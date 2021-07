Entraîneurs universitaires, administrateurs exhortant les joueurs à se faire vacciner

HOOVER, Alabama : Au cours de l’été, l’entraîneur de Crimson Tide, Nick Saban, a exhorté ses concitoyens de l’Alabama à se faire vacciner contre le coronavirus dans une annonce d’intérêt public.

L’idée était que l’une des personnes les plus populaires de l’Alabama pourrait aider puisque l’État a l’un des pourcentages de personnes vaccinées les plus bas du pays. La vidéo montre des pom-pom girls, la mascotte de Big Al et des scènes du stade Bryant-Denny avec le message sans équivoque : la protection contre le COVID-19 peut aider tout le monde à revenir à la normale.

C’est également un point d’attention pour le champion national en titre Crimson Tide et toutes les autres équipes dans l’espoir de minimiser le risque d’impacts de COVID-19 cette saison après l’effort perturbé de l’année dernière qui a vu des dizaines de matchs reportés ou annulés.

C’est une priorité, et dans certains cas un défi. Les universités se demandent si elles peuvent exiger légalement que les étudiants soient vaccinés avant de retourner sur les campus, bien que Notre Dame, Michigan, UCLA, Washington et d’autres aient pris cette mesure.

Beaucoup d’autres, certainement dans le Sud, ne l’ont pas fait, laissant des entraîneurs comme Saban souligner que les décisions de vaccination sont un choix personnel, mais qui peut avoir un impact sur l’équipe.

Lors de la Conférence du Sud-Est, le commissaire Greg Sankey a déclaré cette semaine que six des 14 équipes de football ont vacciné au moins 80% de leur effectif, un nombre qui « doit croître et croître rapidement ».

Les six équipes incluent l’Alabama puisque Saban a indiqué qu’environ 90 % de ses joueurs sont entièrement vaccinés, soit près du triple du taux pour la population globale de l’État.

Tous les entraîneurs ou programmes n’ont pas divulgué leurs chiffres lors des journées médiatiques de leurs ligues respectives. Ceux qui l’ont fait variaient assez largement.

L’entraîneur de l’Oklahoma State, Mike Gundy, a déclaré que son équipe était vaccinée à environ 55% il y a six semaines.

Je ne sais pas où en étaient maintenant, a déclaré Gundy la semaine dernière. Mais en tant qu’individu, ils doivent prendre une décision si c’est quelque chose qu’ils veulent faire. Nous en connaissons tous les avantages et les inconvénients. »

Les inconvénients, outre la santé personnelle, incluent l’absence d’au moins 10 jours d’entraînement et des matchs en quarantaine. Et la corvée de tests réguliers. Les joueurs qui ne se font pas vacciner sont probablement confrontés à plusieurs tests COVID-19 chaque semaine, tout comme la saison dernière.

Je pense que ce conflit de mettre quelque chose dans le nez trois fois par semaine, tous les maux de tête liés au port d’un masque, je pense que cela fatigue les gens, a déclaré l’entraîneur de Pitt, Pat Narduzzi. Je ne veux rien avoir à faire avec ça.

Des entraîneurs comme Oklahomas Lincoln Riley et Saban peuvent se référer à d’autres sports pour souligner l’impact potentiel de ne pas se faire vacciner. Saban, qui a raté le match contre son rival Auburn l’année dernière après un test COVID-19 positif, indique que les Yankees de New York ont ​​récemment mis six joueurs sur la touche par le coronavirus et que l’État de Caroline du Nord doit abandonner les College World Series.

Ainsi, chaque joueur a une décision personnelle à prendre pour évaluer le risque de COVID par rapport au vaccin, puis il a une décision concurrentielle à prendre sur l’impact sur sa capacité à jouer dans les jeux, car avec le vaccin, vous avez probablement une meilleure chance, dit Saban. Sans cela, vous avez plus de chances que quelque chose se produise qui puisse vous empêcher d’être sur le terrain, ce qui n’améliore pas votre développement personnel. Alors, comment cela affecte-t-il l’équipe si vous l’apportez à l’équipe ?

Riley a déclaré que son équipe avait vu une forte augmentation des vaccinations après que la star du PGA Tour Jon Rahm a dû se retirer du Memorial avec une avance de six coups en raison d’un test COVID-19 positif.

Un jour, un gars sur le point de gagner un million et demi (dollars) et de se diriger vers une victoire à six coups, a déclaré Riley. Et puis tout d’un coup il est sorti de là et il a été vacciné la semaine suivante.

Il a déclaré qu’une partie importante de son équipe est vaccinée.

Mais, vous savez, la réalité, c’est qu’il s’agissait d’entraîneurs de football et de joueurs de football, a déclaré Riley. Et si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez tenu à… une norme différente et vous aurez la possibilité de perdre des matchs et de ne pas être disponible.

L’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart, a demandé à chacun de ses assistants vaccinés de discuter avec l’équipe des raisons pour lesquelles ils se sont fait vacciner. Smart a déclaré que son équipe était vaccinée à plus de 85%.

Ce dont il s’agit vraiment, c’est de pouvoir sauver notre saison, de pouvoir garder nos joueurs en sécurité, a-t-il déclaré. Nous voulons assurer la sécurité de nos entraîneurs et de notre personnel. Nous voulons assurer la sécurité des membres de notre famille, et cela passe par les vaccinations.

L’entraîneur de Miami, Manny Diaz, n’a pas mâché ses mots sur l’importance de la vaccination des joueurs. Il a déclaré que les Hurricanes, qui débutent le 4 septembre contre l’Alabama, seront vaccinés à plus de 85 % une fois que certains joueurs auront leur deuxième chance.

Quelles que soient les opinions que nous ayons, c’est très bien, mais si vous voulez avoir une équipe de football avec le moins de perturbations possible, voici un moyen de le faire », a déclaré Diaz.

Le commissaire de la Conférence de la côte atlantique, Jim Phillips, a déclaré que les directeurs sportifs de la ligue avaient discuté de scénarios potentiels dans lesquels une équipe pourrait ne pas être en mesure de jouer à un match. Sankey a clairement indiqué que les forfaits et non les reports, comme l’année dernière étaient sur la table de la SEC cette saison : cela signifie que votre équipe doit être en bonne santé pour concourir, et sinon, ce match ne sera pas reprogrammé.

La sécurité à Miami Bubba Bolden n’aime pas les vaccins ou prendre des médicaments, mais a fait une exception cette fois. Bolden a dit qu’il comprenait pourquoi certains coéquipiers étaient très contre. »

J’étais un peu contre, dit-il. Et puis je vois que certains membres de ma famille l’obtiennent. Et puis évidemment, je ne voulais pas rater un match à cause du COVID. Je ne voulais pas rendre malade aucun de mes coéquipiers. Alors je suis devenu altruiste et j’ai décidé de l’obtenir.

___

AP Sports Writers Stephen Hawkins et Aaron Beard ont contribué à ce rapport.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici