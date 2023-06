Entraînez-vous en japonais "Sourires hollywoodiens" Alors que les masques se détachent lentement

Dans l’un des cours récents de Keiko Kawano, plus d’une douzaine d’étudiants de l’école d’art de Tokyo ont tenu des miroirs sur leur visage, étirant les côtés de leur bouche vers le haut avec leurs doigts : ils s’entraînaient à sourire.

Ce n’est pas quelque chose que la plupart des gens penseraient payer, mais les services de Kawano en tant qu’instructeur du sourire connaissent une augmentation de la demande au Japon, où le port du masque était presque universel pendant la pandémie.

Himawari Yoshida, 20 ans, l’une des élèves qui suivent le cours dans le cadre des cours de son école pour les préparer au marché du travail, dit qu’elle avait besoin de travailler son sourire.

« Je n’avais pas beaucoup utilisé mes muscles faciaux pendant COVID, donc c’est un bon exercice », a-t-elle déclaré.

La société de Kawano, Egaoiku – littéralement « Smile Education » – a vu la demande plus que quadruplée par rapport à l’année dernière, avec des clients allant d’entreprises à la recherche de vendeurs plus accessibles et de gouvernements locaux cherchant à améliorer le bien-être de leurs résidents. Une leçon individuelle d’une heure coûte 7 700 yens (55 $).

Même avant la pandémie, le port d’un masque au Japon était normal pour beaucoup pendant la saison du rhume des foins et autour des examens en raison de la crainte de tomber malade pour un événement clé de la vie.

Mais alors que le gouvernement a peut-être levé sa recommandation de porter des masques en mars, de nombreuses personnes ne les ont toujours pas laissés partir au quotidien. Un sondage réalisé par la chaîne de télévision publique NHK en mai a montré que 55 % des Japonais déclaraient les porter aussi souvent que deux mois plus tôt. Seuls 8% ont déclaré avoir complètement cessé de porter des masques.

Fait révélateur, environ un quart des étudiants des écoles d’art qui ont suivi le cours ont gardé leur masque pendant la leçon. Les jeunes se sont peut-être habitués à vivre avec des masques, a déclaré Kawano, notant que les femmes pourraient trouver plus facile de sortir sans maquillage et que les hommes pourraient cacher qu’ils ne s’étaient pas rasés.

L’ancien animateur de radio qui a commencé à donner des cours en 2017 a également formé 23 autres coachs souriants pour diffuser les vertus et la technique de l’élaboration du sourire parfait à travers le Japon.

Sa méthode brevetée « Hollywood Style Smiling Technique » comprend des « yeux en croissant », des « joues rondes » et la mise en forme des bords de la bouche pour dénuder huit blancs nacrés dans la rangée supérieure. Les élèves peuvent tester leur technique sur une tablette pour obtenir une note sur leur sourire.

Kawano pense que culturellement, les Japonais sont peut-être moins enclins à sourire que les Occidentaux en raison de leur sentiment de sécurité en tant que nation insulaire et en tant qu’État unitaire. À l’entendre le dire, la menace des armes à feu pourrait, ironiquement, inciter davantage à sourire.

« Culturellement, un sourire signifie que je ne tiens pas d’arme et que je ne suis pas une menace pour vous », a-t-elle déclaré. Avec une augmentation du nombre de touristes entrants, les Japonais ont besoin de communiquer avec les étrangers avec plus que leurs yeux, a-t-elle ajouté.

« Je pense que les gens ont de plus en plus besoin de sourire. »

