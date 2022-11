Entraînez votre cerveau – Le New York Times

Avons-nous déjà entraîné notre cerveau à faire de grands changements ?

Nous entraînons notre cerveau tout le temps : comment nous apprenons à écrire en cursive ou à taper sur un clavier, comment faire de la planche à roulettes ou ébrécher un outil en pierre. Nous changeons également notre cerveau avec le changement social : quel est le comportement acceptable, quels types de personnes nous incluons et valorisons.

Maintenant, les récompenses habituelles – argent, commodité, éloges, acceptation sociale – ne correspondent souvent pas à ce qui est le mieux pour l’environnement. En tant que PDG d’une entreprise, vous ne recevrez peut-être pas d’éloges ou de bonus de la part du conseil d’administration si vous investissez la marge de votre entreprise pour réduire votre empreinte carbone, bien que même cette équation puisse changer.

J’avais l’habitude de penser que nos cerveaux étaient câblés. Mais vous écrivez qu’il s’agit moins d’un câblage fixe que d’une prédisposition à répondre à un système de récompenses – et que ce que nous considérons comme une récompense peut changer. Vous écrivez sur une expérience en Europe qui a offert de nouvelles récompenses sociales pour conduire un changement de comportement. Pouvez-vous le décrire, s’il vous plaît ?

Dans l’expérience, appelée Eco-Teams, les chefs de quartier ont demandé aux ménages de leur région de créer une équipe. L’équipe a dû choisir les comportements à changer, comme réduire les déchets solides, utiliser moins d’énergie ou économiser l’eau. Ils ont appris à modifier ces comportements et à suivre leurs résultats, comme peser leurs déchets ou mesurer leur consommation d’énergie. L’équipe s’est réunie régulièrement. Ils ont partagé des astuces. Ils se sont mutuellement soutenus. Ils ont concouru contre d’autres équipes d’autres régions. Ils l’ont rendu amusant.

L’analyse de ce programme a montré que longtemps après sa fin, les participants ont poursuivi leurs comportements pro-environnement. Ils ont incorporé quelque chose de nouveau dans leur image d’eux-mêmes. En d’autres termes, leur cerveau a changé.

Que pourrions-nous faire maintenant pour entraîner nos cerveaux ?

Tout d’abord, reconnaissez que les choix en faveur de l’environnement peuvent ne pas être aussi gratifiants que les autres choix que vous avez l’habitude de faire. Les récompenses sont plus abstraites et moins immédiates que d’obtenir le but au football ou la prime au travail. Utilisez votre connaissance de l’ampleur du problème et faites ces choix quand même.

Deuxièmement, les choix peuvent être plus faciles si vous substituez des récompenses sociales à ce que vous renoncez. Si vous décidez de réduire votre frénésie de cadeaux, trouvez des personnes partageant les mêmes idées. Pensez à des façons créatives et joyeuses de renforcer ce choix ensemble.