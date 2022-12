Entraîneurs à suivre en 2023: Dan Skelton se lance avec des ambitions de Gold Cup tandis que Harry Derham commence son voyage | Nouvelles de la course

D’une équipe puissante à la poursuite de son premier succès en Cheltenham Gold Cup à de jeunes talents cherchant à percer, voici cinq entraîneurs à suivre en 2023.

Dan Skelton

Cela semble une sélection évidente étant donné que Dan Skelton a terminé troisième du championnat des entraîneurs de la saison dernière, mais il se pourrait bien que le gestionnaire d’Alcester laisse une marque en 2023 en tant que véritable concurrent de Paul Nicholls et Nicky Henderson.

Il occupe actuellement la deuxième place derrière le champion en titre Nicholls, bien qu’il soit confortablement devant son plus proche rival Fergal O’Brien, et peut-être plus important encore, Henderson qui n’a pas eu autant de coureurs.

Un manque de véritable puissance de feu de première année a signifié que Skelton n’a pas eu la chance d’aller très près dans cette quête du titre des entraîneurs, mais cette fois-ci, il semble prêt à avoir un véritable concurrent à la fois dans la Cheltenham Gold Cup et le Grand National.

Protektorat a été un excellent troisième de la Gold Cup l’année dernière, et maintenant avec une endurance assurée et une superbe réapparition gagnante dans le Betfair Chase à son actif, il pourrait bien se rapprocher cette fois-ci.

Et avec le prix en argent pour le Grand National très important, les vainqueurs de Becher Chase et Coral Gold Cup à Ashtown Lad et Le Milos pourraient bien être une double menace lucrative pour l’équipe de Skelton.

Image:

Harry Skelton célèbre alors que Protektorat remporte le Betfair Chase à Haydock





Harry Derham

L’un des rouages ​​clés de la machine à gagner de Paul Nicholls était Harry Derham, entraîneur adjoint à Ditcheat pendant six ans avant que le joueur de 28 ans ne prenne la décision de faire cavalier seul.

Derham a emménagé dans un chantier de 45 box à Boxford, et ses premiers coureurs devraient prendre la piste au cours de la nouvelle année.

Toute une série de haies novices semblent prêtes à courir, mais le handicapeur vedette à noter à ce stade est peut-être Fidelio Vallis, du chantier Nicholls.

Le joueur de sept ans n’a pas été vu depuis décembre 2021 et est classé 139 après avoir perdu 7 livres pour sa dernière course à Ludlow – il pourrait bien être à surveiller dans un handicap chic au début de l’année prochaine.

Image:

Harry Derham (à gauche) avec Paul Nicholls à Sandown alors qu’ils célèbrent la victoire du championnat des entraîneurs





Sam Thomas

Le manieur gallois Sam Thomas a monté Denman et Kauto Star en tant que jockey, et bien qu’il n’ait rien de cette qualité dans la cour, ce ne serait pas le plus grand choc s’il remportait un premier grade en 2023.

Une série de coureurs de classe ont déjà gagné cette saison, y compris Our Power, Al Dancer et Good Risk At All pour ce chantier, et ils auront sans aucun doute beaucoup plus de puissance de feu à sortir au fil de l’année.

Après une courte pause, le chantier est de retour parmi les gagnants et cherchera à dénicher un novice chic ou deux plus tard dans la saison.

Image:

Sam Thomas (à gauche) et Stan Sheppard posent avec le vainqueur national gallois Iwilldoit à Chepstow





Paddy Twomey

Opérant à Golden, Co Tipperary, Paddy Twomey s’est avéré un gestionnaire incroyablement astucieux depuis qu’il a obtenu sa licence en 2016 avec un sensationnel 2022 pour un mètre de sa taille.

Twomey s’est révélé être un spécialiste de l’entraînement des pouliches et des juments, ayant guidé La Petite Coco vers le succès du Groupe 1 dans les Pretty Polly et Pearls Galore en répétant l’astuce dans les Matron Stakes lors du week-end des champions irlandais.

Avec Erosandpsyche, Rosscarbery, French Claim entre autres, cela pourrait bien être une autre campagne stellaire.

Archie Watson

L’équipe d’Archie Watson a formé un bon nombre de vainqueurs de sauts au cours de la dernière année et est connue pour son expertise avec les jeunes de deux ans, mais espère que l’un d’entre eux pourra devenir un concurrent de la Classique en 2023.

L’un d’eux pourrait bien être Bradsell, qui a été un vainqueur très impressionnant des Coventry Stakes à Royal Ascot mais qui a déçu dans les Phoenix Stakes en trébuchant au départ sous Hollie Doyle.

Il a été mis à l’écart depuis et il sera intéressant de voir s’il peut montrer une forme améliorée et se retrouver dans un essai de 2000 Guinées au printemps.