméniens de souche dans les dernières années de l’Empire ottoman comme « génocide. »

À partir de 1915, environ 1,5 million de personnes ont été tuées ou déportées par le mouvement des Jeunes Turcs alors qu’il remodelait l’empire en ruine. La Turquie se bat depuis plus d’un siècle contre l’utilisation du monde « génocide » pour décrire ces événements, insistant sur le fait que les Arméniens n’ont pas été nettoyés pour des raisons ethniques, mais seulement réinstallés.

Les relations entre Ankara et Washington ont déjà été tendues ces dernières années sur une longue liste de problèmes, y compris la pression américaine sur la Turquie pour qu’elle renonce aux systèmes de missiles S-400 de fabrication russe, le soutien américain aux milices kurdes en Syrie, considérées comme terroristes par la Turquie. , et la réticence des États-Unis à remettre le religieux exilé, Gulen Fethullah, accusé d’avoir organisé un coup d’État militaire raté en Turquie en 2016.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, n’a pas spécifiquement parlé de la reconnaissance du génocide par Biden samedi. Cependant, dans sa lettre au patriarche arménien à Istanbul, il a souligné que « personne n’en profite » lorsque les événements de 1915 sont «Être politisé par des tiers et devenir un instrument d’ingérence dans notre pays.»

«Je commémore avec respect les Arméniens ottomans, qui ont perdu la vie dans les conditions difficiles de la Première Guerre mondiale, et je présente mes condoléances à leurs petits-enfants.», A écrit Erdogan.

Le dirigeant turc a déclaré qu’après le règlement du conflit du Haut-Karabakh, Ankara était prête à développer des relations avec l’Arménie.

La Turquie a soutenu son allié, l’Azerbaïdjan, dans le conflit avec l’Arménie au sujet de la région contestée du Haut-Karabakh à l’automne dernier. Plus d’un mois de violents combats se sont terminés par la trêve négociée par la Russie, selon laquelle de vastes zones ont été remises au contrôle azéri.

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a fait écho à la rhétorique de la Turquie, appelant la décision de Biden « Une erreur historique. »

Cette « inacceptable » Cette décision entravera et compliquera les tendances de coopération dans la région, a déclaré Aliyev à Erdogan au téléphone, selon son service de presse.

La réaction d’Erevan a été complètement opposée, le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, faisant l’éloge de Biden pour avoir fait un «Étape puissante sur la voie de la reconnaissance de la vérité, de la justice historique.»

le «Position principale» du leader américain a fourni une «Soutien inestimable» pour les descendants des victimes des événements de 1915, at-il ajouté.

«Le processus de reconnaissance du génocide arménien aux États-Unis a atteint son objectif», Pashinyan a souligné, rappelant que la Chambre et le Sénat américains ont déjà adopté des résolutions le reconnaissant en 2019.

«La reconnaissance du génocide arménien par les États-Unis est un message indispensable à la communauté internationale, qui vient réaffirmer la primauté des droits de l’homme et des valeurs dans les relations internationales», a écrit le Premier ministre.

