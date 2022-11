Entraînez-vous pendant l’hiver avec jusqu’à 500 $ de vélos d’exercice Off Horizon Fitness

Le temps hivernal peut rendre difficile, et parfois carrément dangereux, l’exercice à l’extérieur, mais cela ne signifie pas que vous devez mettre votre routine d’entraînement en attente. Avec un intérieur vélo d’appartement vous pouvez vous entraîner tout au long de la saison pour être prêt à prendre la route au printemps, et en ce moment vous pouvez en acheter un à un prix avantageux. Lors de la vente Black Friday d’Horizon Fitness, vous pouvez économiser des centaines sur l’exercice 5.0 IC ou 7.0 IC, avec des prix à partir de seulement 599 $. Ces offres sont disponible jusqu’au 27 novembrealors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

À 599 $, soit 400 $ de moins que le prix habituel, le est le plus abordable des deux modèles actuellement en vente. Il est équipé d’un volant d’inertie en aluminium et dispose de 100 réglages de résistance magnétique différents pour que vous puissiez affiner vos entraînements en fonction de votre niveau de forme physique. Il dispose également d’une petite fenêtre LCD qui affiche votre vitesse, la distance, les calories brûlées, la cadence et plus encore.

Ou pour 799 $, soit 500 $ de réduction sur le prix habituel, vous pouvez passer au . Il offre toutes les mêmes fonctionnalités que le 5.0 IC plus abordable, plus quelques avantages supplémentaires pour vous aider à améliorer vos entraînements. Il dispose d’un écran LCD légèrement plus grand avec un port USB intégré, ainsi que de différents programmes d’entraînement prédéfinis afin que vous puissiez vous concentrer spécifiquement sur la combustion des calories, la perte de poids et plus encore. Il est également légèrement plus réglable que le 5.0 IC pour que vous puissiez profiter d’une conduite plus confortable et a une limite de poids de 300 livres (50 livres de plus que le 5.0 IC), tout en ne pesant que 2 livres de plus. De plus, il est livré avec un moniteur de fréquence cardiaque gratuit qui se synchronise avec le vélo afin que vous puissiez facilement garder un œil sur l’intensité de votre entraînement.

Ce ne sont pas non plus les seuls équipements d’entraînement en vente. Vous trouverez de nombreuses autres bonnes affaires de fitness dans notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres du Black Friday que vous pouvez acheter en ce moment.